Logar o 'lepljivih prstih', Sajovic: 'Holding nič ne jemlje'

Ali država res ustanavlja bankomat, ki bo omogočil največjo krajo davkoplačevalskega denarja v zadnjem desetletju? Taki očitki so padali ob predstavitvi ideje o ustanovitvi družbe, t.i. obrambnega holdinga, ki naj bi vlagal v slovenska podjetja in projekte, da bi s tem država okrepila svojo odpornost in samozadostnost na področju obrambe. Cilj holdinga je, da v luči višanja sredstev, ki jih Slovenija porabi za obrambo, čim več ostane doma, odgovarja minister za obrambo. Kaj drži in kdo bo skrbel za transparentno porabo javnega denarja?