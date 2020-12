V ZDA odhaja tudi Vrtovec. Je vlada za NEK2 izbrala Westinghouse?

Pompeo je 13. avgusta obiskal Slovenijo, kar je bil prvi dvostranski obisk ameriškega državnega sekretarja v naši državi po 23 letih. Povratni obisk ministra Logarja v Washingtonu bo tako utrdil redno medsebojno izmenjavo visokih obiskov v obeh prestolnicah ter nadalje prispeval k nadgrajevanju partnerstva in zavezništva med državama, so še napovedali na ministrstvu.

Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na povabilo državnega sekretarja ZDA Michaela Richarda Pompea v teh dneh obiskal Washington. Kot so sporočili iz zunanjega ministrtsva, je obisk namenjen nadaljnjemu " poglabljanju odnosov med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, zgodovinskima prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v NATO" . Ministra bosta izmenjala poglede na aktualna vprašanja skupnega interesa ter govorila o novih priložnostih za skupno sodelovanje.

Pogovori Logarja in Pompea se bodo, sodeč po programu, osredotočili na ključna vprašanja skupnega interesa, od dvostranskega in transatlantskega sodelovanja do regionalnih in globalnih vprašanj. Slovenska stran bo izrazila zadovoljstvo nad aktualnim stanjem odnosov z ZDA, "ki so se v zadnjem času dvignili na novo raven po zaslugi okrepljenega skupnega sodelovanja obeh vlad na številnih vsebinskih področjih". Slovenska stran, ki jo z ZDA povezuje zavezništvo v Nato, pa bo slednjo seznanila tudi z načrti vlaganja v obrambni sistem.