Lonely Planet Ljubljano uvrstil med osem najbolj trajnostnih mest na svetu

Kljub temu so se, po poročanju medija, številna mesta po vsem svetu zavezala, da bodo ustvarila trajnostno prihodnost za ljudi in Zemljo. Med vodilnimi osmimi mesti se je tako znašla tudi Ljubljana.

"Pariz. London. New York," piše priznani britanski medij Lonely Planet in pojasnjuje, da čeprav so ta svetovna mesta sinonim za inovacije, so glede onesnaževanja, zlasti ko govorimo o podnebnih spremembah, daleč od tega, da bi bila napredna.

Lonely Planet izpostavlja, da je izredno čista in zelena Ljubljana prijetna za življenje. Zapisali so, da je Slovenija znana po svojem neokrnjenem podeželju – a da tudi njeno glavno mesto obiskovalcem ponuja pridih svežega zraka. Pohvalili so več kot deset hektarjev mestnega središča, namenjenega pešcem, da mestne ulice pri nas čistijo z deževnico in reciklirano vodo in da imamo najsodobnejše sisteme ravnanja z odpadki, zaradi katerih imamo danes na odlagališčih kar 80 odstotkov manj odpadkov kot leta 2008.

Poudarili so tudi, da je bila Ljubljana prvo evropsko glavno mesto, ki se je zavezalo cilju postati mesto brez odpadkov ("zero waste"). Pri tem so izpostavili podjetje za ravnanje z odpadki Voka Snaga, ki upravlja avtomat, ki prodaja organska čistila, šampone, kis in olje posameznikom, ki prinesejo embalažo za večkratno uporabo in "zero waste" trgovino brez plastične embalaže Rifuzl.

Na laskavi seznam so se uvrstili še Köbenhavn, Portland, Singapur, Lizbono, Bengalore, Vancouver in San Francisco.

V preteklih treh mesecih so trajnostne dosežke Ljubljane sicer izpostavili še v prestižih revijah Monoclein Condé Nast Traveller, na straneh organizacij European Best Destinations inGlobal TOP 100 Sustainable Destinations ter v oglasu Amazona.