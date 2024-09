Logarjeva Platforma sodelovanja z novo tribuno, stranke še ni ustanovil

Pravosodje, ki ne deluje pošteno, ima globoke posledice za delovanja družbe kot celote, je poudaril član platforme in profesor za evropsko pravo Matej Avbelj , ki je tribuno tudi vodil. "Bistvo pravosodja je zagotavljanje učinkovitih oblastnih rešitev za mirno in pošteno reševanje sporov," je povedal in dodal, da je pravosodje namenjeno vsem državljanom.

Da je stanje v pravosodju slabo, po besedah vrhovne sodnice Barbare Zobec kažejo tudi statistični podatki Evropske komisije o vladavini prava. V splošni populaciji le 45 odstotkov vprašanih meni, da je slovensko sodstvo neodvisno. Zobec pa je dodala tudi, da je kakovost sojenja sicer dobra, a vprašljiva predvsem pri zahtevnejših in občutljivih kaznivih dejanjih.

Tudi generalna državna tožilka Katarina Bergant se je strinjala, da je ravno pri kompleksnih pravosodnih primerih, ki so tudi medijsko najbolj odmevni, problem v tem, da predolgo trajajo. Poudarila je, da sta pri tej tematiki problematična tudi kazenski zakonik in kazenski postopek.

V okviru tribune so člani Platforme sodelovanja poudarili prepričanost v to, da je treba izrazito nezadovoljiv trend v slovenskem pravosodju obrniti in dodali, da so prepričani, da lahko to storijo tako, da na pravo pot pravosodja usmerijo vse razpoložljive, strokovne in tehnične sile znotraj pravosodja. Stanje v pravosodju je mogoče izboljšati s pozitivni angažmajem vseh pravosodnih kadrov, so se strinjali.