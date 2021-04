Logar zagotovil, da se strategija do Zahodnega Balkana ni spremenila

Logar je poudaril, da se strateški zunanjepolitični dokumenti države niso spremenili in da vlada izvaja veljavno strategijo, morebitne spremembe pa bi bile usklajene z DZ. "Ne spomnim se, da bi o spremenjeni strategiji do Zahodnega Balkana kadarkoli v času mojega mandata tu v DZ razpravljali," je dejal. Na vprašanje poslanca Matjaža Nemca (SD) o t. i. non paperju o Zahodnem Balkanu, ki naj bi ga premier Janez Janša poslal v Bruselj, je Logar poslancem pokazal neuradni dokument o BiH, o katerem so zunanji ministri EU razpravljali marca na zasedanju v Bruslju.