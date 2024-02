Logar je čas zapravil, kako bo politični kapital unovčila Švarc Pipanova?

"Glede na to, da je "frontmanka" oziroma "frontwoman" SD Tanja Fajon, je plačala račun za to," pravi Janja Božič Marolt o politični oziroma javnomnenjski poraženki zgodbe z nakupom stavbe na Litijski cesti. Na lestvici najbolj priljubljenih politikov je Tanja Fajon namreč zgrmela za kar 13 mest. Čeprav je podpisala pogodbo in skrbela za pristojni pravosodni resor, je Dominika Švarc Pipan na lestvici močno napredovala. Povzpela se je med peterico najbolj priljubljenih politikov. "Uničila je kapital SD-ja, vsaj zaenkrat, kako naj ga unovči, bo pa njena stvar," je komentirala Božič Maroltova.

Zdrs in usoda Anžeta Logarja

Na drugo mesto na lestvici je padel Anže Logar in sogovornica pravi, da je čas, da bi izkoristil naboj s predsedniških volitev, že zapravil. "Čas ni na strani izkoriščanja kapitala, ki ga človek pridobi z delom ali na volitvah," pravi in priznava, da je položaj vedno težje ohranjati kot pa ga dosegati. Prepričana je, da bi mu to lahko najbolje uspevalo, če bi se iz politike, dokler na prizorišče ne bi prišel z lastnim projektom, če ima tak namen, popolnoma umaknil. Dodaja pa pod črto: "Zaenkrat mu kaže še vedno dobro, še vedno več kot 30 odstotkov ljudi meni, da bi njegova stranka lahko uspela na volitvah. Ampak ob vprašanju, ali bi lahko uspel izven SDS, pa je za 10 odstotnih točk padel od septembra lani. "

Od česa vse bo odvisno, ali bo podpora poslancu SDS še naprej upadala, sogovornica razmišlja v tokratnem Popkastu.

Neprivlačnost evropskih volitev

Poleg tega pa Božič Maroltova kot zelo pomembno preizkušnjo vseh političnih strank vidi junijske evropske volitve. "Ne glede na to, da so evropske volitve tiste, ki so edine v Sloveniji, kjer se člane parlamenta voli neposredno, ne glede na to, da so doslej bile udeležbe izjemno nizke, in ne glede na to, da nekateri pravijo, da niso toliko pomembne, jih v resnici vsaka politična stranka jemlje izjemno resno in se z njimi prešteva," pravi.

Glede udeležbe, ki jo pričakuje, pravi, da bi zaradi participacije in zanimanja mladih ter akcij na družabnih omrežij lahko bila večja. Kot ne nepomemben faktor je poudarila nedavni spodrsljaj v Evropskem parlamentu, ko so Slovenijo uvrstili med države, ki niso članice Evropske unije. "To bi lahko ne samo mlad, ampak tudi kakšen od starejših volivcev vzel kot veliko zamero in bi s tem, ko se volitev ne bi udeležil, Evropski uniji zadal klofuto." Pritrdila je sicer tezi, da se burno notranjepolitično dogajanje kaže v zanimanju državljank in državljanov za volitve in lahko pomembno vpliva na privlačnost politike.