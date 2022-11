Tudi na dan mrtvih, ko se spomnimo vseh pokojnih, ne glede na to, ali so bili rdeči, črni ali beli - ni šlo brez težkih besed o temačnih silah, izdajalcih in tistih, ki so bili na pravi strani. Kot da zgodovina ni povedala svojega, smo lahko v tem pregretem političnem vzdušju v Sloveniji pred predsedniškimi volitvami in tremi referendumi poslušali najvplivnejše politike v državi. Predsednik Pahor je govoril o spravi, ljubljanski župan Janković o izdajalcih in partizanih, nekdanji predsednik Kučan, da je imel Janković običajen politični govor, kandidatka za predsednico Nataša Pirc Musar, ki je tudi bila na Urhu, da sama ne bi uporabljala tako močnih besed, kot jih je Janković in Anže Logar, pri spomeniku sprave, da se je prišel poklonit vsem mrtvim. Smo tik pred drugim krogom predsedniških volitev in referendumi - pred spravo ali novim razkolom? O tem sta spregovorila prvi predsedniki vlade in član Nove Slovenije Lojze Peterle in Martin Premk iz Gibanja svoboda.

Po mnenju Lojzeta Peterleta, je imel Janković na Urhu "izrazito slab in nesrečen dan", saj da naša kultura pozna spoštljiv poklon s hvaležnimi besedami in da takrat ne iščemo sovražnikov in mračnih sil. "To dodaja bencin na ogenj polarizacije. Nisem še doživel, da bi se ob grobovih žrtev dogajala volilna kampanja. Ne bi rad, da bomo imeli nek spopad med letom 1941 in 1991," meni Peterle. Da politični govori ne spadajo na spominske slovesnosti se strinja tudi Martin Premk iz Gibanja svoboda. "Kot je bilo že rečeno, pri nas ta pravila ne veljajo in pri nas so govori povsod politični in so bili zato politični govori tudi na sv. Urhu, prav tako so bili politični govori na drugih prizoriščih. Imamo politične govore na Teharjah, v Kočevskem rogu," meni Premk, ki je dodal, da se v Sloveniji zgodovina in zgodovinske tragedije izkorišča za politične namene. "Bil sem v Teharjah že leta 1990, kjer mislim, da sem bil prvi, ki je javno rekel, da se priklanja vsakemu domoljubnemu dejanju, da pa zavrača vse tri totalitarizme - fašizem, nacizem in komunizem. Sem jih precej slišal, zato, ker se je komunizem še vedno skušalo ponujati pod rubriko svobode. Ko pa je to kasneje za mano ponovil minister Kračun, je ta izjava nekako preživela," je pojasnil Peterle, ki si želi, da bi bil odnos do teh žrtev pieteten. Poudaril je, da je pisal program o spravi pri Demosu in da so z osamosvojitvijo poskušali preseči ideološki prijem. "Želeli smo, da se resnicoljubno, pietetno in evropsko obnašamo do preteklosti."

icon-expand Martin Premk in Lojze Peterle FOTO: POP TV

"Sprava zadnjih 30 let je žal šla v napačno smer" Anže Logar je ob spomeniku dejal, da je spomenik rezultat poskusa sprave ter da bo glede tega nadaljeval politiko Boruta Pahorja. "To ni spomenik sprave, to je spomenik žrtvam vseh vojn. Ne vem, zakaj ga tako imenujejo. Kar se sprave tiče. Leta 1990 so bila prizadevanja, s katerimi se je hotelo presekati tisto, o čemer se 40 let ni smelo govoriti. Potem je ta sprava zadnjih 30 let žal šla v napačno smer," meni Premk, ki dodaja, da namesto, da bi se spravljali med ljudmi in bili neobremenjeni z drugo svetovno vojno, hoče enačiti obe strani. Po njegovem mnenju se taka sprava ne more zgoditi. "Zato, ker so bili narodno osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov. Slovensko domobranstvo je bilo pod neposrednim poveljstvom SS-a, ki je bil tudi v Nürnbergu razglašen za zločinsko organizacijo," meni Premk in dodaja, da si takšne sprave država ne more dovoliti. Peterle se ne strinja, da gre tukaj za "neko izenačevanja v smislu zgodovinske resnice. Naš problem ni sprava med živimi - ker teh, ki so od takrat še živi, praktično ni več. Mi se moramo kot država, nacija in družba soočiti s tem." Po njegovem mnenje je tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti v izjavi postavila dva ključna kriterija za odnos do tistih časov: "resnicoljubnost in etiko. Če bomo na tej podlagi delali naprej, bomo kam prišli," meni Peterle. "Želel sem si, da bi za praznik Logar in Pirc Musar skupaj odšla na kraj sprave" In kako Peterle gleda na tisti del Jankovićevega nagovora, ko je govoril o predsedniških kandidatih Anžetu Logarju in Nataši Pirc Musar, kot prvo, da imamo dve osebi: eno, ki se prikazuje, kot da do včeraj ni živel in da ni bil v stranki, ki dokazuje pravico s solzivcem in uničuje medije ter drugo osebo, ki spoštuje človekove pravice in to je njena zgodovina? "To je zame značilen diskurz, kot smo ga bili vajeni pred letom 91. Eni so bili zlati, pravični, osvobodilni, solidarni, drugi pa izdajalci, odpadek in tako naprej," in dodal, da sedaj enako počnejo z žrtvami. "Ene so prave žrtve, ene pa odpadek," je povedal Peterle in pojasnil, da ga kot politika moti to, da se takratne žrtve uporablja za sedanje politične cilje.