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Logar: Mijičev in Snežičev manever norčevanje iz delavcev in države

Ljubljana, 24. 07. 2026 15.32 pred 19 minutami 4 min branja 14

Avtor:
STA N.V.
Zaslišanje Anžeta Logarja

Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, se je na omrežju X odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. "Gre res za izjemno slab smisel za humor," se strinja s sokoordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem. Je pa Logar tudi edini iz koalicije, ki se je poleg Katje Kokot odzval na omenjeno zadevo.

"Redko se strinjam z Luko Mesecem. Tokrat se. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros na Roka Snežiča in vpletanje pri nas enkrat že popularnih kamel gre res za izjemno slab smisel za humor," je na družbenem omrežju zapisal minister in predsednik Demokratov Logar. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je pristavil.

Ljudje na tak način po njegovih besedah izgubljajo upanje, pot izgradnje zaupanja v državo pa bo zahtevna in dolgotrajna.

Anže Logar
Anže Logar
FOTO: Bobo

"Ministri in poslanska skupina stranke bomo vsak na svojem področju naredili vse, kar je v naši moči, da izpolnimo naloge iz koalicijske pogodbe. Skok je v resnici še bolj potreben, kot se zdi. Brezkompromisen boj proti korupciji in zlorabam je predpogoj za delovanje institucij države. Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu je nujno za dvig kvalitete življenja. In zakonodaja proti zlorabam delavcev ter oblikovanje ugodnega gospodarskega okolja so nujni ukrepi za dvig blaginje v državi," je nanizal.

Ob tem je izrazil upanje, da bo opozicija v naslednji fazi delovala bolj konstruktivno in bodo potrebni ukrepi lahko pravočasno uveljavljeni.

Odziv Katje Kokot

Na zadevo se je odzvala tudi vodja poslancev Resnice, Katja Kokot, ki je na družbenem omrežju X najprej objavila svoj odziv, nato pa je objavo izbrisala. 

V objavi je pisalo: "BUM! Ker so levi dnevno fantazirali o tej firmi, drugega skoraj ni bilo možno narediti. Luka Mesec, reja kamel in Kljukec d.o.o. Next level shit je tole."

Objave poslanke Katje Kokot na družbenem omrežju X
Objave poslanke Katje Kokot na družbenem omrežju X
FOTO: X

 

Opozicija kritična

Iz situacije, v kateri so delavci ostali brez plačila, Snežič ustvarja slabo komedijo, se je na dogajanje odzval Luka Mesec. "Mislim, da tukaj ne moremo več govoriti o vprašanjih levo – desno, ampak se pogovarjamo o tem, ali bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote. To je to, kar imam za povedati."

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je manever označil kot žalosten dan za slovensko demokracijo in za pravno državo. Po Sajovičevih besedah gre pri tem dejanju tudi za norčevanje iz ljudi. "Ta vlada je bila ustanovljena na podlagi prelomljenih obljub, prevar volivk in volivcev. Očitno so prevare postale način njenega delovanja," je poudaril.

V SD se sprašujejo, kje je predsednik Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je to, "da je dal nekaterim od delavcev Progrosa nekaj denarja, izrabil za lastni PR". "Predsedniku Resnice lahko samo predlagamo, da stranko preimenuje iz Resnice v Greznico," je bila ostra poslanka Andreja Katič.

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Na ministrstvu obsojajo "etično sporna ravnanja"

Na ministrstvu so v zvezi z dogajanjem okoli podjetja Progros dodatno pojasnili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Če je bila sklenjena pogodba med delavcem in podjetjem, je treba pogodbena določila izpolniti, "gre za vprašanje pravne države, ki mora veljati za vse enako".

Poudarili so, da se zavzemajo za oblikovanje pravnih okvirjev, ki bodo zagotovili varstvo vseh delavcev, in preverili, ali je smiselna revizija področne zakonodaje v smeri večje pravne varnosti delavcev ob poskusih izigravanja delovne zakonodaje.

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Inšpektorat RS za delo, ki je v preteklosti v podjetju Progros izvedel nadzore in izrekel sankcije, mora učinkovito opraviti svoje delo, prav tako ostale institucije, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem in sankcioniranjem nedovoljenih poslovnih praks, so pozvali.

"O aktualnih postopkih zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Pristojni organi in institucije morajo imeti možnost, da strokovno, neodvisno in v skladu z veljavno zakonodajo učinkovito opravijo svoje delo brez pritiska politike in javnosti," so sklenili.

Mijič je ta teden brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Poslanec Resnice je sicer svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.

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KOMENTARJI14

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gremonazaj
24. 07. 2026 16.03
to je njegova druga firma, iz prve pa je dolžan 100.000, ali se to kar odpiše
Odgovori
0 0
jank
24. 07. 2026 16.02
Ha, ha... Kako srečni smo lahko, da se je po dobrem mesecu svinjerij Mijića oglasil celo Logar. A povsem prazno, brez vsebine! Ima nas bedake. Ali je kdo videl, da je zahteval odstop te barabe? Samo sporočil nam je, da je njemu, tako kot ostalim biserom desnice, najpomembnejši glas v parlamentu, čeprav je to glas prevaranta in kriminalca. Biseri desnice, sram vas naj bo! Oditite!
Odgovori
+1
1 0
metuljka
24. 07. 2026 15.59
In s to podporo Mescu bo Logar dokazoval cel mandat, kako je on podprl Janšo pod hudo prisilo., da je politik sredine.. .
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 15.59
Ne pozabimo, Dr. Snežič in Dr. Janša sta skupaj doktorirala na univerzi Dob pri Mirni...
Odgovori
+3
4 1
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 16.01
Alma mater: Univerza Dob pri Mirni, Oddelek Puščava, katedra za gospodarsko kriminaliteto...
Odgovori
+2
2 0
ActiveR
24. 07. 2026 15.57
Bi se verjetno dalo govoriti tudi o delavcih. Stavim, da niso kaj prida – tako slabo, kot sedaj delajo ti »uvoženi mojstri«, še nikoli ni bilo. Površno, malomarno, za seboj ne pospravijo … skratka: ne da bi jih plačal, oni bi morali plačati za škodo in svinjarijo, ki jo pustijo za seboj! Kar se tiče SD – ko bodo vrnili 8 milijonov za Litijsko 51, se lahko oglasijo, do takrat pa jezik za zobe!
Odgovori
+0
2 2
Belištumf
24. 07. 2026 15.58
Ti delas ane..ti si mojster 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Belištumf
24. 07. 2026 15.57
Janšizem je bolezen...
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
24. 07. 2026 15.53
Ne razumem kaj isče snežič pri Jansi a se je temu sds odpeljalo?
Odgovori
+1
3 2
Slavko BabIč
24. 07. 2026 15.55
Denar....
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
24. 07. 2026 15.53
Levica ali desnica fuj ampak levi nas še pokradejo zraven
Odgovori
-5
2 7
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 15.52
Anže, kako si drzneš pljuvati po Janezovem prijatelju Roku, katera sta pred leti skupaj "gulila zaporniške klopi"...
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+5
8 3
Brus1234
24. 07. 2026 15.51
Tisti v vladi, ki to podpirajo so enako krivi!! Sramota za državo so!!
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+7
8 1
Vera in Bog
24. 07. 2026 15.50
Take politike si zgleda zaslužimo !
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+0
2 2
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