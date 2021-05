Logar s kolegoma iz Avstrije in Češke izpostavil pomen širitve EU na Zahodni Balkan

Širitev EU na Zahodni Balkan je po navedbah vodje avstrijske diplomacije zaradi "političnih, gospodarskih in kulturnih razlogov"v strateškem interesu vseh držav članic EU. "Šele takrat bomo premagali zgodovinsko delitev Evrope po drugi svetovni vojni," je še dejal Alexander Schallenberg.

Avstrijski zunanji minister je tudi izrazil upanje, da se bo začetek pristopnih pogovorov z Albanijo in Severno Makedonijo začel junija, še v času portugalskega predsedovanja Svetu EU. Obe državi sta v zadnjih nekaj letih opravili "domačo nalogo" in"dosegli izjemne stvari", zato ni razloga za nadaljnje zamude, je še dejal Schallenberg.

Ob tem je avstrijski zunanji minister opozoril, da odprta dvostranska vprašanja ne bi smela postati evropska. Podobno je po navedbah medijev menil tudi vodja slovenske diplomacije, ki je dejal, da velja za gorečega zagovornika in podpornika širitve EU na Zahodni Balkan.

Slovenski zunanji minister Anže Logarje še menil, da ne bi smelo prihajati do stalnih blokad zaradi dvostranskih vprašanj. Vse prejšnje, sedanje in prihodnje države kandidatke morajo oziroma bi morale izpolnjevati merila in glede na to jih je treba ocenjevati, je še dejal Logar in dodal, da mora, "če so merila izpolnjena, slediti naslednji korak. Vse drugo bi bilo nevarno".