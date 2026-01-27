Logar: Jaz s hamburgerji res nimam nič

Predvolilno predstavitev najnovejše kadrovske okrepitve desnosredinskih Demokratov Anžeta Logarja so danes pospremili očitki o neodgovornem političnem marketingu te iste stranke. "Gre za ogromno prevaro 21.000 sedilcev, ki so sledili burgerjem. Za nagrado pa dobili servirane malo politične propagande," je kritična Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. Opozorili so na enega od dveh Facebook profilov propadle verige hitre prehrane znanega ljubljanskega gostinca in člana vodstva Logarjeve stranke Primoža Novaka, ki se je čez noč skrivnostno preoblikoval v profil Demokratov. Imel je več sledilcev kot že obstoječa stran Demokratov, nato pa je v nekaj dneh prav tako skrivnostno izginil. "Neetično, manipulativno in tudi potencialno protizakonito," meni Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva. Logar sicer pravi, da ne ve, koliko profilov ima stranka. "Lahko samo rečem, da ko sem prebral en članek o tem, da naj bi združevali socialna omrežja, sem svoji ekipi za socialna omrežja rekel, da se mi tega ne gremo. Da jaz prisegam na ta naravni doseg," je zatrdil.

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da gre za prevaro 21.000 ljudi, ki so morda vsi imeli radi iste burgerje, ne volijo pa istih strank. "Jaz s hamburgeji res nimam nič. Čeprav v zadnjem času vidim veliko slik, ko jih jem, in tako naprej. Sploh ne vem, kdaj sem zadnjega pojedel," pa se brani predsednik Demokratov. Nika Kovač pa je izpostavila jasne povezave z izvršilnim odborom in podjetjem, ki je imelo v lasti verigo burgerjev, in omenjeno stranko. "Anže Logar spremlja objave, kar je tudi dokazal. Na stvari niso podajali odgovorov. Odgovore podajajo šele zdaj. Meni se zdi odgovornost jasna in tukaj se gre za sprenevedanje," opozarja Kovačeva. Zato so nevladniki Računskemu sodišču naznanili sum nezakonitega financiranja Logarjevih Demokratov. "Ne znam si čisto dobro razložiti, kako gre to skupaj. Pa saj nismo nič ... Mislim, da je pod objavo Lars&Sven burgerji napisal, da je njihov FB profil živ. Da še vedno brca. Da ni pa več hamburgerjev, ker je zaprl svoje poslovanje," pravi Logar.

Kritike tudi na račun vladne samopromocije

Najvplivnejša slovenska aktivistka pa je bila kritična tudi do vladnega naročila za 40.000 evrov vredno reklamno samopromocijo. "Smo z razočaranjem včeraj opazili razpis, ki ga je dala vada za promocijo njihovih vsebin v medijih. In pripravo plana. Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se razpis razveljavi," je dejala Kovačeva.