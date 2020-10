Logar med čakanjem na rezultate testa obiskal Narodno galerijo

Na zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da je Logar opravil testiranje med osmo in deveto uro zjutraj, po potovanju, s katerega se je vrnil dan prej. Okoli 11. ure pa sta se z asistentko odpravila v galerijo, da bi posnela videonagovor. Tam ju je sprejela direktorica galerije, minister in asistentka pa sta bila nato sama v prostorih, ki gostijo razstavo čeških slikarjev. Svoje delo sta opravila v približno desetih minutah.

Dodajajo, da sta ves čas upoštevala vse zaščitne ukrepe. Uradne rezultate testiranja na novi koronavirus je minister prejel ob 14.00.

Navodila zdravnikov in epidemiologov so sicer jasna – med opravljenim testom in čakanjem rezultatov mora oseba ostati v samoizolaciji. A na ministrstvu te očitke zavračajo in pravijo, da je šlo za rutinski test, ki jih je Logar do zdaj opravil že najmanj osem. A samoizolacija je pomembna prav zato, ker se lahko test, kot se je pri tudi Logarju, izkaže za pozitivnega, pravi stroka.

V samoizolaciji je trenutno večji del njegovih ožjih sodelavcev, nekaj negodovanja pa je bilo slišati tudi od zaposlenih v galeriji, ki o obisku okuženega v njihovih prostorih niso bili obveščeni.

Zaradi srečanja z ministrom Logarjem so v samoizolaciji tudi zunanji ministri Litve, Latvije in Estonije. Z njimi se je namreč v tem tednu Logar sestal v okviru svoje baltske turneje.