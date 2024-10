Logar o koaliciji z Janšo: Le, če bo zagotovljena politična širina

Logar očitkov ne zavrača in zatrjuje, da za tiste, ki so že prepričani, kot je Žavbi, ne bo zapravljal časa in jih prepričeval v nasprotno. "Raje bom čas uporabil za predstavitev dela."

Bo torej stranka Logarja, ki še nima imena, šla v koalicijo z SDS? "Temelj politične sredine je, da povežemo vse sile, ki želijo dobro za Slovenijo na obeh straneh. V kolikor tretji politični steber, ki ga oblikujemo, zmaga naslednje volitve, bo logični sogovornik nekdo na rahlo levi politični strani." Kaj to konkretno pomeni? "Če gospod Janša zmaga naslednje volitve, bomo mi naredili vse, da se sestavi koalicijo z največjo stranko na levi strani. Če oni naredijo tako koalicijo, smo mi v njej pripravljeni sodelovati. Če bomo zmagali mi, bo prvi klic na drug politični pol, da se sestavi politična širina in da najdemo ustrezno podporo za ključne reforme," o prihodnosti slovenske politike in vlade trdi Logar.

Trenutno glavne težave vidi v sprejemanju odločitev, ki niso širše usklajene. "Konkretno pri davčni reformi. Aktualna vlada sprejema odločitev brez opozicije, ki bo nato v naslednjem mandatu terjala spremembe. In imamo vedno znova spreminjanje davčne zakonodaje."

Zgledoval se bo tudi po Borutu Pahorju

Logar, sicer kandidat SDS na zadnjih predsedniških volitvah, sodelovanje z levim polom razume kot reformni potencial države in ga opisuje kot "sodelovanje s politično širino". V primeru, da bo zmagal Janša in ga povabil v koalicijo, bodo vstopili le, če bo zagotovljena "politična širina".

Logar sicer zatrjuje, da gre v to zgodbo z iskrenim poskusom, da storijo korak naprej. "Želim, da moji otroci živijo v državi, kjer lahko sodelujemo in se med seboj ne obmetavamo. S tem, ko sem šel na svoje, sem prevzel to odgovornost."

Do konca leta bodo ustanovili stranko, nato bodo v letu dni ustanovili lokalne odbore in listo za volitve. Namero, s kom bi lahko sodeloval, je nakazal že v Platformi sodelovanja. "25 let sem bil član stranke in tudi v glavi sem moral narediti rez. Dokler nisem zaključil te zgodbe, nisem opravljal razgovorov s potencialnimi dobrimi kandidati." Zaveznico notraj SDS Evo Irgl je o izstopu iz stranke obvestil dan pred izstopom, medtem ko je Dejana Kaloha poklical v četrtek, podrobnosti pa da bosta dorekla prihodnji teden, ko sta se dogovorila za srečanje.