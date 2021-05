Logar o nepovabilu Janše na dogodek v Strasbourgu: Premier je po nedolžnem padel v to razpravo

Pismo, ki ga je državni sekretar Gašper Dovžan kot član izvršnega odbora konference naslovil na sopredsedujoče, je bilo poslano 23. aprila, ko se še niti ni vedelo, kakšen bo dnevni red otvoritvene slovesnosti konference, kdo bo nastopil in kakšna bo agenda socialnega vrha v Portu. Odločitev izvršilnega odbora konference je bila, da na otvoritveni slovesnosti z govori sodelujejo predstavniki Sveta EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, je dejal.

Kot je dodal Logar, so pismo dobile tri osebe: predstavnica portugalskega predsedstva Svetu EU ter evropska komisarka Dubravka Šuica , ki ga nista dali v javnost, ter Guy de Verhofstadt . "Jasno lahko ugotovimo, kdo je to pismo dal ven," je dejal Logar.

Slovenija povabljena na naslednje zasedanje Med7

Na vprašanje Jožefa Horvata (NSi) glede namere Slovenije, da se pridruži Med7, je Logar potrdil, da naj bi bila Slovenija povabljena na jesensko zasedanje. Kot je dejal, mu je bilo to potrjeno v ponedeljek na Svetu EU za zunanje zadeve. Vlada je sicer v torek sporočila, da je Slovenija v zadnjih dneh pridobila odločilno podporo Francije, Španije in Grčije in bo jeseni prvič vabljena na srečanje oz. v članstvo v Med7. "To je dokončno priznanje, da smo pomorska država z lepim oknom v svet. In lepo darilo ob 30. letnici naše svobode in državnosti," so dodali.

S sodelovanjem v Med7 se povečuje politična teža v pogovorih z ostalimi članicami EU, kar je po Logarjevih besedah zelo pomembno posebej v luči razprav v zvezi z izključnimi ekonomskimi conami v Jadranskem morju. Kot je dejal, s sodelovanjem v Med7 postajamo del razprave o mediteranski regiji, sedimo za isto mizo pri vprašanjih staleža rib, čistosti morja in ekoloških sprememb, projektov, kako se odzvati na ilegalne migrantske tokove, pa tudi, ko gre za vprašanje južnega partnerstva.

Na seji odbora, ki jo je zaradi nerešenega vprašanja razdelitve mest v delovnih telesih obstruirala poslanska skupina LMŠ, je minister tudi poudaril, da je v času turistične sezone ključnega pomena, da se cepljenim čim lažje omogoči prehod meje. To je redna tema bilateralnih sestankov in dogovarjanj s sosednjimi državami; z Madžarsko se je Slovenija že dogovorila, s Hrvaško so dogovori v sklepni fazi, v tem tednu pa potekajo ključni dogovori z Avstrijo in Italijo, je dejal Logar.