Nasveti Loginove: kako podjetje popeljati do vrha?

Z velikimi uspehi pa pride seveda tudi denar. In kaj denar pomeni nekomu, ki ima pod palcem 700 milijonov evrov, z njimi pa že leta kraljuje na lestvici najbogatejših v državi?

Kako delati uspešno in izstreliti podjetje med najboljše, pa Loginova, ki je svoj imperij ustvarila z zgodbo govorečega mačka, slikovito ponazori s svetilko:"Baterija predstavlja namen - zakaj delam to, kar delam in vrednote. Žarnica predstavlja vodjo, leča predstavlja tim. Ogrodje so pač procesi. Kdaj baterija dela? Oziroma kdaj dobro dela, kdaj njen snop dolg in močen, to pomeni uspeh? Ko so vsi elementi, ki sem jih zdaj naštela, v top formi,"na odru pove Loginova, ki je bila še včeraj pred sodiščem, saj toži tednik Reporterzaradi razkrivanja podrobnosti iz zasebnega življenja.

Šef mora biti torej ne le dober manager, ki daje ukaze iz ozadja, pač pa vodja, ki ima vizijo, zna postaviti jasne cilje in vrednote: "Bodi človek. Se pravi poštenje, iskrenost, resnicoljubnost, skrb za telo, ljubezen do narave, do vseh živij bitij."

S svojimi zgledi pa vodja motivira, navdihuje, potegne celoten tim za sabo. In se zaveda: "Da so dragulj organizacije ljudje,"še pove Loginova.

"Jaz bi rekla, da imamo še vedno bolj managerje. Mogoče smo tudi malo sami odgovorni za to. Ko je nekdo dober na nekem svojem področju, ga postavimo kot vodjo in ga premalo opremimo s tehnikami, orodji, kako bi lahko postal dober vodja," pa pravi podjetnica Tanja Skaza.

V prvi vrsti pa je ključno, da zna vodja postaviti dober tim, torej razporediti prave ljudi na prava mesta, in z načrtovanimi teambuildingi - bodisi izobraževanji, izleti - poskrbeti, da ekipa raste in diha kot eno.

"V Sloveniji imamo ekstreme. Imamo podjetja, ki se blazno dobro zavedajo tega in to so ponavadi tudi zelo uspešna podjetja. Na drugi strani imamo pa tiste, ki jim je to zadnja stvar na svetu. In mislijo, če nam je nekaj evrov ostalo na koncu leta, gremo na novoletno večerjo in je to potem teambuilding. To ni teambuilding. To je novoletna večerja," trdi Dani Polajnar iz Teambuilding akademije.