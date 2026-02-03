Lokomotiva trčila v vagone z avtomobili v Luki Koper

Iz PU Koper so sporočili, da je nesrečo povzročil 24-letni strojevodja, ki je vozil prazno lokomotivo proti pristanišču. Med vožnjo ni opazil, da na tiru stoji kompozicija vagonov. Kljub zaviranju lokomotive ni uspel pravočasno ustaviti, kar je privedlo do trka. Posledično so se avtomobili na prvem vagonu zaleteli eden v drugega, poškodoval pa se je tudi delavec premikač, ki je bil na lokomotivi. Pri trku se je namreč naslonil na ograjo in si poškodoval nogo.