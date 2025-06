Afera s filipinskimi delavci: vidna članica SD poziva k odstopu Poklukarja

Afera zaradi trgovine s filipinskimi delavci, ki so delali v nečloveških razmerah, se nadaljuje. Vidna članica Socialnih demokratov Sonja Lokar od ministra za delo Mesca zahteva, da v imenu neoporečnosti nadaljnjih preiskav doseže odstop notranjega ministra Poklukarja. Ta vpletenost v preiskavo zoper neuradno osumljenega gostinca Aleša Hvalo, ki je ministrov znanec, znova zanika. Lokarjeva sicer Mescu sporoča, da je največja odgovornost za ukrepanje na njegovih plečih, saj da je prav on pripeljal tuje delavce v Slovenijo in jim zagotovil, da jim ne bo hudega.