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Slovenija

Je slovenska lokalna politika res prežeta s korupcijo?

Ljubljana, 02. 06. 2026 19.35 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Janković, Balažic, Arsenovič

Ta teden odmeva razkritje domnevno koruptivne mreže okrog moravškega župana Balažica. Z očitki o korupciji pa se že nekaj časa soočata tudi najvplivnejša župana – ljubljanski in mariborski. Saša Arsenovič se je zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije prvič znašel v obsežni in odmevni kriminalistični preiskavi, medtem ko je Zoran Janković eden najbolj preiskovanih slovenskih politikov. Koliko kazenskih preiskav pa sploh doživi sodni epilog?

Od kuhinje za 26 tisočakov, ki so jo med dokazi odpeljali kriminalisti, do priznanja, da mu je denar zanjo res posodil lokalni poslovnež. Ne zgodi se pogosto, da se politik na očitano korupcijo odziva tako neposredno, kot se je župan Moravč Milan Balažic. "Ker sem vam predstavil svojo lastno travmatično izkušnjo, to velja za vse nas. Včasih je dovolj samo kakšen nedolžen pogovor, pa si že inkriminiran. Moj podžupan, recimo, se nahaja v kazenski ovadbi zato, ker je imel v posesti 10 bikovih jajc in ker je skuhal golaž," je dejal.

Ko gre za sodne postopke, Zoran Janković velja za enega najbolj izkušenih županov pri nas. Denimo novembra, ko je bila uvedena sodna preiskava zaradi suma več kaznivih dejanj, je z mediji komuniciral po ustaljeni poti. "Pravico, kot vedno. Kot vedno pravim, sodišče je edini kraj, kjer lahko dosežem pravico, drugače prevladuje ulica," je odgovoril na vprašanje, kaj pričakuje.

Prvič, odkar je župan, so kriminalisti marca letos potrkali na vrata Saše Arsenoviča, prav tako zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije. "Poteka predkazenski postopek, da se sam ne čutim krivega kljub temu, kar je tam napisano. Ampak je šlo za prizadevanje župana za to, da bi se mesto razvijalo skupaj s podporo gospodarstva, da vsak prispeva po svojih močeh," je takrat komentiral dogajanje.

Trije župani, ki se bodo na lokalnih volitvah jeseni potegovali za nov mandat, in trije postopki brez epiloga na sodišču.

"Dokler teh obsodb ni, pa velja domneva nedolžnosti. Ti ljudje lahko še vedno opravljajo funkcije, dokler sodišče ne ugotovi, da so storili kaznivo dejanje, torej domneva nedolžnosti velja vse do kazenske obsodbe," je bil jasen prof. dr. Miha Šepec s katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti UM.

"Jaz sem ponosen na svoje delo in moravški ljudje vam bodo to povedali jeseni na volitvah. Jaz grem na volitve in me ni absolutno nič strah, kakšen bo izid teh volitev." Tako Balažic. Janković pa: "Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane."

Profesor Šepec sicer opozarja na paradoks slovenske korupcije: medtem ko domače in mednarodne raziskave korupcijo ocenjujejo kot resen družbeni problem, je pravnomočnih obsodb za tovrstna dejanja pri nas razmeroma malo, kar nakazuje, da storilci ostanejo nekaznovani.

"Tudi ti ljudje, ki so po naravi koruptivni, ko vidijo, da je nekdo v podobni situaciji bil obsojen, da se mu je vzelo premoženje, da je šel v zapor, se potem seveda iz strahu, da se to zgodi njemu ... korupcija pade. Če pa teh obsodb nimamo, se ti ljudje tudi ne bojijo kaj dosti te pravne represije in mogoče s takimi ravnanji nadaljujejo," razmišlja Šepec.

Sicer pa policija na leto povprečno poda kazenske ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj. Letos jih je podala za 77. Devet od desetih primerov pa kriminalisti odkrijejo sami.

