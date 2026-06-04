Logar in Vrtovec o prvih korakih vlade, prometnih izzivih in zunanji politiki

Prve poteze: nadzorni sveti Elesa in Borzena

Že na prvi seji vlade so sledile menjave v nadzornih svetih družb Eles in Borzen, kar je sprožilo očitke opozicije o političnem obračunavanju s kadri prejšnje vlade. Jernej Vrtovec je pojasnil, da so bili razlogi vsebinski. "Imenujeta se dva nova nadzorna sveta, ki bosta zagotovo bolj operativna, boljša in verjamem, da bosta imela zaupanje ljudi." Na vprašanje, ali se ne boji, da bo opozicija to razumela kot dokaz, da se želi nova oblast znebiti ljudi prejšnjega premierja Roberta Goloba, je odgovoril, da gre za zakonsko pristojnost vlade. "Če pogledate, kaj se je v zadnjem obdobju dogajalo v teh družbah in o čemer so poročali tudi mediji, je to eden izmed razlogov za ukrepanje. Ne pozabimo – tudi prva seja prejšnje vlade je prinesla razrešitve nadzornih svetov v Elesu in Borzenu."

Palestinska zastava in zunanjepolitični simboli

Velik del pogovora je bil namenjen zunanji politiki. Ena prvih potez nove vlade je bila odstranitev palestinske zastave s pročelja vladne stavbe. Anže Logar je ob tem zavrnil očitke, da gre za vrednotni obrat. "V zunanji politiki poznamo simbolna dejanja in dejanja, ki pomenijo dejanski akt. Simbolno obešanje zastave, ob tem da ne izpolniš tistega, kar si prej dve ali tri leta obljubljal, je osredotočanje na nekaj, kar ne more narediti spremembe." Golobove besede, da se je Slovenija s tem postavila na "sramotno stran zgodovine", je Logar označil za neupravičene. Poudaril je, da bo nova vlada vodila manj aktivistično zunanjo politiko. "Eden ključnih elementov koalicijske pogodbe je, da zunanja politika v tem mandatu ne bo aktivistična, ampak bo sledila našim nacionalnim ciljem in temu, kar je dobro za državljanke in državljane."

Izrael, veleposlaništvo in diplomatski odnosi

Logar se je dotaknil tudi napovedi ustanovitve izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. "Upam, da bo v Ljubljani svoje veleposlaništvo odprlo še več držav. To je najbolj neposredna vez med državama in omogoča boljše razumevanje ter lažji dialog tudi o zahtevnih vprašanjih." Vprašanje letalskih povezav z Izraelom je komentiral Vrtovec, ki je to, da je moralo letalo izraelske družbe pristati v Zagrebu označil za napako. "V Sloveniji potrebujemo čim več letalskih povezav," je dodal. Pojasnil je, da je šlo za drugo letalsko družbo, ki je opravljala polete za izraelskega prevoznika, in da ni bilo razloga za omejitve. "Že jutri bom odredil, da se ta krivica popravi in da se izraelski letalski družbi dovoli letenje v Slovenijo. Povzročena je bila tudi gospodarska škoda za državo."

Avtoceste, nočna dela in Dars

Na vprašanje, ali se bo na avtocestnem odseku pri Postojni od jutri naprej delalo tudi ponoči, je Vrtovec odgovoril, da je do premika že prišlo po njegovem neposrednem pozivu. Pojasnil je, da je imel v ponedeljek zaslišanje, po katerem je družbo Dars pozval k takojšnjim ukrepom. Že naslednji dan je Dars javno sporočil, da je pripravljen začeti dela tudi ponoči. Vrtovec je ob tem dodal, da vodstvo Darsa sicer zatrjuje, da se nočna dela že izvajajo, vendar njegova izkušnja s terena kaže drugačno sliko. Po njegovih besedah je bistveno, da se razmere za voznike čim prej izboljšajo. "Ljudje trpijo. Vozijo se proti Ljubljani ali Kopru tudi več kot tri ure. Velik doprinos k rešitvi bo to, da se bo delalo tudi ponoči." Vrtovec je razkril, da ima informacije tako iz Darsa kot iz DRI, da so izvajalci na nočna dela pripravljeni. "Gradbinci so pripravljeni. Kar pa je manjkalo v zadnjem obdobju, je bila jasna volja v družbi Dars, da se to dejansko izvaja." Dotaknil se je tudi vprašanja morebitne menjave predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, zlasti v luči kritik zaradi načrtovanja del in preteklih spornih razpisov. "Nisem kritičen samo jaz. Kritični so ljudje, ki se ure in ure vozijo po slovenskih cestah. To načrtovanje gradbenih del na avtocestnem križu je bilo popolnoma zgrešeno. Če ne bi bilo, do takšnega kolapsa ne bi prišlo." Ob tem je spomnil, da vlada neposredno ne upravlja Darsa, ampak ga upravlja Slovenski državni holding. Kar zadeva Ribiča, je bil Vrtovec zadržan, a jasen: "Če pogledamo, kako je bila družba upravljana v zadnjem letu ali več, in če poslušamo izjave, da so za zastoje krivi ljudje, je to nedostojno. Potem mora vsak sam presoditi, ali je kos nalogi, ki jo opravlja." Poudaril je, da se ne bo ustavil pri pritiskih za izboljšanje razmer. "Ne glede na to, kdo vodi Dars, se bom boril za to, da bo zastojev čim manj."

Prihajajoči mandat in reforme

Vprašanje, ali bo vlada lahko dolgo zdržala ob napovedanih reformah, je naslovil Logar. "V zadnjih tridesetih letih se je v slovensko zakonodajo in administracijo zažrlo veliko nelogičnosti." Po njegovih besedah se nova vlada teh anomalij ne bo bala. "Ta vlada se je odločila, da bo korak za korakom te nesmisle odpravljala in Slovenijo usmerila v razvito, uspešno državo."

Ideološke teme in pokop žrtev

V razpravi o pokopu žrtev vojnega in povojnega nasilja je Logar poudaril, da vprašanje ni ideološke narave. Kot je izpostavil, gre za "standardno ali ključno pieteto in vrednotno temo, ki je v Sloveniji do sedaj nismo rešili". Opozoril je, da se ob tovrstnih vprašanjih v slovenskem prostoru pogosto znova odpre razprava o drugi svetovni vojni, partizanih in domobrancih, kar otežuje iskanje rešitve. Poudaril je, da "proces v državnem zboru ni potekal v smeri ideološke teme" in da je ljubljanski župan poskusil vprašanje interpretirati kot ideološko. Izpostavil je tudi nezadovoljstvo z dinamiko reševanja vprašanja na ravni države. "V nadaljevanju pa verjamem, da ne bo to mandat ideoloških tem, ker je koalicijska pogodba tako obsežna, da moramo jutri začeti uresničevati, če želimo do konca mandata to narediti," je povedal o mandatu. Vrtovec je pri tem dodal, da je cilj zapreti rane: "V bistvu zapiranje rane, to, kar bi morali narediti že naši predhodniki."

Socialni dialog in prvi koraki