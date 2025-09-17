Logar o Dovosu: Kraja desetletja na steroidih

Orožarski holding, ki bo odločal o milijardah, vzpostavlja pogoje za gojišče prihodnje korupcije velike razsežnosti, zato zanj ni mesta v arhitekturi upravljanja z javnimi sredstvi. Tako oster je bil prvak Demokratov Anže Logar o novoustanovljenem obrambnem holdingu Dovosu, ki ga je SDH, ki ga vodi Žiga Debljak , eden od njegovih nadzornikov pa bo tudi vplivni Damir Črnčec , ustanovil z namenom vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti.

"Vedeti morate, da se bo brez parlamentarnega nadzora, kar je bistvena razlika od razvitih demokracij, v že tako zmanjšano zaupanje v politiko enostavno odločanje o vlaganjih v orožarska podjetja in naložbe premaknilo od oči javnosti za zaprta vrata SDH. Preiskoval sem bančno kriminaliteto kot predsednik preiskovalne komisije in to je humus za oblikovanje nepredstavljivih poslov, ki jih SDH pred javnostjo lahko skrije, ljudje pa ne bodo vedeli, kaj se dogaja," je Logar v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil svoje besede o "kraji desetletja na steroidih".

Logar sicer ni uspel zbrati dovolj poslanskih glasov podpore za sklic izredne seje DZ o ustanovitvi nove obrambne družbe, ki jo je ustanovil SDH. Podprli so ga v NSi, prav tako samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek, ne pa tudi v SDS.

"To je zanimivo. Nekakšna nespodobna koalicija med Gibanjem Svoboda in SDS pri oblikovanju nekega organa, ki bo lahko v prihodnje dve milijardi na leto, leto za letom, desetletja vnaprej za zaprtimi vrati trošil davkoplačevalski denar v orožarske namene," je bil oster Logar.

Na vprašanje, ali to, da ni zbral dovolj glasov podpore za izredno sejo, jemlje kot politični poraz, pa: "Ne. To jemljem kot politično realnost, da stranke, ko gre za dolgoročna visoka vlaganja v nek sektor, očitno najdejo nek skupni jezik, ki ga v sprejemanju ukrepov za vsakdanje izboljšanje življenja ne najdejo. Sodelujejo tam, kjer ne bi bilo potrebno."

V omenjeno oddajo so sicer, glede na kritike, povabili tudi poslance Gibanja Svoboda, a se ti niso odzvali.