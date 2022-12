Logistični velikan na Brniku razširil svoj skladiščni center

V prostorih skladiščnega centra Cargo-Partner skladiščijo izdelke različnih trgovcev, od najmanjših samostojnih podjetnikov do multinacionalk. Kot pravijo, imajo možnost skladiščenja splošnega blaga, prehrambenih in farmacevtskih izdelkov in še marsikaj drugega, odvisno od potreb strank. Ravno zato je pomemben tudi nadzor nad tamkajšnjo temperaturo, ki se giblje med 15 in 25 stopinj. To je pomembno zlasti za občutljive izdelke, kot so hrana in zdravila.

Odkar so zgradili prvi del skladišč, je promet naraščal hitreje, kot so načrtovali. To je bil tudi glavni razlog, da so se odločili za širitev svojih prostorov.

Zaposleni v podjetju so mnenja, da v Sloveniji primanjkuje modernih skladišč logističnih centrov. "Tukaj zaostajamo za našimi sosedi v Avstriji, na Madžarskem in Poljskem ter nenazadnje tudi za Hrvati," so povedali. Skupno imajo sedaj na voljo 40 tisoč kvadratnih metrov skladišč.

Celotna investicija je vredna 12 milijonov evrov. Kot pravi generalni direktor skupine Cargo Partner, ima Slovenija velik potencial v logistični industriji, in sicer zaradi lege in možnosti distribucije.

Težava v gospodarstvu med epidemijo in po njej pa so vozniki. Po nekaterih ocenah jih v Evropi manjka pol milijona. Z dostavami so zato ponekod že bile težave. Bi se v primeru nadaljevanja krize lahko prekinile dobavne verige? Kot odgovarjajo, se to lahko zgodi, vendar zagotavljajo, da bi takrat poiskali alternativne rešitve.

Povprašali smo jih med drugim tudi, kakšne so možnosti dostave izdelkov z dronom in kako možna je takšna dostava v Sloveniji. "Realno je, je pa vprašanje časa," so dejali v podjetju. Najprej bi morali urediti zakonodajo, pa tudi tehnologija bi morala omogočati rentabilno dostavo, še pojasnjujejo logisti.