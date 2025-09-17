Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Logar o Dovosu: Kraja desetletja na steroidih

Ljubljana, 17. 09. 2025 22.51 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER , U.Z.
Komentarji
0

Kraja desetletja na steroidih. Tako prvak Demokratov Anže Logar o novoustanovljenem obrambnem holdingu Dovosu, ki ga je SDH ustanovil z namenom vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Bo Dovos res brez nadzora odločal o milijardah evrov?

Orožarski holding, ki bo odločal o milijardah, vzpostavlja pogoje za gojišče prihodnje korupcije velike razsežnosti, zato zanj ni mesta v arhitekturi upravljanja z javnimi sredstvi. Tako oster je bil prvak Demokratov Anže Logar o novoustanovljenem obrambnem holdingu Dovosu, ki ga je SDH, ki ga vodi Žiga Debljak, eden od njegovih nadzornikov pa bo tudi vplivni Damir Črnčec, ustanovil z namenom vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti.

Preberi še SDH ustanovil državno obrambno podjetje

"Vedeti morate, da se bo brez parlamentarnega nadzora, kar je bistvena razlika od razvitih demokracij, v že tako zmanjšano zaupanje v politiko enostavno odločanje o vlaganjih v orožarska podjetja in naložbe premaknilo od oči javnosti za zaprta vrata SDH. Preiskoval sem bančno kriminaliteto kot predsednik preiskovalne komisije in to je humus za oblikovanje nepredstavljivih poslov, ki jih SDH pred javnostjo lahko skrije, ljudje pa ne bodo vedeli, kaj se dogaja," je Logar v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil svoje besede o "kraji desetletja na steroidih".

Anže Logar
Anže Logar FOTO: POP TV

Logar sicer ni uspel zbrati dovolj poslanskih glasov podpore za sklic izredne seje DZ o ustanovitvi nove obrambne družbe, ki jo je ustanovil SDH. Podprli so ga v NSi, prav tako samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek, ne pa tudi v SDS.

"To je zanimivo. Nekakšna nespodobna koalicija med Gibanjem Svoboda in SDS pri oblikovanju nekega organa, ki bo lahko v prihodnje dve milijardi na leto, leto za letom, desetletja vnaprej za zaprtimi vrati trošil davkoplačevalski denar v orožarske namene," je bil oster Logar.

Na vprašanje, ali to, da ni zbral dovolj glasov podpore za izredno sejo, jemlje kot politični poraz, pa: "Ne. To jemljem kot politično realnost, da stranke, ko gre za dolgoročna visoka vlaganja v nek sektor, očitno najdejo nek skupni jezik, ki ga v sprejemanju ukrepov za vsakdanje izboljšanje življenja ne najdejo. Sodelujejo tam, kjer ne bi bilo potrebno."

Kaj vse je še povedal Logar, si oglejte v zgornjem videoposnetku.

V omenjeno oddajo so sicer, glede na kritike, povabili tudi poslance Gibanja Svoboda, a se ti niso odzvali. 

obrambni holding logar sdh dovos
Naslednji članek

Razbite steklenice, ležanje v cvetličnih koritih: prebivalcem Brd prekipelo

SORODNI ČLANKI

SDH ustanovil državno obrambno podjetje

Zaposlitev Črnčeca na SDH: KPK zaznala korupcijska tveganja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256