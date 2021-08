Lolita v novi podobi

To je najobsežnejši projekt gledališča, ki vsebuje najsodobnejšo vizualno in zvočno opremo, kot jo imajo najveličastnejše broadwayske produkcije. Muzikal je bil premierno izveden konec leta 2018, ko je bil uprizorjen v spomin na 100-letnico poboja carske družine Romanov.

Čeprav je gledališče prvotno želelo muzikal uprizoriti po istoimenskem romanu Vladimirja Nabokova, je prišlo do zapleta zaradi avtorskih pravic. Te so po smrti Nabokovega dediča prišle v roke ameriške agencije, ki ne dovoljuje novih filmskih ali gledaliških postavitev tega dela. Muzikal ima zato malo skupnega s slavnim kontroverznim romanom o sprevrženi in tragični romanci med moškim srednjih let in njegovo mladoletno pastorko. Zgodbi ostaja skupna le ljubezen, ki nas lahko pogubi in zapelje v temačnost.