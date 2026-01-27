Logarjevi Demokrati v programu za mlade za več študentskih sob in e-volitve

"Podpiramo rešitve, ki povečujejo dostopnost demokratičnih procesov in omogočajo večjo udeležbo zlasti med mlajšimi generacijami. Večja vključenost pomeni večjo legitimnost odločitev in močnejšo demokracijo," je dejala podpredsednica podmladka Ana Šuštar. Napovedala je tudi javne tribune, namenjene razpravi o vprašanjih, ki zadevajo mlade, pa tudi širšo družbo. Poseben del kampanje pa bo namenjen tudi sodelovanju z drugimi podmladki in mladinskimi organizacijami, je dejala. Na listi Demokratov bo kandidiral tudi Luka Mihalič, do nedavnega predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). S te funkcije je odstopil v začetku leta, odločitev pa je označil za odgovorno "z vidika higiene do organizacije, ki sem jo vodil skoraj dve leti".

Mihalič bo na listi Demokratov predvidoma kandidiral v Celju. FOTO: Bobo

Kot je dejal, se mladi danes soočajo s številnimi izzivi, ključna pa se mu zdita bivanjska problematika in duševno zdravje mladih. "V njunem reševanju vidim tudi del rešitve za izzive, s katerimi se sooča celotna država, od demografskih problemov do vse večje kadrovske stiske. Če mladim omogočimo varno in dostopno bivanje ter boljšo podporo pri duševnem zdravju, zdravju, jim damo razlog, da ostanejo, ustvarjajo, si načrtujejo prihodnost in prevzamejo odgovornost," je prepričan.

Z novimi študentskimi sobami nad nižje cene stanovanj

Zavzel se je za gradnjo novih javnih študentskih domov. Pri tem ga je podprl tudi prvak stranke Anže Logar, ki je opozoril, da v Ljubljani manjka približno tisoč študentskih sob, kar pomeni, da je "ta del, ki bi jih morali pokriti s študentskimi sobami, danes na trgu nepremičnin v obliki, ki v bistvu povečuje ali pa omogoča zviševanje cen najema stanovanj". Z rešitvijo vprašanja študentskih sob bi se torej sprostilo več stanovanj na najemniškem trgu, meni. Mihalič je bil kritičen tudi do zakona o gostinstvu, s katerim se je želelo reševati kratkoročne najeme, a meni, da ne prinaša dolgoročnih rešitev. Mihalič bo na listi Demokratov predvidoma kandidiral v Celju, sicer pa bo strankina kandidatna lista po Logarjevih napovedih znana nekje do 10. februarja.

Združevanje profilov Lars&Sven in Demokrati Anžeta Logarja?

Logar je odgovarjal tudi na očitke, da se je profil podjetja Lars&Sven na družbenih omrežjih preoblikoval oziroma preimenoval v profil Demokratov Anžeta Logarja. "Jaša Jenull, Nika Kovač in 8. marec so zaradi 'prevare volivcev' in preoblikovanja socialnih omrežij Lars&Sven Foodtruck z 21.000 sledilci v Demokrati, stranko Anžeta Logarja, prijavili na računsko sodišče zaradi nezakonitega financiranja stranke," poroča naš novinar Anže Božič.

