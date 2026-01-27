Naslovnica
Slovenija

Logarjevi Demokrati v programu za mlade za več študentskih sob in e-volitve

Ljubljana, 27. 01. 2026 12.15 pred 1 uro 3 min branja 51

Avtor:
STA N.L.
Anže Logar

Stranka Demokrati Anžeta Logarja je na novinarski konferenci predstavila svoje usmeritve volilnega programa na temo mladih. Med ključnimi cilji izpostavljajo gradnjo študentskih domov in prizadevanja za večjo vključenost mladih v demokratične procese, tudi z e-volitvami. O preimenovanju profila Lars&Sven na družbenih omrežjih z več tisoč sledilci v profil njegove stranke je Logar dejal, da za združevanje ni vedel.

"Podpiramo rešitve, ki povečujejo dostopnost demokratičnih procesov in omogočajo večjo udeležbo zlasti med mlajšimi generacijami. Večja vključenost pomeni večjo legitimnost odločitev in močnejšo demokracijo," je dejala podpredsednica podmladka Ana Šuštar.

Napovedala je tudi javne tribune, namenjene razpravi o vprašanjih, ki zadevajo mlade, pa tudi širšo družbo. Poseben del kampanje pa bo namenjen tudi sodelovanju z drugimi podmladki in mladinskimi organizacijami, je dejala.

Na listi Demokratov bo kandidiral tudi Luka Mihalič, do nedavnega predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). S te funkcije je odstopil v začetku leta, odločitev pa je označil za odgovorno "z vidika higiene do organizacije, ki sem jo vodil skoraj dve leti".

Mihalič bo na listi Demokratov predvidoma kandidiral v Celju.
Mihalič bo na listi Demokratov predvidoma kandidiral v Celju.
FOTO: Bobo

Kot je dejal, se mladi danes soočajo s številnimi izzivi, ključna pa se mu zdita bivanjska problematika in duševno zdravje mladih. "V njunem reševanju vidim tudi del rešitve za izzive, s katerimi se sooča celotna država, od demografskih problemov do vse večje kadrovske stiske. Če mladim omogočimo varno in dostopno bivanje ter boljšo podporo pri duševnem zdravju, zdravju, jim damo razlog, da ostanejo, ustvarjajo, si načrtujejo prihodnost in prevzamejo odgovornost," je prepričan.

Z novimi študentskimi sobami nad nižje cene stanovanj

Zavzel se je za gradnjo novih javnih študentskih domov. Pri tem ga je podprl tudi prvak stranke Anže Logar, ki je opozoril, da v Ljubljani manjka približno tisoč študentskih sob, kar pomeni, da je "ta del, ki bi jih morali pokriti s študentskimi sobami, danes na trgu nepremičnin v obliki, ki v bistvu povečuje ali pa omogoča zviševanje cen najema stanovanj". Z rešitvijo vprašanja študentskih sob bi se torej sprostilo več stanovanj na najemniškem trgu, meni.

Mihalič je bil kritičen tudi do zakona o gostinstvu, s katerim se je želelo reševati kratkoročne najeme, a meni, da ne prinaša dolgoročnih rešitev.

Mihalič bo na listi Demokratov predvidoma kandidiral v Celju, sicer pa bo strankina kandidatna lista po Logarjevih napovedih znana nekje do 10. februarja.

Združevanje profilov Lars&Sven in Demokrati Anžeta Logarja?

Logar je odgovarjal tudi na očitke, da se je profil podjetja Lars&Sven na družbenih omrežjih preoblikoval oziroma preimenoval v profil Demokratov Anžeta Logarja. "Jaša Jenull, Nika Kovač in 8. marec so zaradi 'prevare volivcev' in preoblikovanja socialnih omrežij Lars&Sven Foodtruck z 21.000 sledilci v Demokrati, stranko Anžeta Logarja, prijavili na računsko sodišče zaradi nezakonitega financiranja stranke," poroča naš novinar Anže Božič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Logar je na konferenci dejal, da za združevanje družbenih omrežij Lars&Sven in Demokrati ni vedel in ga tudi ne bo dovolil. Kot smo sicer že poročali, je veriga burgerjev Lars&Sven lani jeseni zaprla svoja vrata, kot razlog so navedli vse višje stroške poslovanja.

Volitve bodo 22. marca, Demokrati Anžeta Logarja pa se nanje podajajo prvič.

