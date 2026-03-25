SLOVENIJA ODLOČA 2026

Logar in Stevanović spila kavo. O čem sta govorila?

Ljubljana, 25. 03. 2026 16.03 pred 1 uro 2 min branja 158

Avtor:
M.V. STA
Volilno soočenje v Novem mestu

Prvak Demokratov Anže Logar in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta spila "prijateljsko kavo". To nam je potrdil slednji. Po njegovi oceni z Logarjem nista ključna igralca za sestavo vlade.

Anže Logarja in Zoran Stevanovića so danes v fotografski objektiv ujeli na tedniku Reporter. "V ozadju ni nobene zarote," je ob tem dejal Stevanović, ki nam je pojasnil, da sta se na kavo usedla po snemanju oddaje na nacionalni televiziji.

Vsebine pogovora ni komentiral. Je pa danes za STA ponovil, da se bo sam odzval povabilom na pogovore med izvoljenimi strankami. Tako se bo udeležil petkovega sestanka Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije. Predsedniku Svobode Robertu Golobu bo povedal, da se v njegovi vladi ne vidi, "dopušča pa možnost o pogovorih, saj si ne želi politične krize". Resni.ca bo vztrajala na svojih programskih izhodiščih, med kateri sta boj proti korupciji in suverenizem.

Tudi v Demokratih srečanja danes ne komentirajo. Je pa tudi Logar v torek za Televizijo Slovenija dejal, da bodo v povolilnih pogovorih zagovarjali vsebino. "Slovenija mora razbremeniti davke, predvsem mora počistiti s korupcijo in narediti delujoč javni zdravstveni sistem," je ponovil v izjavi.

Kot predsednik stranke ima mandat, da se udeleži pogovorov, ki jih začenja voditi Golob. "Mislim, da smo še zelo v začetni fazi in da bo še kar nekaj vode preteklo, preden se bodo sploh oblikovali obrisi," je še pristavil.

