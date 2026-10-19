Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Logar očitke o potvarjanju dokumentov vidi kot napad na Demokrate

Ljubljana, 19. 10. 2026 13.51 pred 49 minutami 3 min branja 29

Avtor:
STA
Zaslišanje Anžeta Logarja

Predsednik Demokratov in minister Anže Logar vidi očitke o potvarjanju dokumentov za dokazovanje okoliščin odstopa Aleša Novaka z mesta predsednika mariborskih Demokratov kot napad in sredstvo za rahljanje koalicije. Novaka je prosil, naj o odstopu, ki ga je podal januarja, ne govori na veliko pred volitvami, je dejal Logar.

Portal Necenzurirano je minuli teden razkril več dokumentov, ki pod vprašaj postavljajo verodostojnost odstopne izjave Aleša Novaka. Ob prijavi za nadzornika Mladinske knjige je izjavo in povratni dopis Logarja posredoval Slovenskemu državnemu holdingu, s tem pa dokazoval, da je pravočasno odstopil z mesta predsednika mariborskih Demokratov.

Zadevo preverjajo na policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije. Je pa profesor na mariborski fakulteti Boris Vezjak danes sporočil, da je zoper Aleša Novaka, Anžeta Logarja in stranko Demokrati vložil kazensko ovadbo suma kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Aleš Novak
Aleš Novak
FOTO: Bobo

Logar je danes ob robu seje DZ v izjavi za medije dejal, da je ovadba "popolnoma neosnovana". Dodal je, da bo razmislil, če bo podal kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe, da pa gre za prvo v njegovi dolgoletni karieri, kar je "na nek način uspeh".

Kot je ocenil, je ovadba nova "rešilna bilka". Dva neposredna napada na Demokrate sta se namreč izjalovila, je poudaril. Pri tem je omenil, da so ministra za zdravje Tadeja Ostrca tik pred referendumi obtoževali, da so v zakon o preventivi in zdravem življenjskem slogu dali nekaj, "česar ni bilo". Nato pa je po besedah Logarja očitno Gibanje Svoboda poskušalo "eno od bivših poslank Demokratov zlorabiti v politične namene".

Logar je danes povedal, da ga je Novak že januarja obvestil o odstopu. Novaku je takrat dejal, da sicer razume razloge za prenehanje političnega udejstvovanja, vendar da naj tudi on razume njegove razloge, "da pred volitvami pač ni pravi čas za takšne odločitve, zato naj o teh zgodbah ne govorimo na veliko". 

Preberi še Je nekdanji predsednik mariborskih Demokratov na SDH poslal ponarejene dokumente?

Logar, ki je pred volitvami med drugim poudarjal pomen transparentnosti, novih standardov in drugačne politične kulture, se je danes vprašal, kakšen odziv bi bil v javnosti, če bi predsednik drugega največjega odbora odstopil tik pred volitvami. Po besedah Logarja je Novak kljub odstopu nastopil v predvolilnih soočenjih, saj je "v predvolilni kampanji verjetno dobro imeti dobre retorike na vseh soočenjih". Meni, da lahko stališča Demokratov predstavljajo tudi tisti, ki niso člani, vendar sprejmejo program.

Na Novakovi odstopni izjavi iz 4. januarja je sicer v glavi dokumenta kot ime stranke zapisano Demokrati. Anžeta Logarja. Prav tako je v glavi dopisa, s katerim je predsednik stranke Anže Logar 6. januarja potrdil prejem Novakove odstopne izjave, glava in logotip stranke z imenom Demokrati. Anžeta Logarja. A je stranka odločitev, da v ime poleg besede Demokrati zapiše še predsednikovo ime, sprejela šele na svetu stranke, ki je bil 6. januarja popoldne, v uradnem listu pa je bila sprememba objavljena šele 23. januarja. Logar je danes v zvezi s tem dejal, da so Demokrati vse interne dokumente predhodno prilagodili. "Verjamem, da je nekoliko nenavadno. Nenavadno pa je tudi, da bi zaradi nekega nadzornega mesta zdaj celo zgodbo prekrivali," je povedal.

Logar je danes komentiral še nadaljnjo karierno pot nekdanje poslanke Demokratov in državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tea Košir, ki se vrača v svoje podjetje, čeprav je sprva potrdila, da se bo zaposlila na direkciji za infrastrukturo. Logar je dejal, da je o zadnji odločitvi Košir prebral v nedeljo na portalih.

Preberi še Kaj se skriva za odhodi iz stranke Demokrati?

Dodal je, da s Košir od začetka oktobra nista več komunicirala. Od odstopa Košir iz Demokratov političnih ali vsebinskih razlogov za sodelovanje ni imel. Je pa dodal, da njeno odločitev o tem, da se vrača v svoje podjetje, spoštuje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
demokrati anže logar aleš novak odstop

Resnica s kandidatoma v Ljubljani in Mariboru: Tomlje in Zgoznik

Elena Zavadlav Ušaj ponovno potrjena za nadomestno poslanko

24ur.com Je nekdanji predsednik mariborskih Demokratov na SDH poslal ponarejene dokumente?
24ur.com Prednik sporočil svoj odstop: Priznam, da sem v stiski odreagiral narobe
24ur.com Prestop preiskuje protikorupcijska komisija: 'Hvaležen sem za njegov pogum'
24ur.com Logar se še naprej izogiba odgovorom o politični prihodnosti njegove Platforme
24ur.com Kandidatka za predsednico RK zlorabila položaj?
24ur.com Domnevne kršitve volilnega molka: objave Janše, Logarja, poslancev
24ur.com Janša: Logarjeva stališča ne morejo biti šteta za stališča SDS-a
Priporoča
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zvoneti
19. 10. 2026 14.46
Logar je pokazal, da je lažnivec in sedaj tudi kriminalec, ki se spravlja na nedolžno žensko, ki ni želela Ostercu podpisovati spornih navodil o privatizaciji zdravstva, želela je biti legitimno izvoljena poslanka, pa so ji rekli ne, potem je želela biti nepovezana poslanka, pa so ji zagrozili z vsem mogočim v maniri pravih prekaljenih kriminalcev in izsilili odstop z obljubo delovne ga mesta v državnem podjetju in se tudi za to gladko zlagali, ker so sopodpis o odstopu že dobili in jim nič več ne more. Prava mafijska naveza ste in to počnete pri belem dnevu na očeh nas vseh in v maniri lažnivega Stevanovića se še sprenevedate in žalite našo inteligenco. Greznica.
Odgovori
0 0
Lux_43
19. 10. 2026 14.46
Mah mene bi brigalo. Če mi stranka razpade, v DZ ne bo, itak pa je koalicija zaklenjena do 2030. Pol bo pa združil Demokrate s SDS, pa bo SDS pobrala še financiranje in se bo še sam priklopil nazaj SDSu. Biznis perfekten. Pa še vse plačajo davkoplačevalci, kaj še hočeš. Vam še ni jasno, da je Logar naslednjik Janeza Janše? Tipa je JJ pošiljal od Amerike do ne vem kaj še vse na nazadnjaške fakultete pa takele. On pa, da se je kao osvobodil JJ-a. Seveda ja. Sej, če pa je kje v studiih, da zagovarja svoje faile, pa sam špegle da gor, pa kao izapde pameten. Ste opazili ta PR trik? Me pa zanima, kam bo šel Stevo, upam, da 2030 ne dobi niti 1% za financiranje državno. Ja, tako je, če stranka na parlamentarnih volitvah dobi vsaj 1%, ji priprade financiranje. Vašega denarja ane. okrog 100.000 na leto. Jelinčiča tako častimo ane.
Odgovori
0 0
MasteRbee
19. 10. 2026 14.44
Upam, da pridete na sled kakšni izginuli milijardi.
Odgovori
0 0
MasteRbee
19. 10. 2026 14.43
Lepo je bilo napovedan, da sedaj na vrsto pridejo Demokrati. Čiščenje ne škodi.
Odgovori
0 0
ArkaMast
19. 10. 2026 14.37
A bo SKOK Logarja ujel?
Odgovori
+3
3 0
Tempus Fugit
19. 10. 2026 14.34
Prav smešno je, kakšne izgovore vlečejo iz rokava, ko jih dobiš pri goljufanju. Logar, res se ne čudim, da te niso niti v parlament izvolili.....Sicer pa boste imeli možnost, da dokažete svojo resnico na sodišču, dr. Vezjak vas ravnokar toži za to prirejanje dokumentacije za nazaj...
Odgovori
+5
5 0
JanezNovakJohn
19. 10. 2026 14.33
Mislim da je Logar bistneno bolj pokvarjen od Janše. Na desni očitno tekmujejo kdo bo bolj pokvarjen.
Odgovori
