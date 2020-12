Logar se bo v Washingtonu srečal s Pompeom

Zunanji minister Anže Logar se bo v Washingtonu srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je dvodnevni obisk v ZDA namenjen poglabljanju odnosov med Slovenijo in ZDA, zgodovinskima prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v zvezi Nato.

Anže Logarse bo na State Departmentu srečal z Mikom Pompeomin s pomočnikom ameriškega državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve Philipom Reekerjem. Ministra bosta glede na sporočilo MZZ izmenjala poglede na aktualna vprašanja skupnega interesa ter govorila o novih priložnostih za sodelovanje. Srečanjema bo sledila izjava ministra Logarja za slovenske medije. V torek so predvidena še druga dvostranska srečanja, med drugim z ameriško senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar, so sporočili z MZZ. icon-expand Pompeo, Janša, Logar FOTO: Bobo Logarja bo spremljal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo na State Departmentu podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem. Kot je pojasnil Vrtovec, memorandum ni podlaga za konkreten posel, lahko pa služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in izkušenj. PREBERI ŠE V ZDA odhaja tudi Vrtovec. Je vlada za NEK2 že kar izbrala Westinghouse? Memorandum tako ne pomeni podlage za posel pri izbiri tehnologije za morebitni drugi blok Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Ameriška družba Westinghouse, ki je s tehnologijo opremila Nek, bi bila lahko v igri pri dobavi tehnologije tudi za drugi blok, če bi se Slovenija odločila zanj. Vlada je drugi blok sicer uvrstila na seznam pomembnih strateških projektov za okrevanje po koronski krizi, odločitev o gradnji pa naj bi bila sprejeta najkasneje do leta 2027.