Demokrati Anže Logar mladi študentski domovi e-volitve volitve 2026

KOMENTARJI51

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
27. 01. 2026 14.05
A to bi naj bila novica? Dajte se pomirite že s temi diletantskimi janševimi sateliti
Odgovori
0 0
GAYPROPAGANDA
27. 01. 2026 14.04
Upam da ne pridejo v parlament! Kr neki!
Odgovori
-1
0 1
Dej nehej noo
27. 01. 2026 14.04
Ma dej se pospravte klovni
Odgovori
-1
0 1
MladInPerspektiven
27. 01. 2026 14.04
No ponovno je včeraj Logar dokazal da je podrepna muha SĐS - velikega vodje. Niti malo ni šel v kritiko JJ, temveč vedno in tudi bo VEDNO branil in zagovarjal IDEJE velikega MARŠALA2. Ljudje pa če tega ne vidijo naj ga volijo potem bodo videli, enako je bilo v ZDA ogromnoteh ki danes protestirajo in tistih katere je izgnal so dali glas TRUMPEKU .. vsak ima možnost izbire
Odgovori
-1
0 1
kritika1
27. 01. 2026 13.51
No Anže, pa si le stopil v vrsto s populisti. Več študentskih sob? Vsako leto je manj otrok, manj bo študentov, vi pa v gradnjo novih? Ste morda pomislili, da je pri nas študij najbolj donosna "gospodarska panoga". Študij je danes en sam biznis za vse. Imamo več univerz kot je programov. Na Univerze se vpisuje tako število študentov, da bomo kmalu za mesto vratarja zahtevali vsaj visoko če ne univerzitetno izobrazbo. Kaj pa če bi Anže Logar ta problem začel reševati drugače, da bi zahteval, da se za vsak študijski program ugotovi zaposljivost, prihodnost študentov, kaj bodo počeli s tem znanjem, če sploh kaj? Poglejte si število vpisnih mest na pravni fakulteti in medicinski v LJ in MB! Upoštevajte, da je zdravnikov premalo, pravnikov pa da ne veš kam z njimi. Da jih lahko vse zaposlijo umetno spreminjajo sistemizacije v državni upravi in kot sem že zapisal, na koncu bo za vratarja zahtevana PF? E volitve pa lahko predlagate da se odpre resna razprava na to temo, kar je prav, ampak nič več. Šele, ko bodo stvari na točki, ko bomo lahko rekli, da je zanesljivost vsaj 99,9% potem pse lahko začnemo pogovarjati o uvedbi e volitev. Ne pozabit, da je pri nas nacionalni šport iskanje lukenj v zakonu in tudi tu bi hitro našli luknje in kaj bi sledilo? To je izjemno resna stvar.
Odgovori
-1
1 2
proofreader
27. 01. 2026 13.42
Kako pa Nika komentira tečaj dolar - evro, sedaj kar malo izgublja pri nakazilih sponzorjev iz tujine.
Odgovori
+5
6 1
lokson
27. 01. 2026 13.41
Med tem, ko kolesariat z veliko vnemo pljuva pod populističnimi članki, se v ozadju dogajajo svinjarije. 140 milijonov od dolgotrajne oskrbe, je namreč golobnjak prekanaliziral za popolnitev proračuna. Banda.
Odgovori
+3
3 0
Vesela Jasna
27. 01. 2026 13.36
Lahko bi poimenoval svojo stranko Logarjevi hamburgerji.🍔🍟🌭
Odgovori
-2
2 4
tornadotex
27. 01. 2026 13.34
Pohvalno je to, da Logar ne drži več ,,štange,, Janši kot nekateri naivno mislijo...Logar razmišlja po svoje in ni tako zadrt,kot njegov prejšni lider...saj zato je v resnici odšel stran,ker ni zdržal enoumja !!
Odgovori
-5
1 6
peresni
27. 01. 2026 13.33
Tale otroški populizem je največ kar zmore grahmožgani tega janševega potrkala?
Odgovori
+3
6 3
alkimistos
27. 01. 2026 14.03
Nižje od lažnive golobnjakarske tvorbe ne gre...
Odgovori
0 0
macolagobec
27. 01. 2026 13.32
Mah, vsi ti politiki so vedno "ZA, ZA, ZA, ZA ...". Kaj je Logar do sedaj naredil za to za kar se zavzema???? Tudi kot opozicijski politik je možno narediti ogromno. Ampak pri nas pa ne, opozicija lenari tam v parlamentu, malo podjebava in misli, da se gre demokracijo. Malo morgen!
Odgovori
+2
3 1
leseni metuljček
27. 01. 2026 13.30
Logar ti si eden tisti, ki ste vsiljevali cepljenje. S svojo stranko si obesek SDS. Poišči si boljšo službo, ker ne znaš lagat.
