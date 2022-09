Loredan o gradnji zasebnih bolnišnic: Ministrstvo nima vpliva na to

Poročali smo o tem, da zavarovalnice kupujejo medicinske centre in da bodo delno državni zavarovalnici gradili zasebno bolnišnico v prestolnici. Na naše poročanje o tem, da bosta delno državni zavarovalnici gradili zasebno bolnišnico v prestolnici, so se že odzvali v vladnih strankah Levica in SD. Iz Levice sporočajo, da je privatna bolnica za elite rezultat desetletij razgradnje javnega zdravstva, iz SD pa, da v zvezi s tem v prihodnjih dneh pričakujejo koalicijski pogovor in pojasnila zdravstvenega ministra.

Je pa na novinarski konferenci minister za zdravje glede tega poudaril, da ministrstvo nima nič z gradnjo zasebnih bolnišnic, o tem nima informacij in o tem ni obveščeno: "Ne razpolagamo z nobenimi načrti za gradnjo." Kot je dejal, "ministrstvo nima vpliva na to, kaj zdravstvene zavarovalnice počnejo, kako kupujejo in kje se denar pretaka." " Nimam nobenih infromacij o gradnji česarkoli, zato ni možno, da odgovarjam na vprašanja, o stvari, o kateri ne vem nič. Tudi kapitalska zasedba kogarkoli ni v domeni ministrstva za zdravje, ki z lastniško strukturo nima nič." Sistem je, takšen kot je, jasno nam je, da potrebujemo reformo zdravstvenega sistema, pravi minster in kot zagotavlja, bo vlada naredila vse, da ji bo to po finskem vzoru tudi uspelo: "Naloga ministra za zdravje, da končno določi financiranje zdravstvenih storitev in da končno pride do izhodišč za zdravstveno reformo, kjer ves denar usmeri za javne zdravstvene zavode."