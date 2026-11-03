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Kdo je za radarje, kdo bi gradil sežigalnico in kaj so prioritete občine?

Maribor, 03. 11. 2026 23.03 pred 4 minutami 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
Soočenje županskih kandidatov za občino Maribor

Maribor bo dobil novega župana ali županjo, saj se je aktualni župan Saša Arsenovič umaknil iz županske tekme. Kakšna je vizija kandidatov za razvoj Maribora, kdo bi lahko za občino priskrbel več denarja iz Ljubljane, katere so njihove prednosti za županski stolček pred drugimi kandidati? Soočili smo štiri kandidate, ki jim po Večerovi javnomnenjski anketi najbolje kaže. To so Bor Greiner, neodvisni kandidat, Matevž Frangež, kandidat SD, Levice in Liste pešcev in kolesarjev, Katja Koren, kandidatka SDS, Demokratov, Nove Slovenije in Fokusa, in Andrej Bauman, lista Bauman, za Maribor.

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    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje za župana Maribora (2. del)

Bor Greiner

"Jaz z delom do sedaj v mestu dokazujem, da bom lahko neodvisen od politikov, da sem ljudski in bom delal za blaginjo vseh," trdi Greiner, ki levi in desni politični strani očita, da se prepirata, ob tem pa gre "Mariboru vedno slabše". Če bi bil izvoljen, si najprej želi vrnitve v normalo. Aktualnemu županu očita, da je s seboj odnesel vse, kar ni bilo pritrjeno.

Želi si tudi večjo kulturo dialoga. "Noben, ki bo izvoljen, ne bo absolutni cesar in bo moral sodelovati z drugimi. Pred kamerami se kregajo, zadaj pa pijejo pivo – ljudje imajo tega dovolj."

Frangežu, s katerim sta po njegovih besedah prijatelja že 20 let, očita, da je udaril po njem, da dobi dodatne glasove.

Bor Greiner
Bor Greiner
FOTO: Aljoša Kravanja

Matevž Frangež

Frangež kandidira, ker ima vizijo za novi Maribor z novimi službami, dostopnimi stanovanji in boljšim življenjem. "Maribor razvojno zaostaja. To je posledica preteklih odločitev."

Kot glavne izzive mesta izpostavlja reševanje stanovanjske problematike in pomanjkanja parkirišč, meni, da ima Maribor tudi gospodarske danosti, ki bi jih morali bolje izkoristiti. "Mislim, da je treba iskati skupne imenovalce z vsemi: politiki, univerzo, civilno družbo ..."

Trdi, da je njegova ekipa med kampanjo deležna nizkih udarcev, vse sledi pa da vodijo do Greinerja in njegove ekipe.

Matevž Frangež
Matevž Frangež
FOTO: Aljoša Kravanja

Katja Koren

"Maribor potrebuje žensko županjo. Moški so dokazali, da zaradi egov nastajajo konflikti, ki jih je bilo dovolj," je po besednem dvoboju med Greinerjem in Frangežem povedala Korenova. Verjame, da bo s podporo vlade zagotovila dodano vrednost, ki bo v Maribor prinesla nove priložnosti za razvoj.

Kot svojo glavno prednost vidi svoja poznanstva. "Treba se bo pogovarjati, vem, na katera vrata potrkati in znam povedati, zakaj je Maribor boljši." Izpostavila je potencial, ki ga ima občina na področju povezovanja športa, turizma, zdravstva. V mestnem svetu si želi širše koalicije.

Ob izvolitvi bi najprej pripravila prioritetno listo potreb po mestnih četrtih, potrebe glede razvoja, pregledala bi tudi finančno stanje občine.

Katja Koren
Katja Koren
FOTO: Aljoša Kravanja

Andrej Bauman

Kot svojo glavno prednost izpostavlja znanje, ki ga ima o delovanju občine. "Poznam sistem in ljudi v občinski upravi in poznam občinska podjetja."

Župan mora imeti znanje z različnih področij, je prepričan. Izpostavlja tudi problematiko velikega odliva ljudi, ki hodijo na delo v Ljubljano in Avstrijo. "Za vse ni kriva Ljubljana, a naš zaostanek je velik, moramo najti rešitev, da bo Maribor primerljiv z Ljubljano." Trdi, da ima v svoji ekipi strokovnjake, ki poznajo težave, a tudi rešitve.

Priznava, da bo potrebno sprejemati tudi nevšečne rešitve, če želijo zgraditi boljši Maribor. Med prednostne naloge uvršča tudi medgeneracijske centre in domove za starejše.

Andrej Bauman
Andrej Bauman
FOTO: Aljoša Kravanja

Sežigalnica

Frangež bi odločitev o sežigalnici dal na zavezujoč referendum, medtem ko se Korenovi referendum ne zdi rešitev, saj da gre za preveč zahtevno in preobsežno temo.

Bauman je izpostavil, da koncesije za sežigalnico še ni, referendum se mu zdi le ena od opcij. Izpostavlja tudi visoko ceno sežigalnice. Greiner je proti projektu, dokler ni jasno, da je to najboljša rešitev.

Radarji

So radarji v občini na pravih mestih ali so postavljeni zgolj za bogatenje občinske blagajne?

"Imamo dva radarja in šest škatel, celo mesto ni pod kontrolo, namen je kontrola prometa," trdi Bauman, ki pojasnjuje, da radarji stojijo na mestih, ki jih je določila stroka.

Greiner ocenjuje, da radarji ne izpolnjujejo prvotnega namena. Tam, kjer je omejitev 30 kilometrov na uro in stoji še radar, je po njegovem mnenju namen zgolj pobiranje denarja.

Frangež si želi več dialoga o tem, kako zagotoviti varnost v prometu. "Radarji so ena od rešitev, a ne smejo biti blagajna."

Korenova radarjem v mestu ne nasprotuje, a poudarja, da njihov namen ne sme biti zgolj pobiranje denarja, temveč morajo služiti dejanskemu zagotavljanju večje varnosti.

Slogan

"Znamo, zmoremo, za Maribor," je slogan Baumana, ki volivcem sporoča, da ima ekipo, ki lahko takoj začne z delom.

"Maribor ima zgodovinsko priložnost, da mesto vzame iz rok politike in kapitala," pravi Greiner, ki občane poziva k udeležbi na volitvah.

"Razvojni zaostanek je posledica odločitev," trdi Frangež, ki zagovarja mesto z novimi razvojnimi ambicijami, novimi vključevanji, sodelovanji in novimi prioritetami in pristopi.

"Maribor zmore več," je prepričana Korenova, ki obljublja, da bi v primeru izvolitve najprej na srečanje povabila vzgojiteljice, "saj so one tiste, ki vzgajajo naše otroke v odgovorne občane".

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