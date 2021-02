Politico: Janša promoviral teorije zarote. Logar miri, da nismo Madžarska

Vse to in še več povzroča zaskrbljenost med mnogimi evropskimi diplomati glede slovenskega polletnega predsedovanja Svetu EU, ki se bo začelo 1. julija. " Ne gre le zame ali druge, ki smo zaskrbljeni, to so tudi mnogi slovenski uradniki, " je za Politico dejal neimenovani diplomat EU.

Vplivni spletni portal izpostavlja, da je Janša "tesen zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbana , močan podpornik njegove protimigrantske retorike in politike ter pogost trn v peti politične sredine v EU". Je tudi velik navdušenec nad bivšim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom : "Promoviral je teorije zarote glede ameriških volitev in na Twitterju razglasil, da bo Joe Biden eden najšibkejših predsednikov v zgodovini ", navaja Politico.

Logar pa je v pogovoru Politicu na vprašanje o tesnih povezavah vlade z Madžarsko zagotovil, da bo Slovenija med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta delovala kot "nevtralen arbiter" in ne kot zagovornik madžarske agende. "Kot predsedujoča država moraš biti na nek način pošten posrednik, torej se ukvarjati z vsemi vprašanji, ki so na mizi v EU," je dejal.

Zagotovil je, da naša vlada tesno sodeluje s trenutno predsedujočo Svetu EU Portugalsko, njeno neposredno predhodnico Nemčijo in Francijo, ki bo Slovenijo nasledila januarja prihodnje leto. Po njegovih besedah bo Slovenija predsedstvo uporabila za organizacijo vrha EU-Zahodni Balkan, da bi razpravljala o številnih vprašanjih, ki so odprta v tem delu sveta. Nekateri diplomati namreč v Slovenijo polagajo upe predvsem glede omogočanja začetka pogovorov za članstvo Severne Makedonije in Albanije.

Pojasnil je tudi, da bodo med prioritetami slovenskega predsedovanja krepitev sodelovanja na področju zdravstvene politike, zagotovitev sredstev EU za okrevanje članicam, ki jih je prizadela pandemija, boljše krizno upravljanje, tudi na kibernetskem področju, pa tudi vladavina prava.

Predvsem slednje bi lahko po oceni Politica pritegnilo veliko pozornosti zaradi Janševe bližine Orbanu in njegovi vladi, ki se sooča z obtožbami institucij EU, da demokracija na Madžarskem nazaduje. Tako Madžarska kot Poljska se soočata s postopkom po 7. členu pogodbe o EU, ker da ogrožata temeljne vrednote Unije. Ta postopek lahko privede do nezaupnice in celo do začasne ustavitve glasovalnih pravic članice. A primer Madžarske in Poljske, ki obtožbe zanikata, se že leta ne premakne nikamor, državi druga drugo ščitita pred sankcijami, ostale vlade pa so glede drastičnega ukrepanja proti drugim članicam zadržane.