Odgovori
-1
4 5
proofreader
27. 01. 2026 13.40
Nihče ni vsiljeval cepljenja, Zlatko je mirno skakal naokoli in potencialno širil smrtonosni virus.
Odgovori
+4
4 0
Pravični_84
27. 01. 2026 13.46
leseni, te muci, da ima dober program in mu zavidas? Malo ga bolj preberi, pa bos videl, da ni slab ;)
Odgovori
+2
2 0
oježeš
27. 01. 2026 13.28
Ko začne politiki obljubljati same dobrote za državljane, beži stran od njega. Ker tudi sam sebe ne razume, kako to, da tako z lahkoto laže ljudem, ker ve, da mu je cilj samo preživeti mandat in potegniti iz tega obdobja dobre denarce z delom, kakor njemu ustreza, ne glede na probleme državljanov. Pa zelo pomembno za njih je, da potem, dobijo državno pokojnino z vsemi nepripadajočimi bonitetami.
Odgovori
-2
3 5
Pravični_84
27. 01. 2026 13.48
Kako lahko napises nekaj takega, pa nisi pogledal njegov program? Zelo oskogled si in negativno usmerjen. Logar ima dolgoletne izkusnje in program je zelo naravnan v pozitivno smer. Prosim ne na pamet
Odgovori
+2
2 0
natmat
27. 01. 2026 13.27
23 let si se kalil v kalilnici enoumja ki ni prinesla poplnoma nič dobrega za nas državljane...edino kar si se naučil je zavajanje in sprenevedanje ki mu na žalost nekateri še vedno nasedejo...
Odgovori
+0
6 6
Pravični_84
27. 01. 2026 13.50
Od leta 2022 pa do danes imamo sigurno za 30% slabso drzavo in to je kriva trenutna vlada. Logaar ima dobre resitve, preberi in bos videl, saj ni ne levi ne desni, ima pa dobre resitve,.. LP
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
27. 01. 2026 13.27
Jaz pa mislim da nespoštovanje in podcenjevanje volilcev ni recept za dosego volilnega praga parlamenta. Nespoštovanje in podcenjevanje si lahko privoščijo kvečemu stranke ki že imajo zagotovljene % iz svojega volilnega bazena
Odgovori
+3
5 2
Pravični_84
27. 01. 2026 13.57
Saj Logar ni nespostljiv, ce navaja dejstva. Mislim da z takim dialogom, kot ga ima sedaj, lahko veliko naredi in koncno pripelje malo kulture v parlament, saj tako kot je sedaj ni niti za gledat.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
27. 01. 2026 14.01
nehaj se sprenevedati Pravični_84. od leta 2014 je v parlamentu zagovarjal SDS danes pa je obrnil ploščo in glumi gljivo
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
27. 01. 2026 14.01
in misli da so voililci tako poceni da so kupili te njegove poceni fore. ali ni to podcenjevanje in nespoštovanje?
Odgovori
0 0
denden
27. 01. 2026 13.22
Pred vsakimi volitvami obljube brez osnove. Potem pa: "pred volitvami so dovojene sanje, po volitvah je nov dan" In to ponovimo vsaka štiri leta. Od nekaterih politikov to poslušamo že več kot 30 let, pa jih še vedno volimo.
Odgovori
+7
7 0
E.Nigma
27. 01. 2026 13.22
Več študentov? Zakaj se v MB šole zapirajo?
Odgovori
+4
4 0
FIRBCA
27. 01. 2026 13.20
delo priskrbite ljudem postavite nazaj proizvodnje saj prodat je lazji kod postavit je to ze kdo to razlozu. Eni in isti govorci ti govorci imajo sreco, da je skoz vec slepih ljudi. Mogoce je prav tako da jim po volitvah ni dolgcajt.
Odgovori
+1
2 1
oježeš
27. 01. 2026 13.31
No vidiš, jutri bodo pa povzdigovali in volili prav tiste, ki so razprodali državno imetje, denar pa pospravili v svoje žepe ali na račune v tujini. Če to ni bizarno od državljanov tudi ni nič drugega. briga politika za državljane. Državljani se pa prepiramo koga bomo volili.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
27. 01. 2026 13.20
Anže "zlata malina " Logar
Odgovori
+0
2 2
Kameleon Kiddo
27. 01. 2026 13.19
Kdo temu naseda je res naiven.
Odgovori
+0
7 7
bibaleze
