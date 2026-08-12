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Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper

Ljubljana, 12. 08. 2026 15.41 pred 9 urami 4 min branja 98

Avtor:
STA K.H.
Nataša Pirc Musar

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so sporočili iz policije. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matoz.

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je minuli teden Policijski upravi (PU) Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musarjeva na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Potovala je v službenem vozilu urada predsednice, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice.

Kot so danes sporočili z Generalne policijske uprave, so od Policijske uprave Koper prejeli poročilo o obravnavi prometne nesreče predsednice republike. Na podlagi poročila je v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek "odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa," so navedli.

Delo policije v povezavi s prometno nesrečo v predoru Kastelec pa je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije.

Kot so danes sporočili z ministrstva, je direktorat po navodilu notranjega ministra Francija Matoza v skladu s svojimi pristojnostmi od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče.

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Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil, pred leti osumljen neupravičene trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. "Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost.

V zvezi s pristojnostmi ministrstva glede nadzora nad začasno premeščenimi policisti v drug organ pa so na ministrstvu pojasnili, da je minister pristojen le za nadzor nad policijo in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami, zakonodaja pa ministru ne daje neposredne podlage, da bi odredil nadzor znotraj drugega državnega organa.

Policisti, ki so začasno premeščeni v drug državni organ, kot je urad predsednice republike, sicer ohranijo status policista in policijska pooblastila. Organizacijsko so razporejeni v ta organ in za svoje delo, v skladu z zakonom in s sklenjenim sporazumom odgovarjajo predstojniku organa, pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil pa zanje še vedno veljajo določbe zakona o organiziranosti in delu v policiji ter zakona o nalogah in pooblastilih policije, so dodali na ministrstvu.

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Ustanovitev posebne službe v okviru urada predsednice republike in posledično organizacija dela pa je tako po uredbi o varovanju predsednika republike kot po sklenjenem sporazumu pri varovanju predsednice "njihova interna ureditev" so navedli na ministrstvu.

V uradu predsednice so medtem za STA ocenili, da ker so policisti varnostniki še vedno del policije, ki za njihovo delovanje zagotavlja tudi vso predpisano in dogovorjeno podporo, "bi bilo edino pravilno, da so podvrženi njenemu nadzoru oz. nadzoru ministrstva, kot to predvideva tudi zakon". "Če ministrstvo meni, da je za lažje izvajanje nadzora treba dopolniti kakršne koli predpise, jih pri tem podpiramo in bomo pri tem tudi sodelovali, če bo potrebno," so dodali.

Predsednica se sicer ne počuti ogrožene in svojim varnostnikom in tudi policiji zaupa, so ob tem dodali v uradu. Tako o spremembi načina varovanja zaenkrat še ne razmišljajo. "Je pa predsednica republike ministru Matozu ob njunem prvem srečanju že povedala, da ne bo nasprotovala premestitvi policistov varnostnikov nazaj na urad za varovanje in zaščito, ko se bodo tam ustrezno uredile razmere. Pri tem imamo v mislih predvsem urejanje delovnega časa in s tem povezanega zagotavljanja strokovnih standardov, ki morajo biti spoštovani pri njihovem delu," so navedli v uradu.

Primer bo morala pogledati tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so za STA pojasnili na KPK, so "od prometne nesreče do danes v povezavi s prevozom predsednice republike prejeli več prijav," potrdili so tudi, da je eno od njih vložila Zedinjena Slovenija. Dodali so, da bodo prijave preučili in nato sprejeli odločitev, "ali iz vsebine prijav izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije."

Kot so v torek sporočili iz Zedinjene Slovenije, so na komisijo vložili prijavo zaradi suma nasprotja interesov in koruptivnega ravnanja v zvezi z odobritvijo prevoza zasebnih prijateljic predsednice republike v službenem vozilu.

