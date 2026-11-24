Aleš Bržan je v prvem krogu prejel 47 odstotkov glasov, Nik Popovič je prejel 32 odstotkov glasov. Lahko Popovič v drugem krogu zmaga? "Volitve so pokazale, da Koprčani niso zadovoljni z vodstvom občine v zadnjih osmih letih, županu se zahvaljujemo, a čas je, da gre Koper naprej," je prepričan Popovič, ki trdi, da občina zadnja dva mandata stagnira. Bržan mu odgovarja, da so raziskave pokazale, da so občani zadovoljni. Programi ostalih kandidatov so nadaljevanje njegovega, je prepričan. Izpostavlja, da so realizirali skoraj vse, kar so obljubili.

Brezplačna parkirišča?

Popovič med drugim obljublja ukinitev plačljive parkirnine v popoldanskem času, a po oceni Bržana je to populistična obljuba, ki bi vodila v to, da Koprčani ne bi imeli kje parkirati. Brezplačna parkirišča izgubijo funkcijo, saj so takoj zasedena in niso na voljo tistim, ki jih potrebujejo, na idejo o brezplačnem parkiranju odgovarja Bržan in ob tem izpostavlja primer, ko so brezplačno parkirišče uvedli pred ZD. Medtem ko Popovič Bržanu očita, da so položnice vse višje, napoveduje 50-odstotno znižanje vseh najetih prostorov v lasti občine. "In vsi gostinci bodo imeli 50-odstotno znižanje na terase, čez celoten mandat." Gre za Popovičeva ukrepa za oživitev mestnega jedra. Bržan mu odgovarja, da so občinski prostori že sedaj zasedeni in da poteze, ki jih obljublja Popovič, ne bodo imele učinka, je prepričan Bržan.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Soočenje Nika Popoviča in Aleša Bržana pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Nika Popoviča in Aleša Bržana pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Nika Popoviča in Aleša Bržana pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Nika Popoviča in Aleša Bržana pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Nika Popoviča in Aleša Bržana pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja









Mrtvo mesto?

"Koper je mrtev. Sem terenski človek, po Kopru se sprehajam in vprašam ljudi za izboljšave. Pravijo, da se mora v mesto pripeljati več ljudi," pravi Popovič, ki napoveduje "Koper 365 – oživitev Kopra in podeželja z dogodki vsak dan." "Mesto ni mrtvo," odgovarja Bržan, ki trdi, da se popoldne mesto izprazni, ker grejo ljudje po službi domov, vrnejo se proti večeru. "To se dogaja tudi po drugih mestih." Ob napovedih, naj v mesto pride še več ljudi, je Bržan previden, saj meni, da bi s tem lahko otežili življenje domačinom. Sam bi želel umiritve turizma poleti in razvoja turizma med letom.

"Koper je mrtev," je prepričan Popovič, ki si želi, da bi v mestu gostili več dogodkov. FOTO: Aljoša Kravanja

A po mnenju Popoviča je mrtve sezone v Kopru preveč. "V zimskih mesecih je treba mesto oživeti, ko je mrtvo od jutra do večera." Bržan ob tem izpostavlja, da je najpomembnejša kakovost bivanja za domačine in ne obiskovalci, medtem ko Popovič pravi, da si tudi domačini želijo koncerte in dogodke v mestu.

Šport, stanovanja, kanalizacija

Različna mnenja imata tudi o športu v mestu. "Bonifika razpada in je v katastrofalnem stanju," trdi Popovič, ki izpostavlja, da je objekt tarča vandalov in da se objektov po Kopru v zadnjih dveh mandatih ni vzdrževalo, po njegovih besedah so tudi ostala društva na robu prepada. Šport je po njegovem mnenju najbolj podhranjen. Bržan na očitke odgovarja, da ima Koper konstantno povpraševanje po mednarodnih dogodkih. Ob očitkih, da se v šport ne vlaga, je dejal, da je nogometni klub Koper v prvi ligi trenutno na prvem mestu. "Imajo ogromne uspehe, kljub temu, da vsi govorijo, da je grozno stanje." Občina po zagotovilih Bržana zagotavlja sredstva za šport za otroke in mladostnike, članskim ekipam pa je treba drugače pomagati, a ne preko javnih sredstev.

Bržan izpostavlja, da so v osmih letih naredili tisto, kar so obljubili. FOTO: Aljoša Kravanja