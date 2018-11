Lokalne volitve 2018 na POP TV in 24ur.com

24UR ZVEČER

V četrtek, 15. novembra, bo voditelj Uroš Slak soočil štiri kandidate mesta Maribor in dan kasneje, v petek, 16. novembra, še štiri kandidate mesta Ljubljana.

In kaj še lahko pričakujemo v oddaji 24UR ZVEČER? Uroš Slak izpostavlja:

"V 24UR ZVEČER bomo soočenja za lokalne volitve tokrat zapeljali nekoliko drugače. Poleg tega, da bomo v studiu soočili po štiri županske kandidate večjih mest v Sloveniji, se bomo podali tudi na ulice in s kratkimi anketami preverili, česa si želijo občanke in občani, kaj pričakujejo od teh volitev in kakšne so pravzaprav njihove želje. So župani res lokalni šerifi, ki asfaltirajo ceste in gradijo predvsem v letu županskih volitev ali jim gre za resen razvoj občin, ki jih vodijo. So pri vodenju občin etični ali dajejo prednost pri občinskih poslih svojim podpornikom in prijateljem. Kakšna je sploh njihova vizija razvoja, če vzamemo za primer slovensko in štajersko prestolnico. Odgovore spremljajte v naši družbi."

Prvi rezultati javnomnenjskih raziskav v oddaji 24UR

Prvi rezultati javnomnenjske raziskave za Občino Ljubljana bodo v oddaji 24UR znani že v četrtek, 15. novembra. Na dan volitev, 18. novembra, se bo ekipa novinark in novinarjev v oddaji 24UR javljala iz občin, preverjala utripe, prve odzive in komentarje. Po šovu Slovenija ima talent sledi krajša desetminutna oddaja z rezultati in prvimi izjavami zmagovalk in zmagovalcev lokalnih volitev.