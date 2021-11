Logar zaskrbljen zaradi razmer v BiH, v EU pozivi k sankcijam proti separatistom

Anže Logar, ki je v Evropskem parlamentu nastopil v razpravi o razmerah v BiH, je v imenu Sveta EU politične voditelje v BiH pozval, naj se odrečejo provokativni in razdvajajoči retoriki in dejanjem, vključno s spodkopavanjem ozemeljske celovitosti države. "Od politikov v Bosni in Hercegovini pričakujemo, da se bodo v prihodnje vzdržali besed in dejanj, ki prispevajo zgolj k podžiganju politične krize," je dejal. Pozivamo jih, naj se namesto tega z odločnimi in konkretnimi ukrepi zavežejo k spodbujanju sprave in reform, ki bodo državi omogočile napredovanje na njeni poti v EU, je še dodal.

"Revizionizem, zlasti minimiziranje ali celo zanikanje genocida in poveličevanje vojnih zločincev sta v temeljnem nasprotju z vrednotami EU in nista združljiva s članstvom v Evropski uniji," je opozoril Logar, ki v času predsedovanja kot visoki predstavnik Slovenije zastopa Svet EU v odnosih z Evropskim parlamentom. Pri tem je poudaril trdno in dolgotrajno zavezanost evropski perspektivi BiH kot enotne, združene in suverene države.