Lokomotiva trčila v vagone z avtomobili v Luki Koper

Iz PU Koper so sporočili, da je nesrečo povzročil 24-letni strojevodja, ki je vozil prazno lokomotivo proti pristanišču. Med vožnjo ni opazil, da na tiru stoji kompozicija vagonov. Kljub zaviranju lokomotive ni uspel pravočasno ustaviti, kar je privedlo do trka. Posledično so se avtomobili na prvem vagonu zaleteli eden v drugega, poškodoval pa se je tudi delavec premikač, ki je bil na lokomotivi. Pri trku se je namreč naslonil na ograjo in si poškodoval nogo.
Policija je strojevodjo utemeljeno osumila kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prevoza, saj je prometno nesrečo povzročil iz malomarnosti in s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa. Kraj nesreče si je ogledal tudi prometni inšpektor, v nadaljevanju pa bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