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KOMENTARJI98

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borjac
12. 08. 2026 21.13
"Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper" , lepo ... jaz pa tudi mislim , da bi tale NOVOPEČENI JANŠEV VD DIREKTOR POLICIJE , moral odrediti tudi kakšno preiskavo proti Balkanski mafiji in Snežiću , pa Mijiću , pa tudi kontrolo nad Varnostno službo , katera deluje kot država v državi .... marsikaj je za postoriti Lorbek , marsikaj !!!!
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+4
4 0
Infiltrator
12. 08. 2026 20.41
Problem je ta da je kljub temu da je utajevalka davkov davcnih oaz vseeno prišla na to mesto .....
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+2
4 2
Kameleon Kiddo
12. 08. 2026 20.52
Tako donald mislis? Tja tak je glej. Vsi ameriski predcedniki so potimci enega kralja. To si vedo?
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-2
1 3
vezuv_
12. 08. 2026 20.53
Ti si pošten državljan, zakaj nisi kandidiral za to mesto?
Odgovori
-3
0 3
mptour
12. 08. 2026 20.37
Problem je s kom prijateljuje Nataša, s kom vse pa Janez, pa ni problem.
Odgovori
-1
2 3
YouRangMyLord
12. 08. 2026 20.42
Hmm.... Razkrilo se je, da tale prijateljica je izgleda kar intimna prijateljica. NOben problem ne bi bil, če bi javno priznala karkoli v tej smeri, da pa se gre neko "družinsko" življenje, zato da jo je ljudstvo izvolilo na podlagi "tradicionalne družine", je pa še en nateg volilcev. Pa sin je tudi že dovolj star, da razume.
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+2
3 1
galeon
12. 08. 2026 20.03
Očitno Matoz ne ve kaj govori. Tisti v.d. mu pa samo sledi. Pred dnevi je Matoz izjavil, da varovanje predenice ni v pristojnosti policije ampak urada predsednice. Zdaj pa hoče poročilo.
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+0
2 2
Smuuki
12. 08. 2026 20.01
Koliko gorja bi si nataša prihranila če bi bila profesionalka. Na pot bi šla mnogo mnogo prej. Na pot v službo prijatelji niti pod razno ne sodijo. Profedionalen odnos do službe ki ji je zaupana bi jo vseh teh muk ki jih doživlja danes odrešil. Nesreča ja nesreča ne se je konec koncev ne tiče nič če je vse tsko kot mora biti. V tem primeru je bilo pa narobe vse kar je lahko narobe. Javnost se je temu primerno odzvala. Amaterski odnos do zaupane funkcije bo drago plačala. Samo pravil službe bi se držala bi iz tega dogodka vlekla topla čustva. Zdsj je pa deležna razočaranja, obtoževanja, ..... . Objestnost, oholost je greh ki ga je treba plačat. Mislim si da je cena visoka. Mnogo višja kot koristi od bližnjic ki jih je ubrala
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+1
3 2
Yon Dan
12. 08. 2026 19.23
To funkcijo je potrebno ukiniti. Nima nobenega smisla. Je samo strošek, omogoča snobizem narcisom.
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+5
7 2
Smuuki
12. 08. 2026 20.25
Ta funkcija je že prav da obstaja. Ni pa prav da jo dobijo nezreli ljudje v roke. Ljudje ki to funkcijo zlorabljajo miso primerni nosilci najvišje funkcije. Je pa žal res da nabor v levem kadrovskem bazenu ne nudi izbire. Je kar je in potem imamo kar imamo. Nihče zadovoljen
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+1
2 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 20.50
Res je smoky, najboljši je bil Milan Kučan, potem pa nobeden več!
Odgovori
-1
1 2
Finfer
12. 08. 2026 19.21
Ta predsednica potrebuje varstvo ker se lahko postavi ob bok stalinu,hitlerju,mussoliniju,gadafiju,arafatu,huseinu,asadu,lukašenku,maduru,castru in podobnim diktatorjem ki na enak način razmetavajo denar poštenih delavcev !!
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+6
6 0
YouRangMyLord
12. 08. 2026 19.21
