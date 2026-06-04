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Logar in Vrtovec o prvih korakih vlade, prometnih izzivih in zunanji politiki

Ljubljana, 04. 06. 2026 23.24 pred 10 urami 5 min branja 36

Avtor:
24UR ZVEČER
Vrtovec in Logar

Po prvi seji nove vlade sta 24UR ZVEČER obiskala nova podpredsednika vlade, Jernej Vrtovec in Anže Logar. V obširnem pogovoru sta predstavila prve poteze vlade, pojasnila kadrovske menjave, začrtala smer zunanje politike ter odgovorila na vprašanja o prometnih zastojih, ideoloških temah in pričakovanjih pred novim mandatom.

Prve poteze: nadzorni sveti Elesa in Borzena

Že na prvi seji vlade so sledile menjave v nadzornih svetih družb Eles in Borzen, kar je sprožilo očitke opozicije o političnem obračunavanju s kadri prejšnje vlade. Jernej Vrtovec je pojasnil, da so bili razlogi vsebinski.

"Imenujeta se dva nova nadzorna sveta, ki bosta zagotovo bolj operativna, boljša in verjamem, da bosta imela zaupanje ljudi."

Na vprašanje, ali se ne boji, da bo opozicija to razumela kot dokaz, da se želi nova oblast znebiti ljudi prejšnjega premierja Roberta Goloba, je odgovoril, da gre za zakonsko pristojnost vlade.

"Če pogledate, kaj se je v zadnjem obdobju dogajalo v teh družbah in o čemer so poročali tudi mediji, je to eden izmed razlogov za ukrepanje. Ne pozabimo – tudi prva seja prejšnje vlade je prinesla razrešitve nadzornih svetov v Elesu in Borzenu."

Palestinska zastava in zunanjepolitični simboli

Velik del pogovora je bil namenjen zunanji politiki. Ena prvih potez nove vlade je bila odstranitev palestinske zastave s pročelja vladne stavbe. Anže Logar je ob tem zavrnil očitke, da gre za vrednotni obrat.

"V zunanji politiki poznamo simbolna dejanja in dejanja, ki pomenijo dejanski akt. Simbolno obešanje zastave, ob tem da ne izpolniš tistega, kar si prej dve ali tri leta obljubljal, je osredotočanje na nekaj, kar ne more narediti spremembe."

Golobove besede, da se je Slovenija s tem postavila na "sramotno stran zgodovine", je Logar označil za neupravičene.

Poudaril je, da bo nova vlada vodila manj aktivistično zunanjo politiko. "Eden ključnih elementov koalicijske pogodbe je, da zunanja politika v tem mandatu ne bo aktivistična, ampak bo sledila našim nacionalnim ciljem in temu, kar je dobro za državljanke in državljane."

Izrael, veleposlaništvo in diplomatski odnosi

Logar se je dotaknil tudi napovedi ustanovitve izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. "Upam, da bo v Ljubljani svoje veleposlaništvo odprlo še več držav. To je najbolj neposredna vez med državama in omogoča boljše razumevanje ter lažji dialog tudi o zahtevnih vprašanjih."

Vprašanje letalskih povezav z Izraelom je komentiral Vrtovec, ki je to, da je moralo letalo izraelske družbe pristati v Zagrebu označil za napako. "V Sloveniji potrebujemo čim več letalskih povezav," je dodal.

Pojasnil je, da je šlo za drugo letalsko družbo, ki je opravljala polete za izraelskega prevoznika, in da ni bilo razloga za omejitve.

"Že jutri bom odredil, da se ta krivica popravi in da se izraelski letalski družbi dovoli letenje v Slovenijo. Povzročena je bila tudi gospodarska škoda za državo."

Avtoceste, nočna dela in Dars

Na vprašanje, ali se bo na avtocestnem odseku pri Postojni od jutri naprej delalo tudi ponoči, je Vrtovec odgovoril, da je do premika že prišlo po njegovem neposrednem pozivu.

Pojasnil je, da je imel v ponedeljek zaslišanje, po katerem je družbo Dars pozval k takojšnjim ukrepom. Že naslednji dan je Dars javno sporočil, da je pripravljen začeti dela tudi ponoči. Vrtovec je ob tem dodal, da vodstvo Darsa sicer zatrjuje, da se nočna dela že izvajajo, vendar njegova izkušnja s terena kaže drugačno sliko.

Po njegovih besedah je bistveno, da se razmere za voznike čim prej izboljšajo. "Ljudje trpijo. Vozijo se proti Ljubljani ali Kopru tudi več kot tri ure. Velik doprinos k rešitvi bo to, da se bo delalo tudi ponoči."

