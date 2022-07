Logar potrdil: Kandidiral bom na predsedniških volitvah

"Po tehtnem premisliku, po pogovoru z ljudmi, ki jih cenim, sem se odločil, da kandidram na predsedniških volitvah," je na novinarski konferenci, ki jo je sklical danes dopoldne, dejal Anže Logar. Po njegovem mnenju je vloga in funkcija predsednika republike najpomembnejša politična funkcija v državi, ki "lahko združi te različne poglede in vnese v slovenski prostor to potrebno enotnost".