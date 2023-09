Logar naj bi ostal zvest SDS-u in zavrnil NSi

Janez Janša je že pred dnevi na naši televiziji opozoril, da je Anže Logar poslanec SDS-a in predsednik sveta te stranke, kot tak pa da ne more kandidirati na nobeni drugi listi. Da je posameznik lahko črtan iz članstva, če kandidira na konkurenčni listi, pa zapoveduje tudi strankin statut.

Logar je, kot rečeno, s platformo včeraj "zastavljal načrte za jesen" – tako se je glasilo njihovo edino uradno pojasnilo. V molk, razen tega, da gre za redni polletni posvet, pa so se po današnjem sestanku zavili tudi poslanci SDS-a, češ da pojasnjevanje prepuščajo Logarju. Priložnost za to pa da bo imel že v naši nocojšnji večerni oddaji.

Na njegov odgovor še vedno čakajo v stranki NSi, od tega bo, kot pravijo, odvisno, kako bodo oblikovali listo in koga postavili za nosilca. Vodja stranke Matej Tonin je na nedavni klavzuri predlagal, da bi šla stranka v boj za evropske stolčke z močno ekipo, del nje pa da bi bili Ljudmila Novak, Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj. Tonina pa, čeprav naj bi se v razpravi pojavile ideje, da bi bil nosilec liste on, kot nam je zatrdil, to ne zanima.

