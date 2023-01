Logar o SDS in lastni platformi: Jaz grem na pot za več, ne na pot za manj

Zadnji mesec in pol ga ni bilo v javnosti, pa se je kljub temu uvrstil na vrh priljubljenosti slovenskih politikov in prehitel svojo protikandidatko na predsedniških volitvah Natašo Pirc Musar. A še vedno največ Slovenk in Slovencev zanima, kaj bo Anže Logar storil po tem, ko je v predsedniški kampanji skoval najvišji politični kapital na desni sredini. Bo ustanovil stranko? Kako bo sodeloval z Janezom Janšo? O čem se je na kavi pogovarjal z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem in Mirom Cerarjem? Kje vidi svojo prihodnost in prihodnost Slovenije?

Anže Logar je nazadnje v javnosti nastopil sredi decembra, po volitvah pa je dejal, da smo na pragu "nečesa velikega". "Jaz sem se predvsem odločil, da bom sporočilo, ki je v času predsedniške kampanje dobilo širok odmev, udejanjal še naprej," je dejal in pojasnil, da sicer še ne ve, kako konkretno bo to potekalo, saj da je veliko odvisno tudi od dogajanja v Sloveniji. Meni, da sta javni prostor in politična sfera v Sloveniji preveč binarna. "Mislim, da potrebujemo širok razmislek o tem, kako iti naprej," je dejal. Med kampanjo je na terenu ugotovil, da imajo ljudje željo, da se politiko "proti" spremeni v politiko "sodelovanja", prav zato namerava do junija oblikovati nekakšno platformo sodelovanja. "Neko obliko široke razprave o ključnih temah , ki so razvojne narave, ki terjajo analizo aktivnega stanja, potem pa možne rešitve, ki vključujejo najširši možni spekter sogovornikov," je dejal in poudaril, da se ne bo omejeval z nobeno svetovno nazorsko opredelitvijo. Kot je pojasnil, namerava najprej razpravo o ključnem sporočilu opraviti s širšim krogom posameznikov. "Kot neka iniciativa, ki naj ima čim širšo podporo, ne le vidnejših predstavnikov, ampak ljudi," je dejal in pripomnil, da se le te nanj obračajo vsakodnevno. "Na podlagi tega bomo potem oblikovali razprave. O gospodarstvu, zunanjepolitični usmeritvi Slovenije, političnem dialogu, volilnem sistemu. To so vse teme, ki jih moramo znotraj Slovenije razrešiti," je prepričan.

icon-expand Štab Anžeta Logarja FOTO: Aljoša Kravanja

'V aktualni politiki prevladuje politika izključevanja' Čeprav je upal, da bo aktualna politika poskušala iskati soglasja na ključne teme, meni, da vseeno "prevladuje politika izključevanja". "Mislim, da je edina pot, da pokažemo, da obstaja tretja pot – pot dialoga preko neke take platforme sodelovanja," je pripomnil. Poudaril je, da bo pri platformi lahko sodeloval vsak, kar je po njegovem mnenju prav tisto, kar bo prineslo dodano vrednost. Imena platforme pa še ni želel razkriti. To, da ustanavlja platformo pa ne pomeni, da je zaključil pot znotraj SDS-a. "Te stvari se ne izključujejo. Jaz grem na pot za več, ne pot za manj. Ne grem v ločitev enega in drugega. Težko verjamem, da bi iniciativo, ki želi ljudi povezati onkraj politike posamezne sogovornike nekdo ocenil ko tnekaj kar škoduje posamezni politični opciji," meni. Bi Logar lahko nasledil Janšo na čelu SDS? Na vprašanje, če se je o ustanovitvi platforme posvetoval s prvakom SDS Janezom Janšo in stranko je odgovoril, da mu je zadevo "omenil". "Posvetujem pa se s tistimi, s katerimi se srečujem in pogovarjam o teh stvareh," je povedal. Janša je sicer v eni izmed oddaj 24UR ZVEČER na vprašanje, če Logarja vidi kot svojega naslednika dejal: "Vse opcije so odprte". "Njegov odgovor si razlagam natanko tako, kot je bil izrečen – vse opcije so odprte," je komentiral Logar.

"Jaz verjamem v platformo sodelovanja in ji bom v prihodnjih mesecih posvetil vso energijo," je dejal Logar in dodal, da upa, da bodo uspešni.

Se platforma lahko spremeni v stranko? Lahko Logar postane predsednik SDS-a? "Zgodovina ali pa politično življenje nas uči, da se vedno lahko zgodijo presenečenja," je bil skrivnosten. "Moj politični kapital je zgolj sredstvo, da lahko v Sloveniji nekaj naredimo, je drugotnega pomena. Važno je, da prenehamo s temi delitvami. Ne želim, da moji otroci odraščajo v sistemu, kjer se bo opredeljevalo za' ali proti' ampak želim, da prevlada dialog," je razložil. 'Utrujen sem od tega binarnega sistema' Voditelj Uroš Slak ga je nato postavil pred dejstvo, da se vse parlamentarne volitve zvedejo pred točko, ko se volivci opredeljujejo, če so za ali proti Janši, pri tem pa se ne pogovarjamo o programih, davkih, zdravstvu... Bo Logar to lahko presekal? "To je moj namen. Jaz sem utrujen od tega binarnega sistema. Če obrnemo zgodbo. Koliko časa lahko strici iz ozadja močno vplivajo na slovensko sceno? Toliko časa, dokler vsi verjamejo, da so strici iz ozadja. Ker se bo potem vsak, ki bo soočen s sporočilom strica iz ozadja, avtomatično samocenzuriral in nekaj naredil. V trenutku ko se bodo ljudje odločili, da je nekaj prav in to naredili, se ta moč reducira na bistveno manjši vpliv," je povedal. Logar je zatrdil, da za projektom ne stoji Janša. "Za projektom stojim sam s svojo ekipo," je bil odločen.