Lonely Planet: Blejski otok najbolj fotogeničen na planetu

Lonely Planet je Bled uvrstil na 6. mesto seznama desetih destinacij, ki obiskovalcem zagotavljajo nepozabna doživetja. Ta globalno prepoznavni in vplivni popotniški vodnik Bled opisuje kot destinacijo naravnih lepot z edinstvenim otokom s cerkvijo. Vodnik še posebej priporoča odkrivanje trajnosti zavezanih ponudnikov destinacije, kot je Garden Village Bled.

"Vsi imamo seznam destinacij, ki si jih želimo ogledati: destinacije, nad katerimi so navdušeni naši prijatelji, ali kraji, o katerih smo brali, o katerih smo sanjali. To je naš seznam takšnih destinacij," so izpostavili pri Lonely Planet in dodali, "tokrat so dodatne točke pri ocenjevanju prejele tiste destinacije, ki turizem upravljajo trajnostno."

Lonely Planet je pri Bledu navdušila slikovitost blejskega jezera in otoka s cerkvijo, za katerega pravijo, da je najbolj fotogeničen na planetu. "Umestitev Bleda na lestvico top desetih destinacij, ki jih za nepozabna doživetja priporoča eden najvidnejših medijev na področju potovanj, je za Bled in Slovenijo velika čast. Še posebej veseli, da je Lonely Planet pri pripravi aktualnega seznama najbolj privlačnih destinacij posebno težo namenil prav trajnostnemu upravljanju destinacij, kar Bled, ki je prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination, še dodatno zavezuje k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju destinacije," pa je povedalaMaja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

In katere so še ostale destinacije, ki se jih, poleg Bleda, izplača obiskati? Ogledate si jih lahko v spodnji galeriji, po vrsti od prvega do desetega mesta.