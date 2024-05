Logar na kongresu pripravljen prevzeti vodstvo SDS

Glede njegove napovedi na večer predsedniških volitev, da smo na pragu nečesa velikega, pa je dejal, da kdor je to razumel kot akcijski triler, bo verjetno še večkrat razočaran. "Načrtom je treba pustiti čas, naslednje volitve so čez dve leti in takrat bo razvidno, v kateri smeri so bile moje besede mišljene," pravi.

Poslanec SDS Anže Logar trenutno ne vidi razloga za samostojno politično pot, saj čaka na kongres SDS, na katerem bo pripravljen prevzeti vodstvo stranke, je povedal v intervjuju za Reporter. Ob tem pričakuje, da se bo pomladitev stranke zgodila v širšem dogovoru in ob sporazumu s predsednikom Janezom Janšo . "Že od predsedniških volitev govorim, da pri menjavi vodstev strank ni dobro, če se zgodi 'sovražni prevzem' stranke. Še posebej ne po tako karizmatični osebi, kot je predsednik stranke," je pojasnil. "Stranke so po svojem bistvu racionalne organizacije, saj je možnost uresničitve njihovega programa odvisna od odstotkov, ki jih dobijo na volitvah." Logar zato meni, da je leto dni pred volitvami "pravi čas za razmislek, katera opcija ponuja največ možnosti za uspeh."

Logar je sicer dolgoletni član stranke SDS, mnogi pa so ga v preteklosti že videli tudi kot možnega naslednika Janeza Janše na čelu stranke. Na zadnjih predsedniških volitvah se je podal v kandidaturo za predsednika države kot neodvisni kandidat, a v drugem krogu izgubil proti aktualni predsednici Nataši Pirc Musar. Pozneje je ustanovil društvo Platforma sodelovanja, vse od takrat pa so se v javnosti vrstila ugibanja, ali bo morda tako unovčil svoj politični kapital in stopil na samostojno politično pot. Vendar se društvo denimo ni odločilo za sodelovanje na tokratnih evropskih volitvah. Novembra lani je Logar odstopil kot predsednik sveta SDS, prav tako pa ni podpisal zaveze o delovanju v stranki do konca mandata. Kljub temu pa ostaja član stranke in poslanske skupine.