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KOMENTARJI17

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yanay
02. 06. 2026 21.59
Sistemska korupcija je tudi to, da morajo občani za bagatelo prodati svoja zemljišča, ko se občinski ali pa državni uradniki v povezavi s kapitalom, ki ima svoja imena in priimke, spomnijo, da bodo nekaj gradili v "javnem" interesu. Recimo, da je cena zemljišča 5€, ko jo nekdo skoraj mora prodati, saj jo koruptivni sistem lahko pridobi tudi z razlastitvijo. Po spremembi namembnosti, pa je cena 200-300€. Torej mali človek dobi 5.000€ za 1.000m2, novi lastnik pa 200.000-300.000€. Seveda ne dobi toliko, saj mora poplačati še tiste, ki so mu pomagali pri pridobitvi parcele, pa vendar so dobički enormni, saj npr. kupec nove nepremičnine plača tudi davek.
Odgovori
0 0
Kostorog
02. 06. 2026 21.59
Kakršna nova vlada, takšni župani, učijo se od najbolj pokvarjenih.
Odgovori
+1
1 0
razumi če lahko
02. 06. 2026 21.58
Občine delujejo kot podjetje in župani so postali lokalni šerifi in si vse skupaj lastijo !
Odgovori
0 0
Pajo_36
02. 06. 2026 21.47
O marija, odkrivanje tople vode. Predsednika DZ-ja mal preverite, nič delal, a avto za 115 jurjev. Namig: sesanje kranjske občine, dovoljenja tu, dovoljenja tam, dobim stanovanja in tako dalje. a ne smete, al kako? Finančni tok Resnice sega od Vučiča, Brnabičke, Dodika do biznismena Kaje v BiH. Sej ne gre zastonj 16.6. v Beograd, ane?
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+3
4 1
razumi če lahko
02. 06. 2026 21.55
No in ti najdeš takoj Stevoja Vućić vabi Jankovića celo v Srbsko politiko pa ga levi pol časti v nedogled še glavni matičarja je postal !
Odgovori
0 0
Hrust90
02. 06. 2026 21.45
A je to sploh vprašanje? 🤷‍♂️ Županom se po 2 mandatih odpelje... Kot divji zahod plenijo vsepovprek, brez kančka občutka za potrebe občanov... Ne le našteti...
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+5
5 0
zaba67
02. 06. 2026 21.45
Balažica so prejeli in zaprli zaradi sposojenega denarja za kuhinjo, Jankoviću so oprostili 35 mio.. pridobljenega mafijskega denarja, Pivčeva je morala odstopiti za nekaj rezin pršuta in kozarec terana, sedanja ministrica za nakup jahte za njenega partnerja na račun proračuna še v medijih ni bila omenjena...toliko o NPU, KPK, policiji, tožilstvu in sodstvu...
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+5
5 0
Julijann
02. 06. 2026 21.42
Ja, je! Državna pa tudi! Slovenija je žal ena sama korupcija. Kdor je pošten in imun za korupcijo, je že čuden.
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+4
4 0
galeon
02. 06. 2026 21.39
Kje so pa ostali skorumpirani župani od obale do Prekmurja.
Odgovori
+5
6 1
Albert Konečnik
02. 06. 2026 21.35
Lokalna politika je pri korupciji mala šola v primerjavi z državno. Barabini v državnem vrhu pač želijo pozornost usmeriti drugam, žal imajo za to vse vzvode v svojih rokah (tožilstvo, sodstvo, odvetniki, policija...)
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+2
2 0
Jani.
02. 06. 2026 21.34
Seveda, da je prežeta!
Odgovori
+3
3 0
iziizi
02. 06. 2026 21.32
to je vse normalno za slowenijo
Odgovori
+3
3 0
Peklenšček
02. 06. 2026 21.29
V naslednjih 14 dneh se bo Zoki usedu ! Vse je pripravljeno
Odgovori
+3
3 0
zaba67
02. 06. 2026 21.46
ima preveč mafije in hudičevih odvetnikov plačanih...
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+2
2 0
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