Kaj pomeni odstop Anžeta Logarja s čela sveta stranke SDS?

"Od danes naprej sem član brez funkcije v hierarhiji stranke. S tem marsikoga razbremenim samospraševanja o mojem delovanju," so bile besede, s katerimi je Anže Logar v petek zvečer pospremil svoj odstop s čela sveta SDS, saj da ima željo po aktivnem udejstvovanju v okviru svoje Platforme sodelovanja.

So že kakšni apetiti in resni razmisleki, da to preraste v stranko? "Mislim, da ne. Mislim, da je namen platforme prav to, področje razprave," je 10. oktobra ob prvi tribuni platforme zatrjeval Logar, ki pa je bil v soboto, da bi ga lahko povprašali, koliko se je od takrat spremenilo, nedosegljiv.

Po letu dni od predsedniških volitev, kjer z napovedmi ni skoparil, saj je takrat komentiral, da smo na pragu nečesa velikega, in po odstopu tudi s čela SDS-ovega ljubljanskega mestnega odbora, gre za povsem logično posledico, medtem pravi politolog Igor Lukšič. "Jasno je, da jo postopno pelje v ustanovitev stranke in samostojen nastop na volitvah."

Da verjame, da bo iz te platforme nastala politična lista ali stranka, ki bo nov faktor na naslednjih volitvah, je za Radio Ognjišče v sredo dejal tudi Janez Janša. Ali bi bil za drugo opozicijsko stranko Logar, ki jim je, da spomnimo, že dal košarico za sodelovanje na evropskih volitvah, v tem primeru politični zaveznik ali nasprotnik? "Prenova slovenske desnice je neizogibna. Debatni krožki, morebitne satelitske liste in podobno za tako spremembo ne bodo dovolj, treba je poprimiti in spreminjati zadeve v parlamentu. In mislim, da vsak, ki lahko k temu pripomore, je na nek način dobrodošel," je dejal Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSi.