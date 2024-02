Bo Logar ustanovil svojo stranko? Vztraja, da je zvest SDS

"Želimo neke široke podpore ideji o sodelovanju, povezovanji in dialogu. To je tisto, kar v slovenski politiki najbolj manjka," je menil Logar. A če želijo to tudi udejanjiti in vnesti v politiko, bi morda potrebovali prav stranko, saj da trenutna politika večinoma le izključuje, ga je izzval Slak. "Več poti je, a na vsak način Platforma ponudi vsebino. Teme, ki jih odpira Platforma, nameravam jaz kot poslanec SDS-a v parlamentu tudi zagovarjati. Upam, da tudi kakšen drug poslanec ali politik vidi pomen sodelovanja in na ta način pripelje to idejo dialoga v slovensko politiko," je povedal.

Janša ni dobil vseh podpisov: odrekli so mu jih Logar, Kaloh in Irglova

"Poslanec je odgovoren ljudstvu, ni vezan na navodila"

Janša pravi, da je Logar s tem, ko ni podpisal zaveze, izdal volivce. "Ne, glejte, jaz na parlament gledam z velikim spoštovanjem. To je glavno telo, ki smo ga pridobili z osamosvojitvijo. Vsi poslanci, ki smo izvoljeni, v srcu nosimo Slovenijo in zastopamo državljanke in državljane. Mislim, da je bil tudi to razlog ustavodajalcev, da so napisali, da je vsak poslanec odgovoren predvsem ljudstvu in da ni vezan na nobena navodila. Jaz podobne izjave ne bi podpisal ne pred 10 leti in ne danes. Enostavno zato, ker mislim, da je treba razvijati duh parlamentarizma, torej predvsem odgovornost volivkam in volivcem. Tudi svoje politične orientacije nisem spremenil," je povedal.

Janša misli tudi, da bodo Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh ustanovili samostojno poslansko skupino. A Logar za to ne vidi razloga. "Jaz sem poslanec SDS, nameravam nadaljevati svoje delo v okviru poslanske skupine. Jaz ta 'nepodpis' gledam izključno kot poslanec, ki ta mandat uresničuje v okviru te poslanske skupine in mislim, da za to ne rabiš nobenega posebnega podpisa zvestobe. Nenazadnje jaz sem 24 let član stranke. Glede na svoje preteklo delovanje ni treba dodatno izpostavljati, da sem deloval v smeri, ki sem jo izstopal," odgovarja Logar.

Pa gre torej za naključje, da prav te trije poslanci niso podpisali izjave? Prav tirje poslanci so namreč potrebni za ustanovitev poslanske skupine. "Jaz verjamem, da bom lahko svoja politična izhodišča, predvsem poudarjanje dialoga še naprej vestno predstavljal v okviru poslanske skupine, ki ji pripadam."

"Ne vem, ali mi verjamete, ampak jaz teh podpisov nisem nikakor predhodno usklajeval predhodno," je zagotovil. Pojasnil je, da je poslanko Irgl vprašal, ali namerava zadevo podpisati in da mu je povedala, da ne. Naknadno pa je nato slišal, da tudi Kaloh izjave ni podpisal.