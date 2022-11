Logar zbral več glasov kot SDS in NSi na volitvah v DZ

Anže Logar je v nedeljo v drugem krogu predsedniških volitev prejel 409.761 glasov, kar je več, kot sta jih na aprilskih volitvah v DZ prejeli stranki SDS in NSi skupaj. Medtem pa zmagovalki volitev Nataši Pirc Musar s prejetimi 478.399 glasovi ni uspelo pridobiti vseh glasov, ki so jih volivci aprila namenili parlamentarnima Gibanju Svoboda in SD.

Pirc Musarjeva, ki je v drugem krogu predsedniških volitev v nedeljo izzvala Logarja, je po delnih neuradnih izidih prejela 53,86-odstotno podporo in bo decembra nastopila mandat prve slovenske predsednice republike. Vse glasovnice, med njimi tudi tiste po pošti iz Slovenije in tujine sicer še niso preštete, a po doslej objavljenih podatkih je bilo oddanih 888.160 veljavnih glasovnic, kar je več kot v oktobrskem prvem krogu predsedniških volitev, ko je veljavno glasovalo 871.941 volivcev. PREBERI ŠE Za Logarjeve podpornike ločeno nadstropje, rdeče zavese in tudi šampanjec V drugem krogu Logarja podprlo še 100.000 volivcev več Za Logarja je v prvem krogu predsedniških volitev, v katerem se je pomerilo sedem kandidatov, glasovalo 296.000 volivcev (33,95 odstotka), v drugem pa ga je podprlo še več kot 100.000 volivcev več. Po dosedanjih podatkih je namreč prejel 409.761 glasov (46,14 odstotka). icon-expand V štabu Anžeta Logarja FOTO: Aljoša Kravanja Tako v prvem kot drugem krogu je torej za Logarja, ki je kandidiral s podpisi volivcev, podprla pa ga je tudi stranka SDS, glasovalo več volivcev, kot sta na aprilskih volitvah v DZ prejeli glasov parlamentarni SDS in NSi skupaj. Tedaj je med 1.192.293 veljavnimi glasovnicami SDS prejela 279.897 glasov. NSi, ki v prvem krogu predsedniških volitev nastopila s svojim kandidatom Janezom Ciglerjem Kraljem, v drugem pa podprla Logarja, pa je na parlamentarnih volitvah prejela 81.794 glasov. Logarja je sicer v predsedniški tekmi podprla tudi zunajparlamentarna SLS. Na aprilskih volitvah je sicer nastopilo tudi več drugih strank z desnega političnega prostora, ki pa se jim ni uspelo uvrstiti v DZ. SLS je s stranko Konkretno in nekaterimi drugimi akterji nastopila kot Gibanje Povežimo Slovenijo (40.612 glasov), Naša dežela (17.846), SNS (17.736) in Domovinska liga - DOM (2.117). PREBERI ŠE Predsedniško pivo, torta velikanka in večer, ko je zmagovalki pregorel telefon Pirc Musarjeva v drugem krogu podvojila število prejetih glasov Medtem je Pirc Musarjeva v prvem krogu nastopila kot neodvisna kandidatka brez podpore katere od parlamentarnih strank, podprli pa sta jo zunajparlamentarni Piratska stranka in Stranka mladih - Zeleni Evrope. Prejela je 234.361 glasov, v drugem krogu, ko sta jo podprli tudi parlamentarni Gibanje Svoboda in SD, pa je več kot podvojila število prejetih glasov. Zanjo je po doslej objavljenih podatkih glasovalo 478.399 volivcev, kar pa je manj glasov, kot sta jih na parlamentarnih volitvah prejeli Gibanje Svoboda in SD skupaj. icon-expand V štabu Nataše Pirc Musar FOTO: Luka Kotnik Gibanje Svoboda je aprila prejelo 410.769 glasov, SD pa 79.709. LMŠ in SAB, ki sta na parlamentarnih volitvah ostali zunaj DZ in sta se nato združili z Gibanjem Svoboda, pa sta aprila skupaj prejeli 75.518 glasov. Za Levico, ki v drugem krogu predsedniških volitev ni podprla nobenega kandidata, pa je na aprilskih volitvah glasovalo 53.234 volivcev. Pirc Musarjevi tako v nedeljo ni uspelo pridobiti vseh glasov tistih, ki so na aprilskih volitvah podprli aktualne vladne stranke.