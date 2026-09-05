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Slovenija

Logar išče kandidata, 'ki bo končal 20-letno vladavino Jankovića'

Polzela, 05. 09. 2026 19.28 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Žana Vertačnik
Anže Logar

Zdaj je tudi uradno, Zoranu Jankoviću se želi na lokalnih volitvah zoperstaviti tudi desnica. V Demokratih Anžeta Logarja bi v ljubljansko župansko igro poslali nekdanjega pravosodnega ministra Senka Pličaniča, a je ta na strankarskem druženju na Polzeli povedal, da ima svoje pogoje. Katere? Prvič po neuspehu na volitvah je člane stranke sicer javno nagovorila dolgoletna poslanka Eva Irgl, ki se bo po naših informacijah kmalu podala na novo karierno pot.

Demokrati so poleg klasične žar ponudbe v Ločici ob Savinji postregli pripravo na jesenske politične izzive. Od referendumov do lokalnih volitev, v Ljubljani so si postavili visok cilj. "Da se oblikuje močen kandidat, ki ga podpira aktualna vlada in ki bo končal 20-letno vladavino Zorana Jankovića," pravi Anže Logar.

Da bi v tradicionalnem oporišču levih volivcev stopil v županski ogenj, nam je potrdil dvakratni pravosodni minister Senko Pličanič. A tudi, da bi prikimal le kot neodvisen kandidat s podporo celotne koalicije. Pogovori bi lahko bili zaključeni v tednu ali dveh.

Po naših informacijah ta hip navdušenja v koalicijskih strankah ni, zlasti pa ne v SDS, kjer je neuradno pogosta ocena, da bi morali na vrh liste postaviti lastnega kandidata. 

Demokrati medtem beležijo padec podpore na javnomnenjskih meritvah. Stranko je pred časom zapustilo tudi vodstvo lokalnega mariborskega odbora. "Rezultat in potem pogajanja za novo slovensko vlado so bila izjemno zahtevna in so posrkala celoten čas, ki sem ga sam imel in sem mogoče v tem času dajal stranko malo na stran," pravi Logar.

Dotaknil se je tudi kadrovskih sprememb v energetiki. "Vesel sem, da ima Republika Slovenija končno vpliv na družbe okoli Gen-i, ki je bil desetletja zaklenjen."

Čeprav je vodenje Gen energije prevzel Andrej Vizjak, nekdanji minister in akter afere "glupi davki". Pet let kasneje pa predsednik stranke, ki se zavzema za integritetno delovanje pravi, da to ni politična, ampak korporativna funkcija.

In k povratnici v javno politično življenje, Logarjevi strankarski kolegici še iz časov SDS, ki je ostala brez poslanskega mesta Evi Irgl. "Tako kot moramo osebno it čez marsikatere preizkušnje, grem tudi sama. To preobrazbo bo morala narediti tudi slovenska politika."

Irgl še prejema poslansko nadomestilo, po naših informacijah pa jo bodo na stranki v kratkem zaposlili kot komunikatorko oziroma uradno govorko.

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KOMENTARJI1

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luna.3
05. 09. 2026 19.36
eva irgl, uradna govorka, ali je to novo delovno mesto, še nismo slišali zanj. Nas preseneča, vedno kaj novega.
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