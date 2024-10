Logar napoveduje novo pot: To bo politična širina, s paleto vonjav in okusov

"V zadnjih mesecih se je zdelo, kot da nisem počel ničesar. Res je, pred kamerami me ni bilo veliko. A nisem počival," začne svoj zapis Logar. Kot je pojasnil, je zadnja leta delal na sodelovanju od znotraj in od zunaj, a z omejenimi uspehi. "Potrebujemo več. Klik v glavi," je dodal.

"Ena vrata so se torej zaprla. Čas je, da se odprejo druga. A skozi ta ne grem sam," je zapisal. Kdo ga bo na tej poti spremljal, ni navedel, sta pa v videu, ki ga je objavil, ob njem tudi nekdanja evropska poslanka iz vrst SDS Romana Jordan in nekdanji šolski minister iz vrst SD Jernej Pikalo. Oba z Logarjem sodelujeta tudi v Platformi sodelovanja. Logar sicer k sodelovanju vabi vse, ki so že v predsedniški kampanji glasovali za in so "naveličani zamujenih priložnosti kot posledice političnega boja vseh proti vsem".

"Da ne bo pomote – to, kar bomo skupaj ustvarili, ne bo politična sredina brez identitete. To bo politična širina. S paleto vonjav in okusov. A takšnih, ki se med seboj ne 'nevtralizirajo'. To je pot, ki jo izberejo demokrati," je končal Logar.

Logar je izstopil iz stranke, so v sredo potrdili v SDS, ki so prejeli njegovo izstopno izjavo. Ni pa še jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine.