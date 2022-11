Kranjski županski kandidati o korupciji, priseljencih in razvoju

Lokalne volitve so vse bližje, v oddaji 24UR ZVEČER bomo zato soočali kandidate za župane večjih mest iz vse Slovenije. Občani se bodo tako lažje odločili za svojega favorita, kandidate pa bodo lahko spoznali tudi ostali prebivalci Slovenije. V prvi oddaji so nastopili kandidati s Kranja, in sicer Ivo Bajec, kandidat SDS, NSi, SLS, Zelenih Slovenije, Zoran Stevanović iz Resnice, Matjaž Rakovec, kandidat socialdemokratov in sedanji župan, Aleksander Svetelj, kandidat stranke Več za Kranj in Srečko Barbič iz Gibanja Svoboda.

V programskih izhodiščih Zorana Stevanovića (Resnica) v prvi točki piše, da bo občino očistil korupcije. Na vprašanje, ali to pomeni, da se je pod sedanjim županom Rakovcem razpasla korupcija ali pa se župan proti njej premalo bori, je Stevanović odgovoril, da je mestni svet tudi pod vodstvom Rakovca postal parket za trgovanje s političnimi glasovi. Pojasnil je, da Rakovec ni imel formalne koalicije, nato pa jo je neformalno sklenil z Brankom Grimsom in SDS-om. "Ljudi so nastavljali na vitalne funkcije javnih zavodov, predvsem v javnem podjetju, najbogatejšem podjetju na Gorenjskem, to je komunala Kranj," je zatrdil Stevanović, ki je poudaril, da se je njegova svetniška skupina ves čas borila proti korupciji, opozarjala na nepravilnosti in naznanjala vsa koruptivna dejanja. Matjaž Rakovec, kandidat socialdemokratov in sedanji župan, je odvrnil, da to nikakor ne drži. "Mi smo imeli različne projekte in kdor je dobro mislil za Kranj, je te projekte sprejel. Velikokrat je to celotni mestni svet sprejemal," je povedal in naštel za 70 milijonov investicij, med drugim novo osnovno šolo, nov vrtec in nov podjetniški inkubator.

icon-expand Kranjski župan Matjaž Rakovec FOTO: Damjan Žibert

Stevanović je nato odvrnil, da našteto ne drži. "V strahu, da ne bi počel napak, Rakovec ni počel nič. Niti enega lastnega večjega projekta ni izpeljal, nadaljeval je neke stare projekte ali pa celo jemal moje ideje ali ideje naše svetniške skupine," je povedal. Rakovec je nato Stevanoviću očital, da je svoj čas preživljal na protestih v Ljubljani in da sploh ne ve, kaj se je v Kranju dogajalo. Dodal je, da so na novo asfaltirali tudi 31 kilometrov cest, kar je po njegovih besedah več, kot je bilo prej storjeno v desetih letih in dodal, da nameravajo zgraditi še nov dom za upokojence. "Jaz živim in diham s Kranjem," je nato odvrnil Stevanović in poudaril, da je tam odraščal, reševal prvo stanovanjsko problematiko, si ustvaril družino, govoril s starejšimi občani glede dolgotrajne oskrbe in tako naprej, hkrati pa je Rakovcu očital, da te izkušnje nima, saj da je v Kranj iz Ljubljane prišel sredi mandata. "Ne more mi soliti pameti o tem, da ne vem kaj se v Kranju dogaja," je pripomnil.

icon-expand Drugi krog lokalnih volitev v Kranju FOTO: Miro Majcen

Ivo Bajec je uvodoma poudaril, da je kandidat štirih strank - SDS, NSi, SLS, Zelenih Slovenije. "V tem mandatu sem predsednik nadzornega odbora, tako da dobro poznam črpanje sredstev proračuna," je dejal in povedal, da so v štirih letih naredili kar nekaj pregledov in ugotovili tudi nekaj nepravilnost. "Ampak na koncu smo vedno napisali priporočila, ki jih je Rakovec upošteval in zadeve popravil," je dejal. Nato je na očitke glede korupcije v Kranju odgovoril še Aleksander Svetelj, kandidat stranke Več za Kranj. Meni, da je treba najprej naredili pregled celotnega delovanja občine, tudi glede tega kakšni so javni razpisi in kakšne dejanske cene opravljenih projektov. "Osnova korupcije je pohlep in kjer je denar je pohlep. Jaz ne morem ne potrditi in ne zavreči trditev o korupciji," je dejal. Srečko Barbič iz Gibanja Svoboda je glede korupcije v Kranju dejal, da "se neki dvomi vedno pojavljajo". "Če gledamo rang na lestvici transparentnosti slovenskih občin, je Kranj padel na 29. mesto. Glavni očitki, ki so, so zelo ozko opravljanje z denarjem in nepreglednost poslovanja. Tako jaz vidim to zadevo," je povedal. Preseljevanje tujcev: v občini Kranj je več kot 16.000 tujcev Nato se je pet kandidatov dotaknilo prevelikega priseljevanja tujcev v našo tretjo največjo občino. Bajec pravi, da se bo kot župan zavzemal zato, da se omeji priseljevanje tujcev v Kranj. Dovoljenja za bivanje sicer izdaja država in ne občina. "Dobro se zavedam, da župan na tem področju ne more narediti veliko. Župan pa lahko dela na tem, da se pogovarja z zavodom za zaposlovanje, da poišče strokovnjake, ki bi se ukvarjali s tem in uredi razmere priseljencev," je povedal. "Problem nastane, ko delavci Kranj zapustijo ali pa ne delajo, njihovo življene pa se obesi na našo socialno državo. Prav tako problem nastane, da nad tem ni nadzora. Nadzor pa se da narediti," je povedal in ob tem je okaral prakso aktualnega župana.