+7
7 0
Vrhovni poveljnik
19. 10. 2026 14.33
Le kdo bi si kdaj mislil, da lahko politika pade tako nizko, a Janša, Logar, Stevanović in podobni pokvarjenci najdejo vedno novo dno. Ogabni stvori.
Odgovori
+7
7 0
ImamLastnoMnenje
19. 10. 2026 14.32
Tip je politično truplo. Ni bil izvoljen za poslanca, nima nikakršnih stališ, ne upa si odgovoriti na eno vprašanje, še sedaj ni pojasnil, od kod mu denar pred volitvami in seveda ni nikoli nič kriv. 25 let prakse v sekti mu zelo škodi. Je pa pomagal pripraviti 2 ekstremno škodljiva zakona, zakon za bogatune in zakon o pregonu korupcije, po katerem tožilce z velikimi pooblastili imenuje veliki svečenik sekte....ne bo šlo, sodstvo je ločena veja oblasti in je ne smejo imenovati vladajoči, ker potem jih ne bodo preganjali, čeprav je pri njih največ korupcije.....
Odgovori
+7
7 0
PEPINA
19. 10. 2026 14.27
Logar ti izvajaš napad na demokracijo.
Odgovori
+11
11 0
MasteRbee
19. 10. 2026 14.26
Sedaj bomo spet poslušal pike za trideset let nazaj.
Odgovori
+5
5 0
MasteRbee
19. 10. 2026 14.25
Dolgočasno postaja to večno ukvarjanje s stranskimi problemi za Slovenijo.
Odgovori
+3
3 0
kunccix
19. 10. 2026 14.20
Naj ne govori veliko, mu je svetoval logar….. ta kekec je res pravi lažnivec, goljuf in kot kaže pravi psihopat. Tri dni nazaj se je sekretarka zaradi groženj od njega malidane zjokala pred kamerami. Zapret tega manipulatorja!
Odgovori
+16
17 1
Normalka
19. 10. 2026 14.20
Vedno isti izgovori za njihove laži in posle. Kriv je Kučan 😂
Odgovori
+7
8 1
osservatore
19. 10. 2026 14.18
Najponižnejši Janšev potrčko z vsemi petimi brani koalicijo. Brez koalicije bo končal na Zavodu za zaposlovanje, ker ni bil izvoljen v državni zbor. Logarjeva neizvolitev nas sploh ne čudi?
Odgovori
+10
11 1
Banion
19. 10. 2026 14.15
ni mi povsem jasno zakaj bi bil to napad na tranko, nekdo je pač razkril kaj se odgaja. Logar bibil rad absolutist po zgledu na svojega idola a mu ne rta
Odgovori
+12
12 0
SLObunkeljn
19. 10. 2026 14.15
Že kod mlad član SDS se je učil lepiti in potvarjati dokumente ....
Odgovori
+15
15 0
JanezNovakJohn
19. 10. 2026 14.35
Bil je res dober učenec. Prekosil je učitelja.
Odgovori
+1
1 0
Maki3322
19. 10. 2026 14.14
Logar ali je tudi to da nisi bil izvoljen napad na Demokrate, pa si res pudelj ček od Janše.
Odgovori
+15
15 0
prfox
19. 10. 2026 14.13
Čestike vladi za razvoj Slovenije! Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, krajše znan kot Zakon o Skoku, je uradno stopil v veljavo v soboto, 17. oktobra 2026. Gre za obsežno reformo na področju pregona najtežjih oblik korupcije ter gospodarskega in organiziranega kriminala v Sloveniji.
Odgovori
-11
0 11
Podlesničar
19. 10. 2026 14.15
Anže, umiri se...
Odgovori
+9
9 0
JanezNovakJohn
19. 10. 2026 14.38
In?. Za primer in poduk naj začnejo najprej obravnavo v svojih vrstah. Začenši pri Logarju.
Odgovori
+1
1 0
SLObunkeljn
19. 10. 2026 14.12
Žal taki govorijo o SKOK-u ... bo to očitno še en brezzobi tiger za izbrane.
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
Portal
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Preboj pri hujšanju? Injekcija, ki bi lahko uničila maščobo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
cekin
Portal
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
moskisvet
Portal
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
dominvrt
Portal
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
okusno
Portal
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022