Lokalne volitve: znani pomembni datumi

Do nedelje, 25. oktobra 2026, morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Najpozneje 30. oktobra 2026 občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z žrebom, in sezname kandidatov, o katerih se glasuje. Občinska volilna komisija isti dan objavi seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov.

DVK je sprejela akte za izvedbo lokalnih volitev 2026. Kot so sporočili, lahko do 15. oktobra 2026 volivci pri pristojnem organu (do zaključka delovnega dne) podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov, morajo politične stranke ali volivci vložiti neposredno pri občinski volilni komisiji kandidature in liste kandidatov.

Do srede, 4. novembra 2026, lahko volivci oddajo prijavo pristojni občinski volilni komisiji za glasovanje po pošti v Sloveniji, do česar so upravičeni volivci v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zaporu ter volivci z odločbo o invalidnosti. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Do ponedeljka, 9. novembra 2026, lahko za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji oddajo prijavo pristojni občinski volilni komisiji volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 4. novembru 2026.

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah 2026 bo med torkom, 10. novembra, in četrtkom, 12. novembra 2026, splošno glasovanje bo v nedeljo, 15. novembra 2026.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, do srede, 11. novembra 2026, občinsko volilno komisijo obvestijo, da želijo glasovati na svojem domu pred volilnim odborom.

Najpozneje v torek, 17. novembra 2026, do 12. ure, občinska volilna komisija pošlje Državni volilni komisiji ugotovitveni sklep, da noben kandidat za župana ni dobil večine glasov in se mora opraviti drugi krog volitev.