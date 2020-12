Logar za prihodnji teden napovedal obisk v ZDA

V DZ poteka seja odbora za zunanjo politiko, ki se je je na povabilo opozicije, kot je sam zapisal, udeležil tudi slovenski minister za zunanje zadeve Anže Logar. Tema debata so pisma in tviti, in sicer pisma in tviti premierja Janeza Janše, ki se seje ni udeležil.

Je pa zunanji minister za naslednji teden napovedal ne le svoj obisk v Rimu (na mizi bo uveljavitev hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu), temveč tudi v ZDA, kjer ga bo sprejel ameriški kolega Mike Pompeo.Spomnimo, da je Pompeo letos avgusta obiskal Slovenijo.