Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Logar: Jaz s hamburgerji res nimam nič

Ljubljana, 27. 01. 2026 20.02 pred 1 uro 3 min branja 79

Avtor:
Anže Božič
Anže Logar

Državno financiranih reklam o dosežkih Golobove vlade ne bo. Vladni urad za komuniciranje je po javnem pritisku, opozorilih opozicije o zlorabi državnega denarja in polemiki o obvodu pravil političnega oglaševanja preklical naročilo 40.000 evrov vredne reklamne kampanje vladnih rezultatov. Vplivna nevladnica Nika Kovač pa je zaradi očitkov, da je prodajalna burgerjev Lars&Sven na družbenih omrežjih postala prodajalna Anžeta Logarja, predsednika Demokratov, prijavila na Računsko sodišče.

Predvolilno predstavitev najnovejše kadrovske okrepitve desnosredinskih Demokratov Anžeta Logarja so danes pospremili očitki o neodgovornem političnem marketingu te iste stranke. "Gre za ogromno prevaro 21.000 sedilcev, ki so sledili burgerjem. Za nagrado pa dobili servirane malo politične propagande," je kritična Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. 

Opozorili so na enega od dveh Facebook profilov propadle verige hitre prehrane znanega ljubljanskega gostinca in člana vodstva Logarjeve stranke Primoža Novaka, ki se je čez noč skrivnostno preoblikoval v profil Demokratov. Imel je več sledilcev kot že obstoječa stran Demokratov, nato pa je v nekaj dneh prav tako skrivnostno izginil. "Neetično, manipulativno in tudi potencialno protizakonito," meni Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva.

Logar sicer pravi, da ne ve, koliko profilov ima stranka. "Lahko samo rečem, da ko sem prebral en članek o tem, da naj bi združevali socialna omrežja, sem svoji ekipi za socialna omrežja rekel, da se mi tega ne gremo. Da jaz prisegam na ta naravni doseg," je zatrdil. 

Preberi še Lars & Sven na Facebooku v Demokrate? Logar navedbe zanika

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da gre za prevaro 21.000 ljudi, ki so morda vsi imeli radi iste burgerje, ne volijo pa istih strank.

"Jaz s hamburgeji res nimam nič. Čeprav v zadnjem času vidim veliko slik, ko jih jem, in tako naprej. Sploh ne vem, kdaj sem zadnjega pojedel," pa se brani predsednik Demokratov. 

Nika Kovač pa je izpostavila jasne povezave z izvršilnim odborom in podjetjem, ki je imelo v lasti verigo burgerjev, in omenjeno stranko. "Anže Logar spremlja objave, kar je tudi dokazal. Na stvari niso podajali odgovorov. Odgovore podajajo šele zdaj. Meni se zdi odgovornost jasna in tukaj se gre za sprenevedanje," opozarja Kovačeva. Zato so nevladniki Računskemu sodišču naznanili sum nezakonitega financiranja Logarjevih Demokratov.

"Ne znam si čisto dobro razložiti, kako gre to skupaj. Pa saj nismo nič ... Mislim, da je pod objavo Lars&Sven burgerji napisal, da je njihov FB profil živ. Da še vedno brca. Da ni pa več hamburgerjev, ker je zaprl svoje poslovanje," pravi Logar. 

Kritike tudi na račun vladne samopromocije

Najvplivnejša slovenska aktivistka pa je bila kritična tudi do vladnega naročila za 40.000 evrov vredno reklamno samopromocijo. "Smo z razočaranjem včeraj opazili razpis, ki ga je dala vada za promocijo njihovih vsebin v medijih. In pripravo plana. Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se razpis razveljavi," je dejala Kovačeva. 

Preberi še Po kritikah so se odločili za umik: kampanje o dosežkih vlade ne bo

In če je bil prvi odziv veljakov Svobode ob proslavljanju 4. rojstnega dne stranke na to kritiko negativen ... "Ne gre za znesek, ki je pretiran. Je obvladljiv. Tako, da v tem trenutku ne vidim nobene potrebe, da bi to naredili," meni podpredsednik vlade Matej Arčon

So kmalu po rojstnodnevnih torticah iz Urada vlade za komuniciranje sporočili, da so zaradi javnih polemik – čeprav se z njimi ne strinjajo – preklicali zbiranje ponudb.

