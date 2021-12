Logar: Predsedovanje Svetu EU izboljšalo ugled slovenske diplomacije v svetu

Ravno ta kandidatura ponuja Sloveniji odlično priložnost, da izkušnje, znanje in celoten diplomatski aparat zdaj uporabi v kampanji za dosego tega nacionalnega cilja, je povedal in dodal, da se že veseli aktivnosti za to, da bi pridobili 129 glasov, ki so potrebni za izvolitev.

Med dosežki slovenskega predsedovanja je izpostavil soglasje med državami članicami na področjih odpornosti Unije proti prihajajočim krizam, vključno s kibernetskimi grožnjami, in digitalne preobrazbe.

Omenil je še dosežke pri vzpostavljanju evropske zdravstvene unije ter doseženo soglasje o okrepljenih mandatih Evropske agencije za zdravila (Ema) in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ter o vzpostavitvi novega evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere Hera.

Kot najpomembnejši dosežek na področju evropske zunanje politike je medtem Logar izpostavil dogovor o sklepih o širitvi EU, ki predstavljajo osnovo za začetek medvladne konference z Albanijo in Severno Makedonijo. Minister pričakuje, da se bo to zgodilo v prvi polovici prihodnjega leta.