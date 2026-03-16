Vlekla 16-kratnik svoje teže, letalonosilko

Letalonosilka Charles de Gaulle, ki je že četrt stoletja ponos francoske mornarice, je bila na misiji Lafayette 26 in je sodelovala na vaji Nata v severnem Atlantiku in Baltiku, ko je počilo na Bližnjem vzhodu.

Francoska letalonosilka Charles de Gaulle FOTO: AP

Ko pa je bilo tudi britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru dva dni pozneje tarča napada z dronom iranske izdelave, je nemudoma prišel ukaz z vrha. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v televizijskem nagovoru napovedal, da bo Francija v Sredozemlje zaradi eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu poslala letalonosilko skupaj s fregatami in letali.

Francoska vojaška ladja Loire v Kopru Damjan Žibert

Letalonosilke imajo sicer še Italija, Španija in Velika Britanija, Francija pa je edina evropska država z letalonosilko na jedrski pogon. Po ukazu predsednika se je letalonosilka Charles de Gaulle obrnila proti jugu, prečkala Gibraltarsko ožino in vplula v Sredozemsko morje.

"Zdaj Charles de Gaulle patruljira po vzhodnem Sredozemlju skupaj z zavezniškimi nizozemskimi, španskimi in italijanskimi fregatami, da bi zagotovila obrambo Cipra, kar ponazarja evropsko solidarnost v obrambnih zadevah. Udarna skupina letalonosilk, edinstveno strateško orodje v Evropi, uteleša sposobnost združevanja zaveznikov in partnerjev okoli skupne misije," francosko obrambno ministrstvo pojasnjuje v aktualnem tedenskem poročilu o stanju v pomorstvu.

Macronov obisk letalonosilke Charles de Gaulle ob obali Cipra AP

Ob obali Cipra jo je prejšnji teden obiskal tudi Macron, ki so ga slovesno sprejeli na krovu mogočne ladje, ki lahko nosi več kot 30 letal.

Zgodovinska vleka

Čeprav letalonosilka tehta 42.500 ton in vehementno kraljuje na morju, se lahko zgodi, da edina francoska letalonosilka tudi sama potrebuje pomoč. Takrat ji lahko priskoči na pomoč tudi "palček", težak le 2650 ton, o čemer za 24ur.com ponosno pripoveduje Yanni, častnik, ki vodi pomorske operacije na ladji francoske mornarice in lahko razkrije le svoje ime.

Francoski častnik Yanni FOTO: Damjan Žibert

Dokaz, koliko posadki to pomeni, je tudi dejstvo, da Loire s to fotografijo, obešeno na krovu, na kateri je ovekovečena, kako pomaga letalonosilki, pluje še danes.

Loire (A602) je vlekla več kot 16-kratnik lastne teže, s čimer je zaključila potrditev svojih operativnih zmogljivosti. Gre za vajo, ki jo izvajajo vsa plovila francoske mornarice, da se preveri njihova sposobnost vleke, če bi bila ta potrebna.

Na poveljniškem mostu Damjan Žibert

Omenjena ladja je bila na začetku marca nekaj dni tudi v Kopru, preden je nadaljevala pot na Hrvaško in mimo Črne gore v Albanijo. Ime nosi po najdaljši francoski reki Loari. Gre za ladjo tipa BSAM (Bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain), francoska mornarica za misije pomoči in podpore na odprtem morju uporablja štiri tovrstne ladje. Vse nosijo ime po rekah. Poleg Loire so še Seine (Sena), Garonne (Garona) in Rhone (Rona). Dve imata sedež v Brestu, dve v Toulunu. Opravljajo različne naloge v okviru podpore oboroženim silam, zaščiti ljudi in premoženja, podpore pomorskim enotam ter izvajanju policijskih nalog. Ne gre za ladje, ki bi bile namenjene bojevanju, zato tudi nimajo orožja za napad, temveč nosijo le dva 12,7-mm mitraljeza za samoobrambo.

Notranjost francoske vojaške ladje Loire Damjan Žibert

Protiminski potapljači

Loire je novejša ladja, aktivno službo je začela leta 2018. Dolga je 70 metrov, doseže najvišjo hitrost 14 vozlov, vzdržljivost je približno 30 dni. Osnovna posadka šteje 17 članov, prostora je še za 12 dodatnih potnikov, kot so denimo potapljači. Prav na tem področju že vrsto let uspešno sodelujeta Slovenija in Francija. Kapitan ladje Damien Casini je med postankom v Kopru na krovu sprejel francosko veleposlanico v Sloveniji Fabienne Runyo, obrambnega atašeja pri francoskem veleposlaništvu v Sloveniji polkovnika Stéphana Loechleitera ter predstavnike lokalnih slovenskih uradnih organov.

Svečanost na vojaški ladji Damjan Žibert

Ob prisotnosti visokih gostov je bil častnik Slovenske vojske Andrej Pečar, poveljnik 430. slovenske pomorske enote, odlikovan z medaljo nacionalne obrambe v srebrnem redu, z zaponko Nacionalne mornarice. Kot so pojasnili, je odlikovanje priznanje za njegovo ključno vlogo pri krepitvi odličnega sodelovanja s francoskimi oboroženimi silami. Po njihovih besedah poveljnik Pečar pomembno prispeva k dvostranskemu sodelovanju, zlasti na področju sodelovanja s protiminskimi potapljači ter organizaciji skupnih vaj za zagotavljanje pomorske varnosti v Jadranskem in Sredozemskem morju. Loirin razred BSAM podpira potapljaške operacije s hiperbaričnimi komorami, Loire se lahko odziva tudi na onesnaženje na morju s pomočjo pregrad, certificirana je tudi za Natov sistem reševanja podmornic.

Loire med operacijo iskanja potopljene podmornice Minerve FOTO: Profimedia

V spremstvu Triglava

Ob odhodu jo je do mednarodnih voda pospremila naša največja ladja Triglav, patruljna ladja razreda Svetljak, ki je prav tako namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja.