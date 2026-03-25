Logar in Stevanović spila kavo. O čem sta govorila?

Anže Logarja in Zoran Stevanovića so danes v fotografski objektiv ujeli na tedniku Reporter. "V ozadju ni nobene zarote," je ob tem dejal Stevanović, ki nam je pojasnil, da sta se na kavo usedla po snemanju oddaje na nacionalni televiziji.

Vsebine pogovora ni komentiral. Je pa danes za STA ponovil, da se bo sam odzval povabilom na pogovore med izvoljenimi strankami. Tako se bo udeležil petkovega sestanka Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije. Predsedniku Svobode Robertu Golobu bo povedal, da se v njegovi vladi ne vidi, "dopušča pa možnost o pogovorih, saj si ne želi politične krize". Resni.ca bo vztrajala na svojih programskih izhodiščih, med kateri sta boj proti korupciji in suverenizem.

Tudi v Demokratih srečanja danes ne komentirajo. Je pa tudi Logar v torek za Televizijo Slovenija dejal, da bodo v povolilnih pogovorih zagovarjali vsebino. "Slovenija mora razbremeniti davke, predvsem mora počistiti s korupcijo in narediti delujoč javni zdravstveni sistem," je ponovil v izjavi.

Kot predsednik stranke ima mandat, da se udeleži pogovorov, ki jih začenja voditi Golob. "Mislim, da smo še zelo v začetni fazi in da bo še kar nekaj vode preteklo, preden se bodo sploh oblikovali obrisi," je še pristavil.

Stranka Demokrati Anžeta Logarja je na nedeljskih volitvah po delnih neuradnih izidih dobila 6,69 odstotka glasov in šest poslanskih mandatih, Resni.ca bo s 5,52 odstotka imela poslanca manj.