Logar Janši, da se je sam javil za tajno pričo: To je zelo lahko dokazljiva laž

Finale svetovnega prvenstva v nogometu, stadion je popolnoma razprodan. Nek gledalec pa se čudi, zakaj je sedež zraven njega prazen. Vpraša moškega, ki sedi en sedež naprej, kako je to mogoče. Ta mu odgovori : »Pravzaprav imam jaz karto za ta sedež. Bila je za mojo ženo, ki je 40 let vedno hodila z mano na vse tekme, zdaj pa je nenadoma umrla.« »Oprostite, moje iskreno sožalje. Ampak ali nimate kakega drugega sorodnika ali prijatelja, ki bi mu lahko dali karto?« »Ne. Vsi so na pogrebu.«