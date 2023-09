Logarska dolina mesec dni po ujmi znova odprta za turizem

Logarska dolina v pozno poletnem soncu že dolgo ni občutila toliko miru kot letos. Turiste ob izhodišču poti do slapa Rinka je mogoče našteti na prste ene roke. "Počutim se odlično ravno zaradi tega, ker ni veliko turistov. Krasno vreme, krasni ljudje, odlična atmosfera," pripoveduje eden izmed turistov.

Ob obisku Logarske doline je trenutno opaznih zgolj par Čehov in Nizozemcev. Ti so vedeli za poplave, a na njihov oddih niso imele vpliva: "O situaciji smo se pozanimali na internetu. Poznal sem nekaj ljudi iz Slovenije in povedali so mi, da v resnici ni toliko škode."

Ob pogumnih tujcih pa se v dolino le počasi vračajo domači dnevni pohodniki. Gostinec Boštjan Lokan pravi: "V soboto bi moralo biti kakšnih 200 avtov, jih je pa prišlo 15, morda 20. Tako da to izpolni zgolj kakšnih 10 odstotkov pričakovanj."

Le desetino običajnega avgustovskega prometa so v prvih štirih dneh meseca opravili tudi ponudniki namestitev. Nato so bili – podobno kot v času korone – zaprti z odlokom.

Katarina Prelesnik, županja občine Solčava, odločitev o zaprtju komentira tako: "Obiskovalci iz tujine niso bili dovolj obveščeni o situaciji in je istočasno potekala evakuacija iz doline, nekateri obiskovalci pa so se medtem vračali in zato smo se odločili, da bomo območje zaprli."

Namestitve v Logarski dolini k sreči niso utrpele hujše materialne škode, bo pa izpad prihodkov iz viška sezone na njihovo poslovanje vplival še leta, pravijo. "Resnično upam, da bodo na ministrstvu še malo razmislili o vseh teh pomočeh, ki jih imamo na mizi, oziroma pomočeh, ki smo jih že izkoristili, saj imamo mi izrazito sezonsko poslovanje," pa svari Nina Plesnik, direktorica hotela Plesnik.

Zgolj kritje stroškov dela in povračilo škode glede na povprečje prihodke v preteklih mesecih zato ne bo dovolj, opozarjajo. Ujma pa bo imela posledice na poslovanje tudi po odprtju, jesenske rezervacije morajo ponudniki že zbirati na novo.

Plesnikova obenem poudarja, da je v dolini trenutno pravi raj na zemlji, saj so zaradi pomanjkanja množice vse storitve na voljo v neokrnjeni naravi. Spremenjen je zgolj dostop do doline, vožnja čez Pavličevo sedlo iz Ljubljane traja slabi dve uri.