Vrtovec je razkril, da ima informacije tako iz Darsa kot iz DRI, da so izvajalci na nočna dela pripravljeni. "Gradbinci so pripravljeni. Kar pa je manjkalo v zadnjem obdobju, je bila jasna volja v družbi Dars, da se to dejansko izvaja."

Dotaknil se je tudi vprašanja morebitne menjave predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, zlasti v luči kritik zaradi načrtovanja del in preteklih spornih razpisov. "Nisem kritičen samo jaz. Kritični so ljudje, ki se ure in ure vozijo po slovenskih cestah. To načrtovanje gradbenih del na avtocestnem križu je bilo popolnoma zgrešeno. Če ne bi bilo, do takšnega kolapsa ne bi prišlo."

Ob tem je spomnil, da vlada neposredno ne upravlja Darsa, ampak ga upravlja Slovenski državni holding.

Kar zadeva Ribiča, je bil Vrtovec zadržan, a jasen: "Če pogledamo, kako je bila družba upravljana v zadnjem letu ali več, in če poslušamo izjave, da so za zastoje krivi ljudje, je to nedostojno. Potem mora vsak sam presoditi, ali je kos nalogi, ki jo opravlja."

Poudaril je, da se ne bo ustavil pri pritiskih za izboljšanje razmer. "Ne glede na to, kdo vodi Dars, se bom boril za to, da bo zastojev čim manj."

Prihajajoči mandat in reforme

Vprašanje, ali bo vlada lahko dolgo zdržala ob napovedanih reformah, je naslovil Logar. "V zadnjih tridesetih letih se je v slovensko zakonodajo in administracijo zažrlo veliko nelogičnosti."

Po njegovih besedah se nova vlada teh anomalij ne bo bala.

"Ta vlada se je odločila, da bo korak za korakom te nesmisle odpravljala in Slovenijo usmerila v razvito, uspešno državo."

Ideološke teme in pokop žrtev

V razpravi o pokopu žrtev vojnega in povojnega nasilja je Logar poudaril, da vprašanje ni ideološke narave. Kot je izpostavil, gre za "standardno ali ključno pieteto in vrednotno temo, ki je v Sloveniji do sedaj nismo rešili".

Opozoril je, da se ob tovrstnih vprašanjih v slovenskem prostoru pogosto znova odpre razprava o drugi svetovni vojni, partizanih in domobrancih, kar otežuje iskanje rešitve. Poudaril je, da "proces v državnem zboru ni potekal v smeri ideološke teme" in da je ljubljanski župan poskusil vprašanje interpretirati kot ideološko.

Izpostavil je tudi nezadovoljstvo z dinamiko reševanja vprašanja na ravni države.

"V nadaljevanju pa verjamem, da ne bo to mandat ideoloških tem, ker je koalicijska pogodba tako obsežna, da moramo jutri začeti uresničevati, če želimo do konca mandata to narediti," je povedal o mandatu.

Vrtovec je pri tem dodal, da je cilj zapreti rane: "V bistvu zapiranje rane, to, kar bi morali narediti že naši predhodniki."

Socialni dialog in prvi koraki

Ob koncu je Logar spregovoril o resorju dela. "Najprej moramo zelo natančno pogledati, kje smo – od porabljenih sredstev do zakonodajnih predlogov."

Napovedal je okrepljen dialog. "Vzpostavili bomo poseben dialog s sindikati in poseben dialog z gospodarstvom, da bo komunikacija stalna in učinkovita."

Vrtovec pa je napovedal in poudaril pomen širitve avtocestnih pasov in cest.

Poglavja:
Na vrh Prve poteze: nadzorni sveti El Palestinska zastava in zunanje Izrael, veleposlaništvo in dip Avtoceste, nočna dela in Dars Prihajajoči mandat in reforme Ideološke teme in pokop žrtev Socialni dialog in prvi koraki
Jernej Vrtovec Anže Logar slovenska vlada DARS zunanja politika

