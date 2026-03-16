Slovenija

Vlekla 16-kratnik svoje teže, letalonosilko

Koper, 16. 03. 2026 07.53 pred 1 uro 4 min branja 21

Avtor:
Tina Hacler
Francoska vojaška ladja Loire v Kopru

"Vedno imamo tako pospravljeno, ne samo zaradi vašega obiska," z nasmehom pritrdi mornar, ko se oziramo po poveljniškem mostu vojaške ladje, ki je videti kot iz pohištvenega kataloga. "Zunaj na morju si ne moremo privoščiti, da bi stvari letele naokoli," poudari. Stali smo na krovu Loire, ki jo francoska mornarica uporablja za misije pomoči in podpore. Pravijo, da je majhna, a mogočna. Vlekla je že 16-kratnik svoje teže, letalonosilko Charles de Gaulle na jedrski pogon, ki je morala zaradi vojne z Iranom spremeniti svojo pot in pravkar patruljira v vzhodnem Sredozemlju.

Letalonosilka Charles de Gaulle, ki je že četrt stoletja ponos francoske mornarice, je bila na misiji Lafayette 26 in je sodelovala na vaji Nata v severnem Atlantiku in Baltiku, ko je počilo na Bližnjem vzhodu.

FOTO: AP

Ko pa je bilo tudi britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru dva dni pozneje tarča napada z dronom iranske izdelave, je nemudoma prišel ukaz z vrha. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v televizijskem nagovoru napovedal, da bo Francija v Sredozemlje zaradi eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu poslala letalonosilko skupaj s fregatami in letali.

Letalonosilke imajo sicer še Italija, Španija in Velika Britanija, Francija pa je edina evropska država z letalonosilko na jedrski pogon. Po ukazu predsednika se je letalonosilka Charles de Gaulle obrnila proti jugu, prečkala Gibraltarsko ožino in vplula v Sredozemsko morje.

"Zdaj Charles de Gaulle patruljira po vzhodnem Sredozemlju skupaj z zavezniškimi nizozemskimi, španskimi in italijanskimi fregatami, da bi zagotovila obrambo Cipra, kar ponazarja evropsko solidarnost v obrambnih zadevah. Udarna skupina letalonosilk, edinstveno strateško orodje v Evropi, uteleša sposobnost združevanja zaveznikov in partnerjev okoli skupne misije," francosko obrambno ministrstvo pojasnjuje v aktualnem tedenskem poročilu o stanju v pomorstvu.

Ob obali Cipra jo je prejšnji teden obiskal tudi Macron, ki so ga slovesno sprejeli na krovu mogočne ladje, ki lahko nosi več kot 30 letal.

Zgodovinska vleka

Čeprav letalonosilka tehta 42.500 ton in vehementno kraljuje na morju, se lahko zgodi, da edina francoska letalonosilka tudi sama potrebuje pomoč. Takrat ji lahko priskoči na pomoč tudi "palček", težak le 2650 ton, o čemer za 24ur.com ponosno pripoveduje Yanni, častnik, ki vodi pomorske operacije na ladji francoske mornarice in lahko razkrije le svoje ime.

FOTO: Damjan Žibert

Dokaz, koliko posadki to pomeni, je tudi dejstvo, da Loire s to fotografijo, obešeno na krovu, na kateri je ovekovečena, kako pomaga letalonosilki, pluje še danes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Loire (A602) je vlekla več kot 16-kratnik lastne teže, s čimer je zaključila potrditev svojih operativnih zmogljivosti. Gre za vajo, ki jo izvajajo vsa plovila francoske mornarice, da se preveri njihova sposobnost vleke, če bi bila ta potrebna.

Omenjena ladja je bila na začetku marca nekaj dni tudi v Kopru, preden je nadaljevala pot na Hrvaško in mimo Črne gore v Albanijo. Ime nosi po najdaljši francoski reki Loari. Gre za ladjo tipa BSAM (Bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain), francoska mornarica za misije pomoči in podpore na odprtem morju uporablja štiri tovrstne ladje. Vse nosijo ime po rekah. Poleg Loire so še Seine (Sena), Garonne (Garona) in Rhone (Rona). Dve imata sedež v Brestu, dve v Toulunu.

