Logar: Mijičev in Snežičev manever norčevanje iz delavcev in države

"Redko se strinjam z Luko Mesecem. Tokrat se. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros na Roka Snežiča in vpletanje pri nas enkrat že popularnih kamel gre res za izjemno slab smisel za humor," je na družbenem omrežju zapisal minister in predsednik Demokratov Logar. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je pristavil. Ljudje na tak način po njegovih besedah izgubljajo upanje, pot izgradnje zaupanja v državo pa bo zahtevna in dolgotrajna.

Anže Logar FOTO: Bobo

"Ministri in poslanska skupina stranke bomo vsak na svojem področju naredili vse, kar je v naši moči, da izpolnimo naloge iz koalicijske pogodbe. Skok je v resnici še bolj potreben, kot se zdi. Brezkompromisen boj proti korupciji in zlorabam je predpogoj za delovanje institucij države. Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu je nujno za dvig kvalitete življenja. In zakonodaja proti zlorabam delavcev ter oblikovanje ugodnega gospodarskega okolja so nujni ukrepi za dvig blaginje v državi," je nanizal. Ob tem je izrazil upanje, da bo opozicija v naslednji fazi delovala bolj konstruktivno in bodo potrebni ukrepi lahko pravočasno uveljavljeni.

Odziv Katje Kokot

Na zadevo se je odzvala tudi vodja poslancev Resnice, Katja Kokot, ki je na družbenem omrežju X najprej objavila svoj odziv, nato pa je objavo izbrisala. V objavi je pisalo: "BUM! Ker so levi dnevno fantazirali o tej firmi, drugega skoraj ni bilo možno narediti. Luka Mesec, reja kamel in Kljukec d.o.o. Next level shit je tole."

Objave poslanke Katje Kokot na družbenem omrežju X FOTO: X

Opozicija kritična

Iz situacije, v kateri so delavci ostali brez plačila, Snežič ustvarja slabo komedijo, se je na dogajanje odzval Luka Mesec. "Mislim, da tukaj ne moremo več govoriti o vprašanjih levo – desno, ampak se pogovarjamo o tem, ali bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote. To je to, kar imam za povedati." Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je manever označil kot žalosten dan za slovensko demokracijo in za pravno državo. Po Sajovičevih besedah gre pri tem dejanju tudi za norčevanje iz ljudi. "Ta vlada je bila ustanovljena na podlagi prelomljenih obljub, prevar volivk in volivcev. Očitno so prevare postale način njenega delovanja," je poudaril. V SD se sprašujejo, kje je predsednik Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je to, "da je dal nekaterim od delavcev Progrosa nekaj denarja, izrabil za lastni PR". "Predsedniku Resnice lahko samo predlagamo, da stranko preimenuje iz Resnice v Greznico," je bila ostra poslanka Andreja Katič.

Na ministrstvu obsojajo "etično sporna ravnanja"

Na ministrstvu so v zvezi z dogajanjem okoli podjetja Progros dodatno pojasnili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Če je bila sklenjena pogodba med delavcem in podjetjem, je treba pogodbena določila izpolniti, "gre za vprašanje pravne države, ki mora veljati za vse enako". Poudarili so, da se zavzemajo za oblikovanje pravnih okvirjev, ki bodo zagotovili varstvo vseh delavcev, in preverili, ali je smiselna revizija področne zakonodaje v smeri večje pravne varnosti delavcev ob poskusih izigravanja delovne zakonodaje.