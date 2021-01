Logar odhaja na svoj prvi delovni obisk na Hrvaško

Zunanji minister Anže Logar je na današnji seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) napovedal, da bo v petek šel na prvi delovni obisk na Hrvaško. Dejal je še, da bodo med temami obiska aktivnosti glede razglasitve izključnih gospodarskih con v Jadranu, o čemer je prejšnji teden že razpravljal OZP.

Italija in Hrvaška nameravata v Jadranskem morju skupaj razglasiti vsaka svojo izključno gospodarsko cono. Hrvaška jo namerava uveljaviti s 1. februarjem. Slovenija možnosti razglasitve te cone nima. To je odločilo tudi arbitražno sodišče, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Vodja slovenske diplomacije v Zagreb odhaja malo več kot mesec dni po tristranskem srečanju s kolegoma s HrvaškeGordanom Grlićem Radmanomin ItalijeLuigijem Di Maiem glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu. Na tem srečanju 19. decembra v Trstu so zunanji ministri uskladili izjavo o skupnem sodelovanju pri zaščiti Jadrana, a je niso podpisali.

"Razvoj dogodkov vliva optimizem," je danes v OZP poudaril Logar.

Ob tem je napovedal, da bo 29. januarja v Rimu prvo srečanje na ravni izvedencev treh držav. Vabilo za to srečanje na strokovni ravni je po ministrovih besedah že prišlo in zunanje ministrstvo je pripravilo izhodišča zanj.

Logar je prejšnji teden po seji OZP, na kateri je dobil zeleno luč odbora za aktivnosti glede con v Jadranu, dejal, da bo tristranskemu srečanju na strokovni ravni sledilo srečanje na ravni zunanjih ministrov, na koncu pa na podlagi želje Hrvaške in Italije še na ravni premierjev.