icon-expand Ivo Bajec FOTO: POP TV

Slednji mu je odgovoril, da je v času županovanja na vlado poslal 24 predlogov o spremembah zakona o tujcih, nekatere od njih se že uvajajo. Prav tako je dodal, da občina priseljencem nudi šolo jezika, na primer otrokom v vrtcih in osnovnih šolah ter starejšim osebam prelk dnevnih centrov. Ob tem je Stevanović prav tako dejal, da je bila praksa aktualnega župana slaba, saj da se ni primerno odzval na naraščajočo težavo. Sam bi se kot župan bolj vključil. Rakovec mu je dogovoril, da je reagiral – z že omenjenimi 24. predlogi in učenjem jezika. Stevanović mu je nato očital, da je z "določenimi vodilnimi ljudmi v verigah priseljevanja" sklenil pakt, Rakovec pa je njegove navedba označil za lažne. Barbič priseljevanja ne bi omejeval, je pa tudi on omenil, da je aktualni župan na migrante odreagiral prepozno, saj da jih ni pravočasno integriral v občino in dopuščal izkoriščanje socialne pomoči in bivanja ter da se je število tujcev tekom mandata povečalo. Rakovec se je znova branil, da navedbe niso resnične, saj da številka priseljenih delavcev med mandatom ni narasla. Svetelj reševanje prekomernega priseljevanja v občini vidi v bolj učinkovitih institucijah, ki so za to zadolžene - centra za socialno delo, policije, komunale in drugih.

icon-expand Aleksander Svetelj FOTO: POP TV

Je Kranj gospodarsko zaostal? Kandidati so nadaljevali z razvojnim potencialom Kranja. Barbič je poudaril, da Kranj zaostaja in da svojih možnostih ne izkorišča ter se znova skliceval na neizpolnjene obljube Rakovca. Rakovec se je noto vnovič zagovarjal, da se pripravljajo nove gradnje, tudi stanovanj. Omenil je še prenos kovačnice in druge projekte. Barbič z odgovorom ni bil navdušen, saj da je aktualni župan isto obljublja pred štirimi leti, a da rečenega ni v celoti izpolnil. Dotaknil se je tudi dotrajanega cestnega omrežja. Svetelja odgovor aktualnega župana prav tako ni prepričal, saj da je s projektom na kovačnici začel že njegov predhodnik Rigler. Rakovec se je zagovarjal, da je Riglerjevo idejo prenovil in izboljšal, saj da je bila selitev kovačnice v center mesta ideja njegove ekipe. Stevanović meni tudi, da je gospodarsko okolje slabo, da je mesto nezanimivo za podjetnike in da nimajo niti svoje industrijske cone. Ocenjuje, da bi bilo najbolj pametno vladati v male in srednje velike podjetnike. Ob tem je obljubil platformo, s pomočjo katere bo kot župan, če bo izvoljen, prisluhnil njihovim željam. Znova se je vrnil tudi na stanovanja in gradnje ter tudi on Rakovcu očital, da ni izpolnil obljub. "Vam bom razložil na primeru doma za upokojence," se je odzval slednji in razložil, da celoten projekt obnove traja že štiri leta, predvsem zaradi dolgega obdobja birokratskih dogovarjanj. Zagotovil je, da so v teku tudi drugi projekti, ki bi se lahko realizirali, med drugim nova športna dvorana, potegovanje za gradnjo bolnišnice, prenovo glasbene šole in 18 hektarov velika poslovna cona v Hrastju. Barbič je Rakovcu glede poslovne cone Hrastje oponesel, da so bili za njeno izgradnjo namenjeni štirje milijoni evrov iz evropskih sredstev, poleg tega pa po njegovem prepričanju za projekt ne potrebuješ osem let: "Dobri župani projekte naredijo v letu, dveh, treh." Bajec je prepričan, da mora biti kateremu koli županu izziv, da ta industrijska cona zaživi, za kar pa je po njegovem mnenju potrebna štiripasovnica od Šenčurja do Kranja. Želel bi si tudi vzpostavitve Univerze na Gorenjskem, s pomočjo katere bi dobili visoko izobražene delavce. "Vsi vemo, da nam gospodarstvo uhaja iz Kranja," je opozoril tudi Svetelj, ki pravi, da je treba urediti tudi lokalno cesto skozi gozd, ki trenutno ni primerna za težka tovorna vozila.

icon-expand Srečko Barbič FOTO: POP TV