anže logar demokrati nika kovač kampanja hamburgerji

100 milijonov evrov minusa na dan: avtoprevozniki ne popuščajo

V Kranju kupila solato, v njej je bila ogrožena žaba

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
televizija2000
27. 01. 2026 21.52
Logar je en tak Pahor desnega pola. Nikoli se ne opredeli.
Odgovori
0 0
obverser
27. 01. 2026 21.50
Ja Nika pa kar 24 uporablja za oglasevalsko platformo..
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
27. 01. 2026 21.46
Logar, trojanski konj
Odgovori
-4
0 4
Srebrni breg
27. 01. 2026 21.45
Samo v vednost, da PrašAk ni ista oseba in SrebrnL breg ni isto kot Srebrni breg čeprav je ponarejevalec nuckov zlorabil njuna avatarja in ju prilepil v te ponarejene nicke.
Odgovori
-2
0 2
fljfo
27. 01. 2026 21.46
Srebrnibreg, Silverberg, Srebrni breg, Rezkar....
Odgovori
+2
2 0
Darko32
27. 01. 2026 21.52
Srebrni breg Jaz tebi in teh ponarejevalcev ne razum. Če se greste neko debato ne znate drugo delati kot mutiti na vsaki temi. Poglej če jaz nekaj napišem mi povej argumente kje sem falil. Opažam pa da pišete samo kako diskreditirati in nič pametnega povedati.
Odgovori
0 0
deny-p
27. 01. 2026 21.45
8 marec financiran od fundacije, kateri je lastnik madžarskih korenin.... A to ji pa ni moteče.....
Odgovori
+3
3 0
fljfo
27. 01. 2026 21.45
Ok...Ampak, da se ameriška podtaknjeka Nika oglaša glede hamburgerjev je pa naravnost smešno...
Odgovori
+3
3 0
CyberWorm00000
27. 01. 2026 21.47
wsaj iz proračuna ni financirana : )))
Odgovori
+1
1 0
fljfo
27. 01. 2026 21.48
A da ni?
Odgovori
+1
1 0
CyberWorm00000
27. 01. 2026 21.50
100eu al kolk že prau erar : ))) pogooglej : ))) financira jo obama pa fundacije itd : )))
Odgovori
0 0
nick73
27. 01. 2026 21.44
Za resnico o Facebook sledilcih hamburgerjev je Nika pripravljena fajtati do konca. Sama je pa registrirala svojo politično stranko kot nevladno organizacijo, ker je čisto slučajno v Sloveniji prepovedano financiranje političnih strank iz tujine. Katero od teh dveh dejanj je večji kriminal?
Odgovori
+2
3 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 01. 2026 21.40
Glas Logarju, je glas za Janeza Janso
Odgovori
+0
2 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 01. 2026 21.38
Naj raje pocaka, da Jansa papke stegne. Bo bolj kredibilen.
Odgovori
+0
2 2
CyberWorm00000
27. 01. 2026 21.37
to je drgač star trik na fbju : ))) registiraš se kot jlo al pa briney spears pol pa čez čas ko si nabereš sledilce spremeniš profil w dating site al pa kej : )))
Odgovori
+1
1 0
CyberWorm00000
27. 01. 2026 21.38
tega je ogromno še posebej zdej ko lohka slikce umetno delajo z ai itd : )))
Odgovori
+1
1 0
Prašak
27. 01. 2026 21.36
Rajši grem na bratov traktor kot ,da volim Robija.Potem je že mnogo boljše Logar.
Odgovori
+2
4 2
Srebrnl breg
27. 01. 2026 21.35
Še zdaj ne razumem, da sem bil tako plitek,da sem volil Robija .Bolje je Logar .
Odgovori
+2
4 2
Prašak
27. 01. 2026 21.35
Točno tako.
Odgovori
+2
4 2
fljfo
27. 01. 2026 21.34
Saj bi ga mogoče še volil... A bojim se, da bo takoj potegnil z Janšo
Odgovori
+2
3 1
Ra13
27. 01. 2026 21.53
Janša je preteklost in velika cokla za pozitivne spremembe. Ne potrebujemo več umetnih delitev, ki so prah v oči volivcem in Logar to zagovarja. Če bo od tega odstopil je politično mrtev
Odgovori
0 0
Prašak
27. 01. 2026 21.32
Preveč razočaran ,da bi volil Robija .Logar je boljša izbira.
Odgovori
-2
2 4
Morgoth
27. 01. 2026 21.32
"Vplivna nevladnica Nika Kovač"😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Odgovori
+1
2 1
poper00
27. 01. 2026 21.30
Logar imaš ti vsaj z tem kaj ,ko si lagal kot zunanji minister in delal proti Sloveniji.Še zdaj si Janšev Trojanski konj.Koliko moraš biti pokvarjen ,da se tako sprenevedaš?
Odgovori
-1
2 3
Srebrni breg
27. 01. 2026 21.30
Sektaški pudelječek ti lahko Niki ij Golobu le čevlje očistiš in nič več. Za tebe in vse janšiste sta omenjena Einstein tako po znanju kot poštenosti.
Odgovori
+0
5 5
Srebrni breg
27. 01. 2026 21.28
Logarček za Golobova dva nepomembna sms-a se repenčiš to pa, da si 25 let ščitil barabije svojega idola iz Trstenjakove te pa ne moti.
Odgovori
+2
7 5
fljfo
27. 01. 2026 21.31
Prav imaš...Njegov idol je isti kot Golob.
Odgovori
-2
3 5
Srebrni breg
27. 01. 2026 21.27
Janšist pove resnico samo, ko se zmoti in sektaški privesek Logar je še vedno in bo janšist.
Odgovori
+2
7 5
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
27. 01. 2026 21.26
Mini Jansa. Sprenevedavi prevarant, laznjivec in nvaden podtaknjenec.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469