Stranka Demokrati Anžeta Logarja je na nedeljskih volitvah po delnih neuradnih izidih dobila 6,69 odstotka glasov in šest poslanskih mandatih, Resni.ca bo s 5,52 odstotka imela poslanca manj.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vera in Bog
25. 03. 2026 17.15
Bolje levo sredinska vlada kot desna polna kljukcev al pa tud ne.
Odgovori
0 0
televizija2000
25. 03. 2026 17.14
televizija2000
25. 03. 2026 17.14
Gospoda enkrat se bo treba odločiti. Ali spoštujeta obljubo volilcem ali ne.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 03. 2026 17.14
Logar nujno v vlado, druge rešitve ni
Odgovori
0 0
peresni
25. 03. 2026 17.13
peresni
25. 03. 2026 17.13
JJ jima bo obljubil vse in še več...da pride na oblast in poskusi prikriti svojo veleizdajo. Na njima je je odločitev življenja
Odgovori
+1
2 1
Teofil
25. 03. 2026 17.13
Teofil
25. 03. 2026 17.13
Stevo je pametnejši kot si vrhunski maneger predstavlja,Logar pa kar naredi je to konec njegove politične kariere kot tudi stranke z Golobom ali brez.Pola sta dva levi ali desni,enako kot spola moški ali ženski vse kar je vmes je mavrica,vidiš jo pomežikneš in že je ni več.
Odgovori
+0
1 1
RobertSramota
25. 03. 2026 17.13
RobertSramota
25. 03. 2026 17.13
Janković -LJ, Arsenović - MB, Stevanović - KR ... vse skupaj pa nadzira Miodrag Đorđević! Dobrodošli v Sloveniji!
Odgovori
+2
3 1
london1982
25. 03. 2026 17.12
london1982
25. 03. 2026 17.12
zanimivo, vsak ki je bil izvoljen v parlament, bi se mu moralo biti za to da gre v vlado, ne pa da so izvoljeni in zavračajo sodelovanje. Takih ne rabimo, da bodo 4 leta greli stolčke v parlamentu
Odgovori
+0
2 2
nekaj brezveze
25. 03. 2026 17.11
nekaj brezveze
25. 03. 2026 17.11
Bilo katera vlada bo sestavljena- leva,desna ali bilo katera sredinska -kajti karte se še mešajo,in če bo stranka resnica v koaliciji to pomeni politični samomor vsakega mandatarja..
Odgovori
+6
6 0
Groucho Marx
25. 03. 2026 17.10
Groucho Marx
25. 03. 2026 17.10
Postavka Boj proti korupciji je z golobnjakom popolnoma nekompatibilna.
Odgovori
+1
4 3
Kameleon Kiddo
25. 03. 2026 17.10
Kameleon Kiddo
25. 03. 2026 17.10
Pogovor je tekel kako spraviti 100miljard evrov nakradenega denarja iz davčnih oaz nazaj v slovenijo in naknadna vgraditev talnega gretja na slovenske avtoceste,da neo frke z plugi in pluženjem vsako leto.
Odgovori
+3
4 1
lokson
25. 03. 2026 17.13
lokson
25. 03. 2026 17.13
Predvsem pa o tem, kako bodo tebi podobne odžagali iz proračuna.
Odgovori
0 0
stoinena
25. 03. 2026 17.10
stoinena
25. 03. 2026 17.10
pogovarjala sta se o izgradnji stanovanj za mlade, o delujoči oskrbi za onemogle starejše, ki so jim plačali šolanje, o cenah hrane, o delovnih mestih, o pokojninah.... to ne.. ker itak se nič nikamor ne premakne tako da so teme že 35 let vedno iste.
Odgovori
+1
2 1
peresni
25. 03. 2026 17.15
Hahaha🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
13klu?
25. 03. 2026 17.09
Mojster zavarovalniških goljufij paše k JJ.
Odgovori
+2
6 4
Alex82
25. 03. 2026 17.09
Alex82
25. 03. 2026 17.09
Nima kaj stevanivi(Ć) v vlado z JJ taki ne spadajo tam vemo kje spadajo😅ali pa ko gre za oblast bo šlo ahh svečkari lastno mati bi prodali za oblast😅😅😅🤧
Odgovori
-1
4 5
Rožle Patriot
25. 03. 2026 17.08
Rožle Patriot
25. 03. 2026 17.08
Med drugim, tudi teli Dodikovi niso dobro razumeli Dodika: .. "Volite Janšu a ne našog Stevu" !!!
Odgovori
+4
5 1
Stojadina-sportiva
25. 03. 2026 17.08
Stojadina-sportiva
25. 03. 2026 17.08
Nas ne zanima o čem sta govorila, pač pa to kdo ju je posnel...to je zdaj IN...
Odgovori
+9
9 0
13klu?
25. 03. 2026 17.12
Izraelci
Odgovori
+0
1 1
Čudovita zima
25. 03. 2026 17.07
Čudovita zima
25. 03. 2026 17.07
Lahko si genij na kvadrat pa ne moreš nič narediti v dani situaciji, ne lokalno še manj globalno.
Odgovori
+1
1 0
tomahawk
25. 03. 2026 17.07
tomahawk
25. 03. 2026 17.07
Ma s tem Golobom se niti pogovarjat nebi šel! Kaj se boš pa pogovarjal? O mešanju megle?
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 17.07
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 17.07
Janšo ločuje od pravih diktatorjev le še to, da ni objavil kakega svojega otroka za zakonitega naslednika
Odgovori
+1
6 5
Kameleon Kiddo
25. 03. 2026 17.08
🤣
Odgovori
-1
0 1
Svarog
25. 03. 2026 17.09
trol
Odgovori
+1
1 0
Pamir
25. 03. 2026 17.11
Pamir
25. 03. 2026 17.11
Tudi tega ne bo, sebe bo objavil za posmrtnega naslednika, vladal bo njegov hologram
Odgovori
+1
1 0
sbštajerec
25. 03. 2026 17.06
sbštajerec
25. 03. 2026 17.06
Vsi bi bili brez davkov in z šolstvom z učiteljico z 12 otroki (nas je bilo 33) , zdravstvo da si isti dan na vrsti ko zboliš, 50.000 prišlekov na sociali in brezplačnem malcanju s prevozi itd itd. Kr naj bo Slovenska pomlad in naj vlada s temi predpostavkami. Bo hitro na pogorišču zgodovine vladanja. Samo vmes je 3X zima zato klicatelji pomladi pohitite, nič davkov, brez dražitve elektrike in nafte, poceni hrana in visoke plače. Gospodje politiki to matematično ne znese, zato se speljite delat v gospodarstvo in ustvarjajte, plačujte davke od dela in potem Vas ne bo na nobeni listi. Plačevanje davka od plače v parlamentu je isto kot plačevanje davka na sociali. Nič na NIČ.
Odgovori
+5
5 0
JOKS klub
25. 03. 2026 17.11
+++++
Odgovori
0 0
marker1
25. 03. 2026 17.12
marker1
25. 03. 2026 17.12
Vse drži! Samo višina davkov je problematična. Davki so bili določeni ob nastanku države. Nekatere vlade zaradi večjih stroškov svojega delovanja višajo te davke. Vitka država je rešitev.
Odgovori
0 0
Uporabnik1804794
25. 03. 2026 17.05
Uporabnik1804794
25. 03. 2026 17.05
Na ustanovni seji parlamenta, kjer se bo volilo novega predsednika parlamenta, bo vse jasno.
Odgovori
+2
2 0