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KOMENTARJI36

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Japa Jade
05. 06. 2026 09.30
Odsek pri Postojni se bo po obnovi menda preimenoval v Vrtovčev odsek.
Odgovori
0 0
Japa Jade
05. 06. 2026 09.28
In potem se Vrtovec že izgovarja, da so nevladniki krivi, da ni še povezave Koper-Dragonja. Pa sej boste nevladnikom tako zaprli pipice jih utišali, Vrtovc bo prižgal luči ponoči in AC Koper-Dragonja bo drugo leto fertik.
Odgovori
0 0
Japa Jade
05. 06. 2026 09.26
Aja, pa Vrtovec bo delal dodatne pasove na AC kjerkoli bo treba, pa sej ne moreš verjet, da tak kaliber, ministerski, kot je on izjavlja take nebuloze. Tle mu pa še Bratovškova ne seže do gležnjev.
Odgovori
+1
1 0
Japa Jade
05. 06. 2026 09.25
In velika zmaga Vrtovca bo, da bo prižgal luči ponoči na AC.
Odgovori
0 0
Japa Jade
05. 06. 2026 09.24
Tudi Vrtovec je včeraj jecljal, še posebej pred parlamentom, direkt v mikrofon. Zgleda da so bili včeraj vsi brez plonk cegelcev.
Odgovori
0 0
2mt8
05. 06. 2026 09.10
Golob in Maljevac sta govorila, da bodo zgradili 20.000 javnih neprofitnih stanovanj. Nič od tega. Socialo pa dobivajo tisti, ki nočejo delat namesto tistih, ki resnično ne morejo.
Odgovori
+3
5 2
Japa Jade
05. 06. 2026 09.19
2mtf, kaj naj rečem, da si neveden ali da lažeš kot smo to zadnje čase pri SDS kadru in podpornikih navajeni. V letih 2022 do danes je bilo zgrajenih po oceni med 1000 in 1500 javnih neprofitnih stanovanj, ker nekatera še niso dokončana številka ni točno znana.
Odgovori
+0
2 2
2mt8
05. 06. 2026 09.23
In koliko jih manjka do 20.000?
Odgovori
-2
0 2
zibertmi
05. 06. 2026 09.26
očitno v življenju nisi odprl enih vrat v smeri pridobitve gradbenih dovoljen.treba je kupiti zemljo zato je potrebna tudi urbanistična shema,ki jo v večini občin nimajo takoj,se pravi spremeba namembnosti,potem se šele začne gradbena papirologija in pridejo gradbeni stroji za katre je potreben tudi razpis,če stvar ni v zasebnih rokah.to ne gre čez noč.čeuz noč si lahko kupiš kruh in mleko,če imaš denar in je trgovina odprta..
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
05. 06. 2026 09.03
janez janša je izjavljal,da so na položaje postavili strokovne ljudi,usposobljene,bla bla bla,in veterinarko iz vrst nsi Vida Čadonič Špelič je zaposlil na obrambnem ministrstvu
Odgovori
+4
5 1
Prleški Ivek
05. 06. 2026 08.55
Ta vlada je prišla na oblast s pomočjo tuje obveščevalne službe iz Izraela. To dokazuje čedalje več dokazov. Če odmislimo velike laži Logarjeve stranke in stranke Neresnice, saj zaradi njiju si Janša ni rabil delati stroškov. Mediana je delala ankete po nareku nekoga, ali pa so jim prirejali rezultate s strani neke obveščevalne službe brez da bi to Mediana opazila. Največ se je manipuliralo pri manjših strankah, kjer to ni tako vidno, kot se je izkazalo pa so le te običajno tiste, ki prevesijo v eno ali drugo stran. Naprimer Pirati so bili vedno pred Prerodom, po volitvah pa jih je Prerod močno premagal brez podpore na POP TV, brez soočenj na tej TV pa je skoraj nemogoče priti v DZ. V kolikor bi bil Prebilič na vseh soočenjih, bi njegova stranka bila pred Neresnico, kar pa pomeni, da bi sedaj imeli verjetno mešano vlado levih in desnih strank. Ta vlada bo še slabša od prejšnje in samo upam, da ne bo naredila toliko škode kot prejšnja.
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-1
3 4
Castrum
05. 06. 2026 09.14
Katerih "čedalje več dokazov?". Dokazov še ni bilo objavljenih nič. So samo ugibanja, mnenja in špekučacije. Preiskava je v teku, še nič ni znanega.