Opravljajo različne naloge v okviru podpore oboroženim silam, zaščiti ljudi in premoženja, podpore pomorskim enotam ter izvajanju policijskih nalog. Ne gre za ladje, ki bi bile namenjene bojevanju, zato tudi nimajo orožja za napad, temveč nosijo le dva 12,7-mm mitraljeza za samoobrambo.

Protiminski potapljači

Loire je novejša ladja, aktivno službo je začela leta 2018. Dolga je 70 metrov, doseže najvišjo hitrost 14 vozlov, vzdržljivost je približno 30 dni. Osnovna posadka šteje 17 članov, prostora je še za 12 dodatnih potnikov, kot so denimo potapljači. Prav na tem področju že vrsto let uspešno sodelujeta Slovenija in Francija.

Kapitan ladje Damien Casini je med postankom v Kopru na krovu sprejel francosko veleposlanico v Sloveniji Fabienne Runyo, obrambnega atašeja pri francoskem veleposlaništvu v Sloveniji polkovnika Stéphana Loechleitera ter predstavnike lokalnih slovenskih uradnih organov.

Ob prisotnosti visokih gostov je bil častnik Slovenske vojske Andrej Pečar, poveljnik 430. slovenske pomorske enote, odlikovan z medaljo nacionalne obrambe v srebrnem redu, z zaponko Nacionalne mornarice. Kot so pojasnili, je odlikovanje priznanje za njegovo ključno vlogo pri krepitvi odličnega sodelovanja s francoskimi oboroženimi silami. Po njihovih besedah poveljnik Pečar pomembno prispeva k dvostranskemu sodelovanju, zlasti na področju sodelovanja s protiminskimi potapljači ter organizaciji skupnih vaj za zagotavljanje pomorske varnosti v Jadranskem in Sredozemskem morju.

Loirin razred BSAM podpira potapljaške operacije s hiperbaričnimi komorami, Loire se lahko odziva tudi na onesnaženje na morju s pomočjo pregrad, certificirana je tudi za Natov sistem reševanja podmornic.

FOTO: Profimedia

V spremstvu Triglava

Ob odhodu jo je do mednarodnih voda pospremila naša največja ladja Triglav, patruljna ladja razreda Svetljak, ki je prav tako namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja.

