Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Lokomotiva trčila v vagone z avtomobili v Luki Koper

Koper, 03. 02. 2026 13.25 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Postaja Luka Koper

V ponedeljek zvečer se je v Luki Koper zgodila nesreča, v kateri je lokomotiva trčila v vagone, na katerih so bili osebni avtomobili. Dogodek se je zgodil pozno zvečer in je zahteval posredovanje pristojnih služb ter policije.

Iz PU Koper so sporočili, da je nesrečo povzročil 24-letni strojevodja, ki je vozil prazno lokomotivo proti pristanišču. Med vožnjo ni opazil, da na tiru stoji kompozicija vagonov. Kljub zaviranju lokomotive ni uspel pravočasno ustaviti, kar je privedlo do trka. Posledično so se avtomobili na prvem vagonu zaleteli eden v drugega, poškodoval pa se je tudi delavec premikač, ki je bil na lokomotivi. Pri trku se je namreč naslonil na ograjo in si poškodoval nogo.

Strojevodja (slika je simbolična)
Strojevodja (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Policija je strojevodjo utemeljeno osumila kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prevoza, saj je prometno nesrečo povzročil iz malomarnosti in s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa. Kraj nesreče si je ogledal tudi prometni inšpektor, v nadaljevanju pa bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Luka Koper nesreča lokomotiva avtomobili

Nesreča v Luki Koper: sedem delavcev vdihovalo strupen plin

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
03. 02. 2026 13.43
Mes pravi da so iz razlogom izstopili iz javnega sektorja, želja po več bonitetam, vendar se vedno na državnih jaslih... Se dobro da ni tuj krivec, ker bi bila škoda 2,3 mio...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506