Obravnavajoči policisti bi morali opravit test alkoholiziranosti tudi pri vseh treh sopotnicah v kombiju, ne samo pri vozniku. Ali so ga ? Če ga niso, je to že ena izmed vzrokov za strokovni nadzor obravnavajočih policistov v tej nesreči. Isti postoppki za vse, enakovredno - sploh zato, ker je prišlo do poškodb in bodo verjetno zahtevki po odškodnini.
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+3
3 0
Bodica
12. 08. 2026 19.17
Predor je pod stalnim video nadzorom .... Policija naj pogleda posnetke in bo marsikaj jasno,.... če niso posnetki že bili pravočasno uničeni, da se ne bi videlo, kako......
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+4
4 0
vrtnicax5
12. 08. 2026 19.14
Levičarski bobni segajo v deveteto deželo ,to je prblem.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
12. 08. 2026 19.14
Privatizacija države-policije na uradu holoba je vrnjena vbprvotno stanje. Zdaj premjeja spet varuje policija. S predsednico pa dvomim da se bo po vseh nakuhanih lahko sploh še upirala. Še vesela ke lahko da bo sploh še predsednica. Oholost je začela popuščati
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+2
2 0
Hribovito2020
12. 08. 2026 19.14
Kaj ima s tem PU Koper? Najlažje se je spraviti na policiste, ki so obravnavali dogodek. To je narobe svet
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0 0
Apostol1
12. 08. 2026 19.10
Milo rečeno , tole že presega vse meje zdravega razuma, enostavno povedano sit sem že tega lajnanja o vsem tem . bila je nesreča , s predsednico je vse v redu , ostalo naj bo stvar notranjega nadzora in če bi bilo nekaj kar bi ocenili da ni za v javnost , čeprav bi bilo, sem prepričan da ne bi ničesar izvedeli. Je pa v našem koncu ena baraba , ki ga ljudje upravičeno prijavljajo na policijo , vendar on vedno izve kdo ga je prijavil in mu potem grozi. Drugače povedano , v tem primeru ni nobenega nadzora pač pa čista kristalno jasna korupcija in vsem odgovornim za ta primer in za podobne primere nekaj dol visi , po ljudski povedano.
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+1
2 1
Lovec na mušice
12. 08. 2026 18.57
Ali je policija preiskovala Janšo, ko se je po poplavah leta 2023 vozil s Pahorjem neprivezan z varnostnim pasom? Slike so na internetu. Sedaj pa politika na oblasti hoče zakriti svoje nesposobnosti in usmerja pozornost na obstranski dogodek. Kaj pa če so nesrečo povzročili Izraelci, ker jim je predsednica v napoto ? Naj policija preišče elektronske kontrolne enote v udeleženih vozilih. Možno je da so hekirane.
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-1
2 3
Vera in Bog
12. 08. 2026 18.52
Levim se kar tema dela, če se njihovim kej zgodi 🤣🤣
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+3
4 1
flojdi
12. 08. 2026 18.51
Ok.že dolgo nisem voznik.ko bom na nevozniskem sedezu se ne privezem nikoli vec.ker ocitno ..ni zime
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0 0
Vera in Bog
12. 08. 2026 18.50
Levi padejo kot muha na med. Če si tajkun ali pa lopov 🤣🤣🤣
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+1
1 0
roten
12. 08. 2026 18.47
A kdo preverja strokovnost UVZ šerife
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0 0
bandit1
12. 08. 2026 18.47
Saj res preverite Cigli Kralju se je pokvaril nov privat - služben avto , na Hvaru.
Odgovori
-2
2 4
Smuuki
12. 08. 2026 19.22
Ja in? Avtovleka in domov tako kot bi reševali tebe. Cela drama
Odgovori
+1
1 0
Kameleon Kiddo
12. 08. 2026 20.48
Kaj ja in? Lape
Odgovori
0 0
bandit1
12. 08. 2026 18.42
Lorbek kolikor vem imaš vse papirje na mizi in ne delaj se nekega forenzika, ker si prišel na vse možne položaje po ri ....lizništvu.
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+5
5 0
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