Večnamenska ladja se je v slovensko morje letos vrnila po modernizaciji, ki je trajala pet let. Dolga je 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
16. 03. 2026 09.20
NATO = obrambna organizacija
Odgovori
0 0
ZLATKO JAKLIN
16. 03. 2026 09.20
Kako zanimivo, da na tej strani objavljajo fotografije pokojnih ameriških vojakov! Če imate še kaj prostora prosim, da objavite tudi fotografije pobitih otrok v Palestini in Iranu. Spodobilo bi se in pravično bi bilo.
Odgovori
0 0
ZLATKO JAKLIN
16. 03. 2026 09.19
Švica je prepovedala prelet Natovih letal, ki bombardirajo Iran, zato pa letijo nad Slovenijo, ker mi smo hlapci in se bojimo američanov in izraelcev. Katera politika brez hrbtenice!!
Odgovori
0 0
NeXadileC
16. 03. 2026 09.02
Ni jim uspelo potegniti Evropo (NATO) v vojno z Rusijo, zdaj nas piskuša Teump zvleč v vojno skozi Hormužko Ožino. Sam se je tja odpravil, sam naj si pomaga.
Odgovori
+2
3 1
Aijn Prenn
16. 03. 2026 09.15
Težave je nakopal celemu svetu, ne samo sebi. Ne razumem, da je sploh še na položaju, da ga še niso na nek način odstranili s funkcije.
Odgovori
-1
0 1
Protoc
16. 03. 2026 08.56
Kok je lepo ko Trump še kitajski grozi, da se mora pridružit..kako je lepo gledati, kako se Rumenko zameri drugim drzavam..imeli bodo samo Izrael za prijatelje. Z vsemi bodo skregani..kar je odlicno, to se je čakalo, da se odstrani Ameriko iz vsega tega.
Odgovori
+0
1 1
Inred
16. 03. 2026 08.55
Ponekod so komentiranja zaklenjena in vemo zakaj. Prišel je čas, ko bo potrebno stopit skupaj in enotno, ves svet, obrniti hrbet američanom, ki že 50 let sejejo vojne povsod.
Odgovori
+2
3 1
Renee Nicole Good v spomin
16. 03. 2026 08.44
desničar junaški trump cvili čez celo eu in nato...pomagiteee...na, tej francozi so se pa tukaj skrili z ladjo...
Odgovori
-4
2 6
Protoc
16. 03. 2026 09.09
Pršu je en zionist pomagat na komentarjih in deli minuse, ki niso za trumpu..a tudi tukaj se taki rojevajo?
Odgovori
0 0
Protoc
16. 03. 2026 08.44
Smesno je na tej strani da besedo "zionist" lahko napises in to brez problemov..ta beseda pomeni zločin proti palestinskim ljudem..naceta(saj veste kaj mislim) pa ne smes napisati ki se oni imajo tudi za to..sramota
Odgovori
+2
3 1
BBcc
16. 03. 2026 08.44
Hočete Trumpa prinas. Volite Janšo&Logar in Nsi
Odgovori
-2
5 7
BBcc
16. 03. 2026 08.42
Putin in Trump vesta kako se krade.
Odgovori
-2
3 5
jugatneme
16. 03. 2026 08.38
Oranžnemu racmanu Donaldu se je že utrgalo total....do sedaj je kritiziral, ker Evropa ne daje dovolj denarja za NATO, nato da ne kupuje dovolj pri njem narejenega orožja, nato grozi EU z zasedbo dela Grenlandije, sledi grožnja Španiji, sedaj že grožnja NATU, da če mu ne pridemo z orožjem na pomoč v Iran... Racman Donald, to je tvoja vojna, za katero razlog veš sam. Že več kot polovica Američanov ne ve zakaj je bila sploh potrebna....
Odgovori
+6
9 3
jugatneme
16. 03. 2026 08.38
Bo potrebno kaznovati onega, ker ni bil dovolj natančen in klovnu zadel le uho....
Odgovori
+3
6 3
jugatneme
16. 03. 2026 08.39
Bo potrebno kaznovati onega, ker ni bil dovolj natančen in zadel klovnu le uho....
Odgovori
+0
3 3
Protoc
16. 03. 2026 08.37
Vidi se koliko najmočnejsa vojska prosi za pomoc druge države..ko se bodo izgubili v tej vojni, bodo atomsko vrgli, saj samo to znajo
Odgovori
+0
3 3
Aijn Prenn
16. 03. 2026 08.31
Trump naredil "štalo" na BV, zdaj pa išče zaveznike v EU za podporo svoji norosti. Tale No. REC bo zakuhal eno ornk nesrečo za človeštvo. Tole je najboljši dokaz, da ni čisto vseeno kaj obkrožiš na volitvah.
Odgovori
+2
5 3
Protoc
16. 03. 2026 08.39
Je že zakuhal..še sam ne ve kako ven iz tega..koga volis pa ni isto, če so prirejenevolitve, kot je njega zionist postavil.
Odgovori
-3
1 4
bohinj je zakon
16. 03. 2026 08.26
Se bo najdla še kakšna? Letalonosilka?
Odgovori
-3
0 3
Aijn Prenn
16. 03. 2026 08.26
Tole bi lahko Makaron pustil pri nas, bi imeli za HR strašiti. ;-))
Odgovori
-1
1 2
