Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je minuli teden Policijski upravi (PU) Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musarjeva na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Potovala je v službenem vozilu urada predsednice, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice. Kot so danes sporočili z Generalne policijske uprave, so od Policijske uprave Koper prejeli poročilo o obravnavi prometne nesreče predsednice republike. Na podlagi poročila je v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek "odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa," so navedli. Delo policije v povezavi s prometno nesrečo v predoru Kastelec pa je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Kot so danes sporočili z ministrstva, je direktorat po navodilu notranjega ministra Francija Matoza v skladu s svojimi pristojnostmi od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče.

Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil, pred leti osumljen neupravičene trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. "Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. V zvezi s pristojnostmi ministrstva glede nadzora nad začasno premeščenimi policisti v drug organ pa so na ministrstvu pojasnili, da je minister pristojen le za nadzor nad policijo in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami, zakonodaja pa ministru ne daje neposredne podlage, da bi odredil nadzor znotraj drugega državnega organa. Policisti, ki so začasno premeščeni v drug državni organ, kot je urad predsednice republike, sicer ohranijo status policista in policijska pooblastila. Organizacijsko so razporejeni v ta organ in za svoje delo, v skladu z zakonom in s sklenjenim sporazumom odgovarjajo predstojniku organa, pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil pa zanje še vedno veljajo določbe zakona o organiziranosti in delu v policiji ter zakona o nalogah in pooblastilih policije, so dodali na ministrstvu.