Odgovori
+0
1 1
2mt8
05. 06. 2026 09.21
Tudi Karl Marx je bil judovskega izvora. In 75% najbolj zagretih boljševikov v vrhu Sovjetske zveze tudi. Brez njih današnji levičarji ne bi imeli vseh inštitucij v svoji lasti.
Odgovori
-1
0 1
Japa Jade
05. 06. 2026 09.23
Ma nemoj, prvi dan se je JANŠA delal neumnega, nikoli slišal za Black Cube, ljudi ne pozna, naslednji dan je že slišal za njih, pa lejga zlomka še na kavi na Trstenjakovi so se oglasili. Zdej pa kar naenkrat že jutr veleposlaništvo v Lj, dej no, tole je bila igra zmenjena že daleč pred volitvami. Seveda Izraelu paše imet izpostavo v centru E.vrope
Odgovori
-1
0 1
Primula1
05. 06. 2026 08.52
Pa zakaj tega lažnivca Logarja vabite v studio?! S tem samo legitimizirate njegovo prevaro.
Odgovori
-4
1 5
Japa Jade
05. 06. 2026 09.23
Primula, Logar ne laže, ne more, on je le toliko neveden.
Odgovori
-1
0 1
Rde?a pesa in hren
05. 06. 2026 08.49
Lažnivec, veliki lažnivec Logar v družbi z drugim lažnivcem.
Odgovori
-2
3 5
Mali medo
05. 06. 2026 08.47
K te dva ministrant vidim,, Evo pa mam pokvarjen dan
Odgovori
+0
3 3
zajebant1
05. 06. 2026 08.52
Mi pa imamo lepe dneve, ker nam več levi ne vladajo
Odgovori
+3
5 2
Prleški Ivek
05. 06. 2026 08.42
Nič niso boljši od prejšnjih. Vrtovec že daje lažne obljube, čeprav ve, da jih ne more izpolniti. DARS lahko dela ponoči, kosi, riše črte itd... AC pa obnavljajo izbrana podjetja, katerim pa primanjkuje delavcev za prvo izmeno, da ne govorimo o 2 in 3 izmeni.
Odgovori
+3
6 3
Smuuki
05. 06. 2026 08.47
Kako pa ti to veš? Dajmo jim 100 dni miru in potem naredimo primerjavo. Umiri boljševizem in deskriditiranje v naprej. Dihej počakaj 100 dni in komentiraj
Odgovori
+3
6 3
Prleški Ivek
05. 06. 2026 09.01
Pa saj nisi gluh. Na predstavitvi je obljubil nočno delo na AC, čeprav smo še laiki vedeli da to ni mogoče. Kot da so oni dali Golobovi vladi 100 dni, čeprav so bili začetniki v politiki.
Odgovori
-1
2 3
Castrum
05. 06. 2026 09.14
Zakaj bi bilo delo ponoči nemogoče?
Odgovori
+0
1 1
zibertmi
05. 06. 2026 08.33
prvi koraki so narejeni.odstranili ste zastavo palestine,dsa boste pričeli poplačilo za uplivanje na volitve iz izraela.nadaljevali boste s prijateljevanjem izraela in poslov,od kibernetske zaščite,ki je bila podpisana leta 2020 in privatizacija vseh javnih ustanov
Odgovori
+7
9 2
Japa Jade
05. 06. 2026 08.32
Tisto kar je Logar povedal paše kamorkoli, tudi za vodenje vaške veselice.
Odgovori
+1
3 2
Posteni
05. 06. 2026 08.37
Tocno to
Odgovori
-1
1 2
Smuuki
05. 06. 2026 08.32
Boljševiki vsakega ki ga ne prepoznate za svojega diskriditirate v naprej brez primerjave, brez osnove. Vaša 85 letna taktika. Dajmo času čas pa bomo naredili pravo primerjavo. Se bojim da vam ne bo po godu. Težko si slabši od levaka. To ste nam 85 let dokazovali in dokazali. 😀😀😀😀
Odgovori
+1
5 4
motorist_mb
05. 06. 2026 08.30
Bravo del.ljudje 💪
Odgovori
+2
3 1
RUBEŽ
05. 06. 2026 08.29
In taki nam bodo vodili vlado. Kam gre ta Svet? Slovenija v recesijo, sigurno.
Odgovori
-4
1 5
zajebant1
05. 06. 2026 08.53
Ja in butalci so jo vodili 4 leta
Odgovori
+4
4 0
zavetnik
05. 06. 2026 08.25
Vse kaže na videno v prejšnjih Janševih vladah in nič drugače ne bo tudi tokrat
Odgovori
+0
4 4
Smuuki
05. 06. 2026 08.21
Vse kaže da spremembe bodo. Veselim se prihodnosti
Odgovori
-4
3 7
optinus
05. 06. 2026 08.20
Oba sta lahko kar tih, ker nimata pojma. Logar izdajalec naj si pa malo zamisli da tud v parlament ni bil izvoljen, pol je pa prelomil obljubo in se prodal Janši.
Odgovori
+1
4 3
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